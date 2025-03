TCL 60 SE NXTPaper 5G : un smartphone-liseuse à prix accessible

Présenté lors du Mobile World Congress 2025 à Barcelone début mars, ce modèle s'inscrit dans la stratégie de la marque visant à démocratiser sa technologie d'affichage NXTPaper, conçue pour réduire la fatigue oculaire lors de longues sessions de lecture. Avec un prix annoncé à 249 euros, ce nouveau modèle se positionne comme une alternative plus abordable que son prédécesseur, le TCL 50 Pro NXTPaper 5G, commercialisé l'an dernier à 349 euros.

Une technologie d'affichage pensée pour le confort visuel

Le TCL 60 SE NXTPaper 5G se démarque des autres mobiles du marché principalement par son écran utilisant la technologie NXTPaper 4.0, développée conjointement avec TCL CSOT, une filiale du groupe spécialisée dans les technologies d'affichage.

Cette dalle LCD de 6,7 pouces en définition HD+ (1600 x 720 pixels) offre une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, assurant ainsi une fluidité appréciable lors de l'utilisation quotidienne.

La particularité de cet écran réside dans son traitement spécial qui lui confère un aspect mat et légèrement granuleux, similaire à celui du papier. Cette caractéristique permet de réduire considérablement les reflets, même en environnement lumineux.

Notez que l'écran intègre également un filtre matériel contre la lumière bleue, réputée nocive pour les yeux lors d'une exposition prolongée, ainsi qu'un système d'adaptation automatique de la température de couleur et de la luminosité en fonction de l'environnement.

Le smartphone dispose d'un bouton dédié qui permet de basculer instantanément d'un affichage classique en couleur à un mode monochrome proche de celui d'une liseuse électronique.

Ce mode, appelé « Mode Max Ink » par le fabricant, serait particulièrement économe en énergie, permettant jusqu'à 7 jours de lecture selon les informations communiquées par TCL.

La luminosité maximale annoncée est de 550 cd/m², une valeur relativement modeste comparée aux standards actuels du marché, mais qui pourrait être compensée par le traitement anti-reflets de l'écran.

Des caractéristiques techniques équilibrées pour un usage polyvalent

Au-delà de son écran innovant, le TCL 60 SE NXTPaper 5G propose une fiche technique cohérente avec son positionnement tarifaire. L'appareil est animé par un processeur MediaTek Dimensity 6300 compatible avec les réseaux 5G. La configuration mémoire annoncée est de 8 Go de RAM (avec la possibilité d’ajouter jusqu’à 8 Go de mémoire vive virtuelle) et 256 Go de stockage.

Côté photographie, le TCL 60 SE NXTPaper 5G embarque un capteur principal de 50 mégapixels capable de prendre des photos macro, accompagné d'un objectif secondaire ultra grand-angle de 5 mégapixels. La caméra frontale dispose d’un capteur de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo.

L'autonomie est assurée par une batterie de 5200 mAh compatible avec la charge rapide 18W, permettant selon le fabricant une journée complète d'utilisation. Le smartphone fonctionne sous Android 15 et bénéficie d'une certification IP54, le rendant résistant aux éclaboussures et à la poussière.

Les dimensions du smartphone sont de 165,62 x 76,2 x 8,16 mm pour un poids de 190 grammes. Deux coloris sont proposés : Space Gray (gris) et Mint Green (vert menthe).