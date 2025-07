Smartphone Galaxy A36 : C'est probablement le meilleur rapport qualité-prix du moment en milieu de gamme

Les modèles milieu de gamme figurent bien souvent parmi les smartphones aux meilleurs rapports qualité-prix. Ainsi, au sein même de cette catégorie, il est dur de désigner un grand vainqueur ou un modèle particulièrement plus attrayant que les autres.

Pourtant, en ce moment, le Samsung Galaxy A36 est sans doute l'option numéro 1, si vous êtes à la recherche d'un smartphone complet disponible à moins de 300€.

Polyvalence et tarif réduit : découvrez le Galaxy A36

Difficile de reconnaître le Samsung Galaxy A36 comme un modèle milieu de gamme en se basant sur son écran. En effet, ce dernier a tous des plus grands : une dalle Super AMOLED FHD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Si vous avez l'habitude d'utiliser votre smartphone comme support pour visionner des programmes longs (films, séries, lives) ou des vidéos plus courtes sur les réseaux sociaux. Ce modèle vous offre une fluidité très appréciable afin d'optimiser votre expérience au quotidien.

Quant à l'expérience gaming, elle est également maximisée grâce aux performances plus qu'honnêtes du Samsung Galaxy A 36. Il embarque un processeur Octa-Core cadencé à 2,4 GHz et 1,8 GHz et 8 Go de RAM. Vous pouvez ainsi faire tourner tout type de jeux mobiles.

Bien évidemment, en cas de streaming vidéo ou de longues sessions gaming, une question subsiste : est-ce que la batterie tient le coup ? Eh bien encore une fois, le Samsung Galaxy A36 répond aux attentes.

Sa batterie de 5000 mAh vous offre jusqu'à 29 heures de lecture vidéo sans interruption. Et avec la charge rapide 45W, récupérez 100% en un peu plus d'une heure seulement.

Samsung Galaxy A36 : l'IA s'invite à la fête

L'intelligence artificielle est indéniablement l'un des points permettant à ce modèle d'être actuellement considéré comme le smartphone milieu de gamme au meilleur rapport qualité-prix.

Le Samsung Galaxy A36 dispose d'outils IA très pratiques, comme la fonctionnalité entourer pour chercher de Google, ou la création de filtres uniques pour vos photos. Mais aussi, la possibilité de faire disparaitre un objet ou sujet dérangeants en un clic sur vos clichés.

Côté photo, justement, ce modèle embarque un module complet idéal, si vous aimez prendre des photos de temps à autre :

Un capteur principal de 50 Mpx

Un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx

Un capteur macro de 5 Mpx

Un capteur selfie de 12 Mpx

Où trouver la meilleure offre ?

En ce moment, l'offre la plus intéressante pour le Samsung Galaxy A36 est chez Amazon. Il est disponible à seulement 229€ sur le site de vente en ligne américain. Un tarif très accessible pour ce modèle disponible au coloris noir avec 128 Go de stockage sur Amazon.