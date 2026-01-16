Soldes : ce Samsung Ultra haut de gamme chute presque sous les 500 € en reconditionné Premium

Il n'y a pas qu'Apple dont les smartphones sont intéressants à se procurer avec un reconditionnement. Le Galaxy S22 Ultra est actuellement un véritable bijoux, à prix doux. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 16/01/2026 à 12h15
Le Galaxy S22 Ultra en solde et reconditionné

Le Galaxy S22 Ultra est actuellement disponible pour 529,99 € dans une version qualité premium (le plus proche du neuf), le plus haut grade esthétique proposé par le reconditionneur français CertiDeal

 

Le Galaxy S22 Ultra était vendu à presque 1 400 € lors de son lancement et est toujours soumis aux mises à jour de sécurité Samsung jusqu'en 2027 ; c'est donc un bon investissement.

Quels sont les points forts du Galaxy S22 Ultra en 2026 ?

Parmi les offres disponibles pour les Galaxy de Samsung, le Galaxy S22 Ultra est un modèle qui se démarque encore pour deux raisons principales : il propose un écran magnifique de 6,8 pouces et est très puissant par rapport aux usages usuels que l'on peut avoir en 2026. 

Cela veut dire qu'il propose encore assez de marge par rapport aux normes actuelles pour les années à venir.

Fait notable, il est le premier modèle des Galaxy S Ultra à hériter du fameux S Pen, un stylet intégré qui permet une plus grande précision sur l'écran.

Et bien sûr, s'agissant du modèle Samsung le plus cher et haut de gamme lors de sa sortie, il propose la panoplie complète du haut de gamme polyvalent avec 5 capteurs photo, des finitions premium pour le châssis et une autonomie plutôt solide (même si, de ce côté-là, les constructeurs ont vraiment mis l'accélérateur depuis 2 à 3 ans).

✅ Points forts

  • Son écran AMOLED magnifique
  • Sa puissance de calcul
  • Un appareil photo haut de gamme

☑️ À prendre en compte

  • 128 Go de ROM (un peu court sans cloud)
  • Une autonomie acceptable mais perfectionnée sur les modèles plus récents
  • Mises à jour de sécurité toujours actives jusqu'en 2027

Que vaut l'offre proposée par CertiDeal ?

C'est simple : si vous souhaitez acheter du reconditionné et que vous êtes plutôt team Android, le Galaxy S22 Ultra est l'un des meilleurs investissements actuellement. Garantie de 30 mois, service satisfait ou remboursé pendant 30 jours, pièces d'origine Samsung et batteries garanties en excellent état… difficile de trouver mieux, même en neuf.

 

Il est également possible de payer en 4 fois sans frais avec PayPal, par exemple, et vous pouvez même faire racheter vos anciens appareils.

Et puis surtout, le reconditionnement est entièrement réalisé en France ! Ce qui permet que le SAV soit en relation directe avec les ateliers.

En ce moment, avec le code SOLDES20, vous obtenez 20 € de réduction supplémentaire sur votre achat chez CertiDeal.

