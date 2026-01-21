Soldes : offrez-vous l’iPhone 16 à prix cassé grâce à Bouygues Telecom

L’iPhone 16 en soldes, ça se passe chez Bouygues Telecom

À l’occasion des soldes d’hiver 2026, Bouygues Telecom propose une promo exceptionnelle sur l’iPhone 16 128 Go.

Chez l’opérateur, vous pouvez profiter de 110 € de remise sur ce smartphone haut de gamme. Le fonctionnement est simple :

si vous souscrivez un forfait 200 Go 5G Avantages smartphone, vous bénéficierez d’une réduction immédiate de 10 € ;

si vous revendez à Bouygues Telecom un ancien téléphone d’une valeur minimum de 10 €, vous obtiendrez un bonus reprise de 100 €.

Finalement, l’iPhone 16 vous reviendra à seulement 89,90 € + 8 € par mois pendant un an. Alors, n’hésitez pas à sauter sur le bon plan.

Avec l’iPhone 16, misez sur un smartphone premium intégrant l’IA

Chez Apple, l’iPhone 16 n’est plus le modèle le plus récent depuis la sortie de la gamme iPhone 17. Est-il pour autant obsolète ? Absolument pas. En 2026, ce smartphone reste encore l’une des valeurs les plus sûres du marché.

Et pour cause : cet appareil mobile allie parfaitement solidité et performance. Sur le premier point, il se montre résistant à toute épreuve grâce à son design en aluminium, son verre de protection Ceramic Shield et son étanchéité certifiée par l’indice IP68. Pour ce qui est de la technologie, il embarque :

un magnifique écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces ;

une puce A18 particulièrement puissante ;

une batterie endurante qui tient jusqu’à 22 heures en lecture vidéo ;

un système photo avancé à double capteur, dont une caméra Fusion 48 Mpx ;

l’IA Apple Intelligence pour une expérience fluide et sécurisée.

Bon à savoir : l’iPhone 16 est disponible en noir, blanc, bleu outremer, rose et vert sarcelle chez Bouygues Telecom.

Gros plan sur l’excellent forfait 200 Go 5G de Bouygues Telecom

Pour obtenir votre iPhone 16 à seulement 89,90 € + 8 € par mois pendant un an, vous devez souscrire un forfait 200 Go 5G Avantages smartphone. Chez Bouygues Telecom, cette offre maxi data est proposée à 34,99 € par mois la première année. Son prix mensuel passe ensuite à 44,99 €. Si vous êtes abonné Bbox, vous profiterez d’une réduction supplémentaire de 5 € sur vos factures mobiles.

En matière de communication, la formule comprend les appels et les SMS illimités en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer, en Europe et en Suisse. Depuis l’Hexagone, vous pourrez aussi :

envoyer autant de MMS que vous le voudrez vers le territoire métropolitain ;

appeler à volonté vers les fixes de 120 destinations.

À côté de cela, vous aurez le droit d’utiliser vos 200 Go dans toutes les zones couvertes par votre abonnement. 35 Go de data seront également mis à votre disposition lors de vos voyages aux USA, au Canada, au Brésil, en Australie, en Chine (dont Hong Kong), en Thaïlande, en Israël, au Japon, en Corée du Sud, en Afrique du Sud, au Mexique, en Égypte, en Nouvelle-Zélande, en Tunisie et en Turquie.

Cet article est un contenu sponsorisé.