Smart Connect : Motorola et Lenovo effacent les frontières entre nos appareils numériques

Jongler entre smartphone, ordinateur et tablette fait partie de notre quotidien numérique. Pourtant, ces transitions restent souvent laborieuses : fichiers introuvables, partages compliqués, connexions interrompues... Les marques Motorola et Lenovo entendent résoudre ces problèmes avec leur solution Smart Connect, dont une nouvelle version a été annoncée lors du MWC 2025 de Barcelone.

Une expérience numérique sans coupure

L'ambition de Smart Connect est claire : permettre à tous les appareils d'interagir de manière fluide et intuitive. Selon Motorola, un simple geste ou une commande vocale suffit désormais pour retrouver un fichier, afficher un contenu ou poursuivre une tâche commencée sur un autre appareil. Cette approche veut se démarquer nettement des solutions existantes comme AirDrop d'Apple ou Nearby Share de Google. En effet, ceux-ci se limitent principalement au transfert de fichiers sans offrir d'expérience véritablement intégrée.

La solution s'appuie sur plusieurs technologies complémentaires. La connectivité Miracast permet de projeter sans fil l'écran d'un smartphone vers un téléviseur compatible. Smart Clipboard permet un copier-coller instantané entre appareils, tandis qu'App Streaming donne accès aux applications mobiles depuis un PC ou une tablette.

Là aussi, il existe déjà des solutions telles que Samsung flow ou Microsoft Phone Link. Ici, Lenovo veut proposer une approche globale et notamment une intégration poussée de l'intelligence artificielle. Là où les autres solutions proposent des fonctionnalités isolées, Smart Connect offre un écosystème complet.

L'intelligence artificielle au service de la simplicité

Ainsi, l'intégration de Moto AI supprime les barrières qui ralentissent les actions du quotidien. Une simple commande vocale ou textuelle suffit pour projeter une présentation sur un téléviseur ou l'étendre à un PC. La fonction AI Search permet d’éviter des recherches fastidieuses dans une multitude de dossiers. Il suffit de demander naturellement, comme à un assistant personnel : « retrouve mes reçus de restaurant » ou « montre-moi mon contrat de location », et Smart Connect identifie instantanément le bon fichier.

Cette fonctionnalité qui rappelle la recherche sémantique de Google ou Spotlight d'Apple, va plus loin en unifiant la recherche à travers tous les appareils connectés.

En outre, notez que la nouvelle version de Smart Connect est disponible pour tous les appareils fonctionnant sous Android alors qu’elle était, jusqu'à présent, limitée aux produits Motorola et Lenovo. Cela permet de s’adresser à un public beaucoup plus large.

La nouvelle version de Smart Connect sera disponible dans les prochaines semaines sur Windows 10 et 11 via le Microsoft Store, ainsi que sur une sélection de tablettes Lenovo et smartphones Motorola via le Google Play Store. La documentation officielle indique que « la liste complète des appareils et logiciels compatibles est accessible dans la FAQ », mais celle-ci n'était pas encore disponible au moment de la rédaction de cet article.