Sosh ajoute 100 € de remise à ses promos pour ses 15 ans, le Pixel 10 perd ainsi 300 €

Pour ses 15 ans, Sosh ajoute 100 € de remise sur les smartphones d'au moins 500 €. L'offre court jusqu'au 30 octobre 2026 et peut se cumuler avec des modèles déjà en promotion. Cela permet au Pixel 10 de tomber à 499 €, tandis que le Redmi Note 17 Pro Max descend à 419 €.

La Rédac LesMobiles - publié le 13/10/2026 à 12h15
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Les 15 ans de Sosh avec 100 € de réduction pour les smartphones à plus de 500€

Si vous êtes déjà chez Sosh, vous pouvez acheter votre téléphone seul sans changer de forfait. Les nouveaux clients peuvent de leur côté commander un smartphone avec un forfait sans engagement.

Je découvre les smartphones en promotion chez Sosh

Comment obtenir les 100 € de remise chez Sosh ?

Pour en profiter, le prix du smartphone doit atteindre au moins 500 €. Il faut ensuite saisir le code SOSH15 au moment de la commande : 100 € sont immédiatement déduits du montant à payer.

 

Elle devient surtout intéressante lorsque le smartphone profite déjà d'une promotion. Les 100 € viennent alors encore réduire un tarif qui avait déjà baissé.

Trois smartphones dont le prix baisse fortement avec le code SOSH15

Le Redmi Note 17 Pro Max descend à 419 €

Le Redmi Note 17 Pro Max est actuellement affiché à 519 € chez Sosh au lieu de 599 €. Avec le code SOSH15, son prix tombe donc à 419 €.

C'est un modèle qui mise beaucoup sur l'endurance avec une imposante batterie de 9 210 mAh, associée à une recharge rapide 100 W. Il dispose également d'un écran AMOLED 1,5K de 6,83 pouces et d'un capteur photo principal de 50 Mpx avec stabilisation optique.

Si vous hésitez entre les différentes versions de cette génération, nous avons justement comparé les Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro et Redmi Note 17 Pro Max.

Le Google Pixel 10 passe sous la barre des 500 €

De son côté, le Google Pixel 10 profite déjà d'une remise de 200 € chez Sosh et s'affiche à 599 € au lieu de 799 €. Le code anniversaire le fait descendre à 499 €.

Son écran OLED de 6,3 pouces, sa puce Tensor G5 et surtout son téléobjectif optique 5x en font un smartphone haut de gamme particulièrement à l'aise en photo. Google promet également sept ans de mises à jour de l'OS et de sécurité, ce qui lui laisse encore environ six ans de suivi.

Le Fairphone Gen. 6+ revient lui aussi à 499 €

Autre smartphone éligible, le Fairphone Gen. 6+. Sosh l'affiche à 599 € au lieu de 649 €. Une fois les 100 € retranchés, il revient lui aussi à 499 €, comme le Pixel 10.

Sa conception modulaire permet de remplacer soi-même plusieurs composants, tandis que Fairphone annonce une garantie de cinq ans et un support logiciel jusqu'en 2033. Il est particulièrement adapté à ceux qui recherchent un smartphone pensé pour durer.

Je découvre la sélection de smartphones Sosh
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