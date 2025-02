Test du Samsung Galaxy S25 Ultra : entre progrès et fragilités

Le YouTubeur spécialisé JerryRigEverything a mis en lumière plusieurs points préoccupants lors de son test de durabilité. Les anneaux métalliques entourant les objectifs photo, élément distinctif du design, se sont avérés simplement fixés par adhésif1. Cette méthode de fixation, comparée à des « faux cils » par le testeur, pose des questions sur la robustesse à long terme de l'appareil.

D'autres détails interpellent. En effet, le logo Samsung est mal aligné au dos de l'appareil. Plus surprenant encore, l'écran Gorilla Glass Armor 2 présente des rayures dès le niveau 6 sur l'échelle de Mohs, alors que son prédécesseur résistait jusqu'au niveau 7. Cette régression est d'autant plus surprenante que Samsung met en avant les qualités de protection de ce nouveau verre.

Des améliorations à l’intérieur

Si la partie extérieure semble ne pas profiter d’avancées significatives, mais plutôt des compromis, à l’intérieur, c’est différent. En effet, rappelons que le Galaxy S25 Ultra intègre le processeur Snapdragon 8 Elite spécialement optimisé pour Galaxy, offrant des gains de performance significatifs. Cette puissance accrue permet notamment d'exécuter les fonctions d'IA directement sur l'appareil sans ralentissement.

L'un des points forts majeurs de ce nouveau modèle réside dans son autonomie exceptionnelle. Les premiers tests démontrent qu'il peut tenir jusqu'à deux jours et demi d'utilisation avec une seule charge. La batterie de 5000 mAh, associée à l'efficacité énergétique du nouveau processeur, permet une gestion optimale de la consommation.

En outre, le module photo évolue avec l'intégration d'un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, en remplacement du 12 mégapixels précédent. Cette amélioration permet d'obtenir des clichés plus détaillés et place désormais le S25 Ultra au niveau de ses concurrents directs dans ce domaine, bien que ce type de capteur ne soit pas le plus utilisé parmi la configuration proposée.

Enfin, l’appareil est animé par Android 15 avec une surcouche logicielle One UI 7 qui s’avère particulièrement intuitive et pratique à l’utilisation, sans oublier les fonctions d’intelligence artificielle bien pensée.