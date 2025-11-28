Honor Magic7 Lite 5G : une très belle offre Black Friday à moins de 275 € sur Cdiscount pour le smartphone le plus endurant au monde

Doté d’une énorme batterie de 6600 mAh, de 256 Go de stockage et d’un design très soigné, le Honor Mgaic 7 Lite est l’un des meilleurs rapports qualité-prix dans cette gamme, et de loin le smartphone le plus autonome du marché.

Un prix attractif pour un smartphone complet

À 274,99 €, ce Magic7 Lite 5G est vendu et expédié par un vendeur français basé à Limoges, avec livraison gratuite et retour sous 30 jours. C’est actuellement l’un des meilleurs tarifs repérés en ligne.

6600 mAh de batterie, 256 Go de stockage et un prix sous les 275 € : difficile de trouver mieux dans cette catégorie.

Autonomie monstrueuse et performances confortables

Ce modèle mise d’abord sur l’endurance : sa batterie de 6600 mAh promet deux jours d’utilisation sans recharge ni mode économie d'énergie. À cela s’ajoutent 8 Go de RAM, un écran fluide, la 5G et une qualité photo correcte pour sa gamme.

Dans notre test du Honor Magic7 Lite 5G, nous soulignons son équilibre global, son design élégant et son excellent rapport qualité-prix.

✅ Points forts Très grande autonomie (6600 mAh)

256 Go de stockage

Design réussi

Indice de réparabilité 8,2 ⚠️ À considérer Module photo correct mais perfectible

Poids légèrement supérieur à la moyenne

Une option idéale sous les 300 €

Avec son autonomie record, son espace de stockage plutôt grand et son prix très doux, le Magic7 Lite s’impose comme une option très solide dans le milieu de gamme abordable.

Pour comparer avec les autres modèles de la marque, vous pouvez parcourir notre sélection des smartphones Honor.