Smartphone reconditionné : voici les offres iPhone les plus intéressantes du moment !

Les modèles concernés sont reconditionnés entièrement en France, garantis au minimum 2 ans, et proposés par CertiDeal.

Des iPhone encore performants en 2025

Bien qu’ils ne soient plus les dernières nouveautés du catalogue Apple, les iPhone 11, 11 Pro et 13 restent pleinement compatibles avec les mises à jour logicielles actuelles. Et ils recevront tous iOS 26, la dernière version du système d'exploitation d'Apple.

Des iPhone sous iOS, garantis 2 ans, à partir de 119 € avec le code SOLDES20.

iPhone 11 : une valeur sûre à petit prix

L’iPhone 11 propose un écran LCD Liquid Retina HD de 6,1 pouces ainsi que son double capteur photo 12 MP ce qui en fait un modèle équilibré, parfaitement adapté à une utilisation polyvalente, notamment pour un usage familial.

C'est le modèle le plus vendu en reconditionné en 2024.

iPhone 11 Pro : le compact haut de gamme

Moins connu du grand public mais très complet, l’iPhone 11 Pro dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 5,8 pouces et d’un triple module photo 12 MP avec zoom optique.

Son format compact en fait l’un des rares smartphones premium à tenir facilement dans une seule main, tout en conservant des performances très élevées.

Un iPhone performant et discret, parfait pour les amateurs de formats compacts.

iPhone 13 : une référence toujours au goût du jour

Plus récent, l’iPhone 13 embarque la puce A15 Bionic et un écran OLED de 6,1 pouces. Il dispose également de 128 Go de stockage, d’un double capteur photo avec enregistrement vidéo 4K HDR à 60 i/s, et d’un système de reconnaissance faciale Face ID performant.

Il est également compatible avec la charge rapide et les accessoires MagSafe, le plaçant encore aujourd’hui parmi les références les plus pertinentes du catalogue Apple.