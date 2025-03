Smartphones abordables : les TCL 605, 60 SE et 60 R 5G bientôt disponibles en France

TCL a présenté sa nouvelle série de smartphones d'entrée et milieu de gamme lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone. Toutefois, entre les téléphones qui étaient annoncés et ceux qui sont vraiment disponible sur notre marché, il y a quelques modèles qui ne le seront pas.

Ainsi, en France, nous aurons droit aux TCL 605, TCL 60 SE et TCL 60 R 5G. Ces appareils visent à offrir des fonctionnalités intéressantes à des prix compétitifs, avec un accent particulier sur la qualité d'affichage et l'autonomie.

Le TCL 605 : l'entrée de gamme accessible

Le TCL 605 se positionne comme le modèle le plus abordable de la nouvelle gamme. Proposé à partir 109 euros, il offre des caractéristiques intéressantes pour son prix. Ce smartphone est équipé d'un écran IPS LCD de 6,67 pouces HD+, offrant une expérience visuelle confortable pour un appareil d'entrée de gamme. Sa fréquence de rafraîchissement est de 90 Hz au maximum.

Sous le capot, on trouverait un processeur MediaTek Helio G81, qui devrait assurer des performances correctes pour les tâches quotidiennes. Il est associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive avec la possibilité d’en ajouter autant de manière virtuelle. Il propose 128 ou 256 Go d’espace de stockage.

Pour la partie photo, il s’appuie sur un capteur principal de 50 mégapixels au dos et un module de 5 mégapixels pour les selfies. L'autonomie serait l'un des points forts du TCL 605, grâce à une batterie de 5200 mAh. Cette capacité généreuse devrait assurer une utilisation prolongée sans recharge. La charge rapide est limitée à 18W. Le mobile est animé par Android 15 et il est compatible 4G.

Le TCL 60 SE : montée en gamme et performances accrues

Le TCL 60 SE se place comme une option légèrement plus puissante, avec un prix annoncé à environ 160 euros. L'écran est le même que sur le 605, soit une dalle LCCD de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Le processeur est T615 associé à 12 Go de mémoire vive et 6 Go de RAM virtuelle accompagnés de 512 Go d’espace de stockage. Pour les photos, il embarque un capteur principal de 108 mégapixels associé à un module de 2 mégapixels pour optimiser les portraits. Pour les selfies, il propose un capteur de 8 mégapixels à l’avant.

La capacité de sa batterie est identique au 605, soit 5200 mAh avec la même vitesse de charge. Le téléphone est certifié IP54 donc protégé contre les éclaboussures. Il est doté de deux haut-parleurs pour un son stéréo.

Le TCL 60 R 5G : la 5G accessible

Le TCL 60 R 5G vient compléter la gamme en proposant la connectivité 5G à un prix abordable. Ce modèle serait commercialisé à partir de 179 euros en France. L'écran du TCL 60 R 5G serait un panneau IPS LCD de 6,67 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz au maximum. Le processeur est un MediaTek Dimensity 6300, assurant la compatibilité 5G et des performances correctes pour cette gamme de prix. La mémoire vive est de 4 Go, extensible virtuellement jusqu'à 12 Go, tandis que le stockage interne atteint 128 Go.

La partie photo comprend un capteur principal de 50 mégapixels à l'arrière et un capteur frontal de 8 mégapixels pour les selfies. L'autonomie est assurée par une batterie de 5200 mAh, identique aux autres modèles de la gamme. Il est animé par Android 15 avec 3 ans de mises à jour du système, selon la marque.