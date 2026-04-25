Smartphone reconditionné : Faut-il mieux prendre « Correct » ou « Très bon état » en 2026 ?

Entre l'état « Correct » et le « Très bon état », la différence de prix peut parfois représenter le coût d'une paire d'écouteurs ou d'une protection haut de gamme. Mais au-delà du tarif, qu'est-ce qui sépare réellement ces deux catégories ? Est-ce que prendre un produit « marqué » visuellement est un pari risqué pour la revente ?

La réponse demande de bien comprendre ce que cachent ces étiquettes, car en reconditionné, l'habit ne fait pas toujours le techno-prêtre (dirait un fan de Warhammer 40K).

Comprendre les grades : une affaire de cosmétique, pas de moteur

Déjà, il est crucial de dissiper un malentendu, car quel que soit le grade choisi, le smartphone est toujours 100 % fonctionnel. Les tests techniques (micro, Wi-Fi, boutons, écran tactile) sont identiques. La différence est donc purement visuelle.

Pour y voir plus clair, n'hésitez pas à consulter notre dossier dédié aux états esthétiques des smartphones, mais voici ce qu'il faut retenir pour les deux grades les plus populaires :

Grade Aspect visuel de l'écran Aspect de la coque / tranches Très bon état Micro-rayures quasi invisibles écran allumé. Traces d'utilisation minimes, invisibles à 20 cm. Correct Rayures visibles, mais sans influence sur l'affichage. Impacts ou rayures prononcées sur le châssis.

Le cas concret de l'iPhone 13 : Le calcul de la rentabilité

Prenons l'iPhone 13, qui reste en 2026 l'un des meilleurs rapports qualité/prix du marché reconditionné et le modèle le plus vendu en 2025. Entre un modèle en état « Correct » et un en « Très bon état », l'écart de prix oscille généralement entre 30 € et 50 €.

Si vous comptez glisser votre téléphone dans une coque de protection opaque (ce que font 90 % des utilisateurs), l'état « Correct » devient une option extrêmement pertinente. Les rayures sur la coque seront invisibles, et vous aurez économisé de quoi vous offrir une protection d'écran en verre trempé.

Notre astuce : si vous choisissez un état « Correct », vérifiez bien que les rayures de l'écran ne sont pas des fissures. Le reconditionné certifié garantit l'absence de bris de glace, quel que soit le grade.

L'analyse de Laure Cohen : Le combo gagnant des Français

Dans l'interview que nous a accordée Laure Cohen, elle nous livre des chiffres révélateurs sur nos habitudes de consommation :

« Aujourd’hui, les clients achètent souvent des produits en état « correct » (entre 20 et 25 % des ventes), ou en « très bon état » (autour de 40 %). Sur ces derniers, ils optent fréquemment pour une batterie neuve en complément. Dans ce cas, la batterie est à 100 % de sa capacité. »

Cela dessine une tendance forte en 2026 : le consommateur préfère investir ses économies dans la durabilité matérielle (une batterie neuve) plutôt que dans le cosmétique. C'est un choix de raison.

Un iPhone 13 en « Très bon état » avec une batterie neuve est techniquement plus proche d'un produit neuf qu'un modèle en état « Parfait » dont la batterie plafonnerait à 85 %.

✅ Pourquoi choisir l'état « Correct » ?

Économie maximale (jusqu'à 60 € d'écart)

Idéal si vous utilisez une coque opaque

Moins de stress à la première micro-rayure

✅ Pourquoi choisir « Très bon état » ?

Confort visuel supérieur (écran plus propre)

Meilleure valeur de revente sur le marché de l'occasion

Sentiment de proximité avec le neuf

En conclusion, le choix du grade dépend surtout de votre rapport à l'objet. Si pour vous, un smartphone est un outil qui doit être efficace avant d'être une pièce d'exposition, l'état « Correct » est votre meilleur allié budgétaire.