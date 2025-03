TCL enrichit sa gamme avec quatre nouveaux smartphones de la série 60

Le fabricant chinois TCL a profité du Mobile World Congress 2025 à Barcelone pour dévoiler quatre nouveaux smartphones qui viennent compléter sa gamme TCL 60. L'annonce, faite le 3 mars, met particulièrement en avant le modèle TCL 60 SE NXTPaper 5G, doté d'une technologie d'affichage conçue pour réduire la fatigue oculaire. Cette nouvelle gamme s'inscrit dans la stratégie du fabricant visant à proposer des appareils adaptés aux différents usages et budgets des consommateurs.

La technologie NXTPAPER au cœur de la stratégie d'innovation

Le TCL 60 SE NXTPAPER 5G représente la vitrine technologique de cette nouvelle série. Ce smartphone intègre un écran NXTPaper, développé conjointement avec TCL CSOT, l'une des filiales du groupe spécialisée dans les technologies d'affichage. Cette technologie que l’on trouvait déjà sur le TCL 50 Pro NXTPaper vise à améliorer le confort visuel grâce à un filtre matériel réduisant la lumière bleue, un traitement anti-reflets, ainsi qu'une adaptation automatique de la température de couleur et de la luminosité en fonction de l'environnement.

Comme son prédécesseur, il est doté d’une touche dédiée NXTPaper qui transforme instantanément l'appareil en liseuse électronique. Cela permet profiter instantanément d'une expérience de lecture proche de celle du papier, limitant ainsi la fatigue oculaire lors des sessions prolongées.

Au-delà de son écran, le TCL 60 SE NXTPaper 5G propose des caractéristiques techniques solides : un écran HD+ de 6,7 pouces, un appareil photo principal de 50 mégapixels, une batterie de 5200 mAh, ainsi que 18 Go de RAM (dont une partie en mémoire virtuelle) et 256 Go de stockage. L'appareil bénéficie également d'une certification IP54, le rendant résistant aux éclaboussures et à la poussière.

Une gamme diversifiée pour tous les usages

Outre le modèle phare NXTPAPER, TCL a présenté trois autres smartphones qui complètent la série 60 :

Le TCL 60R 5G, proposé à 179 euros, se positionne comme un modèle milieu de gamme offrant la connectivité 5G. Il est équipé d'un écran de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une fluidité appréciable pour la navigation et les jeux. Ce modèle intègre également des haut-parleurs stéréo pour une expérience audio immersive.

Le TCL 60 SE, vendu à 199 euros, se concentre sur la photographie avec un capteur principal de 50 mégapixels. Il embarque un processeur MediaTek Helio G81 et une batterie de 5200 mAh compatible avec la charge rapide 18W.

Enfin, le TCL 605 vient compléter l'offre d'entrée de gamme avec deux versions : une à 128 Go de stockage (149 euros) et une autre à 256 Go (179 euros). Ces modèles conservent néanmoins des caractéristiques intéressantes comme un appareil photo de 50 mégapixels et une batterie de 5200 mAh.

Tous ces smartphones partagent une philosophie commune : proposer des fonctionnalités adaptées aux besoins quotidiens des utilisateurs, avec une attention particulière portée à l'autonomie et à la durabilité des appareils.

L'intelligence artificielle (encore elle) au service de la productivité

TCL intègre également des fonctionnalités d'intelligence artificielle dans ses nouveaux smartphones. Le TCL 60 SE NXTPaper 5G propose notamment des outils de traduction et de résumé de textes, un assistant d'écriture et un assistant de réunion personnel pour faciliter la prise de notes.

Ces fonctionnalités s'inscrivent dans une tendance plus large de l'industrie mobile, où l'IA devient un argument de vente important pour les fabricants à l’image de Samsung avec ses Galaxy S25 mais aussi les Galaxy A26, A36 et A56 ainsi que Honor avec son Magic7 Pro, le Oppo Find X8 Pro, ou encore récemment avec les Xiaomi 15 Ultra et Xiaomi 15, par exemple. TCL tente ainsi de se positionner sur ce segment en proposant des outils qui se veulent vraiment pratiques plutôt que des fonctionnalités gadgets.

Disponibilité et prix des smartphones TCL 60 Serie

Les cinq nouveaux smartphones de la série TCL 60 seront disponibles en France et dans plusieurs régions du monde (Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine). Les prix s'échelonnent de 149 euros pour le TCL 605 (128 Go) à 249 euros pour le TCL 60 SE NXTPaper 5G.