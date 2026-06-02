Smartphones : 2026 pourrait être la pire année depuis 15 ans pour les consommateurs à cause de la guerre et de l’IA

L'industrie de la téléphonie mobile traverse une zone de turbulences sévère. Selon les dernières analyses économiques, l'année 2026 s'annonce comme la plus sombre depuis plus d'une décennie pour le marché des smartphones neufs, combinant une hausse brutale des prix et une raréfaction des modèles d'entrée de gamme. Un revirement brutal qui s'explique par une crise majeure des composants et des tensions géopolitiques mondiales.

Rémi Deschamps - publié le 02/06/2026 à 17h45
Un professeur présente un graphique sur les risques économiques des smartphones en 2026 devant des étudiants.

Ce coup d'arrêt historique marque une rupture nette avec la dynamique observée l'an dernier. Alors que le top 10 des ventes de 2025 montrait un marché mondial encore vigoureux et dominé par les géants habituels, les prévisions pour les prochains mois virent au rouge.

Les voici  :

Prévisions pour 2026
Source: Counterpoint Research Smartphone Market Monitor and Market Outlook, May 2026 Update

Les experts prévoient désormais une baisse historique des expéditions mondiales de 13,9 %, ramenant le volume total à son niveau le plus bas depuis 2013.

✅ Les facteurs de résilience

  • Apple et Samsung disposent de chaînes d'approvisionnement plus solides
  • Le marché haut de gamme conserve une base de clients fidèles
  • Les innovations basées sur l'IA continuent de stimuler le très haut de gamme

⚠️ Les points de rupture

  • Une explosion des prix de la mémoire vive pour les mobiles
  • La disparition programmée de nombreux smartphones à moins de 150 euros
  • Le conflit au Proche-Orient qui perturbe lourdement les voies maritimes

L’intelligence artificielle et la crisis de la mémoire font grimper les prix

L'explication de cette crise trouve sa source dans un secteur en pleine explosion : l'intelligence artificielle. Une étude majeure publiée par le cabinet spécialisé Counterpoint Research révèle que les usines de semi-conducteurs privilégient désormais la production de composants destinés aux serveurs IA au détriment des puces pour téléphones.

Les tarifs de la mémoire vive mobile (LPDDR4 et LPDDR5) vont ainsi tripler au cours de cette année par rapport à la fin d'année dernière. Face à cette situation, les constructeurs n'ont d'autre choix que de répercuter ces coûts sur les clients, entraînant une hausse moyenne immédiate de 14 % des prix de gros.

Les modèles les plus abordables, vendus sous la barre des 150 euros, risquent même de s'effacer définitivement des étals.

Pour ne rien arranger, des chocs géopolitiques majeurs comme le conflit au Proche-Orient et le blocage partiel du détroit d'Ormuz viennent alourdir les coûts logistiques. Selon Yang Wang, analyste principal chez Counterpoint Research, les constructeurs se retrouvent coincés entre des augmentations de coûts impossibles à absorber et des budgets de consommateurs de plus en plus serrés.

Cette réalité complique grandement la quête de l'appareil idéal, alors même qu'une étude sur ce que l'on veut vraiment dans notre poche montre l'attachement des utilisateurs à des produits financièrement accessibles, fiables et durables.

Des marques chinoises sous pression et un repli nécessaire vers d'autres solutions

Cette crise redessine complètement la hiérarchie du marché mondial. Si Apple et Samsung parviennent à limiter les dégâts grâce à leur mainmise sur leurs lignes de production, les fabricants chinois subissent de plein fouet la pénurie.

Les expéditions de Xiaomi pourraient par exemple chuter de 28 % sur l'ensemble de l'année.

Les prévisions 2026 par marques :

Prévisions 2026 par marques
Source: Counterpoint Research Market Outlook, May 2026 Update

C’est un coup dur alors qu'une publication récente de 60 Millions de consommateurs montrait que les marques les plus fiables, d'après les Français, sont chinoises.

Face à la flambée du neuf et à la disparition des petits prix, les habitudes de consommation vont devoir évoluer à toute vitesse pour contourner l'inflation matérielle. Puisque les téléphones sortant d'usine deviennent trop onéreux, l'alternative la plus crédible pour les acheteurs se trouve du côté des modèles reconditionnés.

C'est une tendance de fond très visible en France, où le smartphone de seconde main confirme sa pertinence et s'installe de façon pérenne dans les foyers français. Acheter un appareil de la génération précédente entièrement révisé devient le moyen le plus efficace de préserver son pouvoir d'achat.

Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
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