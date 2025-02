The Phone Plus : le téléphone tactile sans internet qui veut révolutionner la communication familiale

Nous l’avions déjà présenté l’année dernière et le smartphone The Phone a alors profité d’une couverture médiatique particulièrement large. Récemment, Une nouvelle version a été présentée lors de l'émission « Qui veut être mon associé ? » sur M6 le 5 février 2025.

Exactement comme son prédécesseur, il propose une approche radicalement différente de la téléphonie mobile pour les jeunes de 8 à 14 ans. Baptisé The Phone Plus, ce modèle est compatible 4G et embarque une batterie très légèrement plus importante.

À l'image du The Phone, il est doté d'un design similaire et d'un écran tactile mais totalement dépourvu d'accès à Internet. Cette caractéristique, qui pourrait sembler anachronique à l'ère de l'hyperconnectivité, répond en réalité à une préoccupation grandissante chez les parents.

Alors que 46% des enfants de 6 à 10 ans possèdent déjà un smartphone, et ce chiffre grimpe à 85% chez les 12 ans, de nombreuses familles s'inquiètent des risques liés à une exposition précoce aux réseaux sociaux et aux contenus en ligne.

Un mobile développé en famille

L'appareil développé par Maïlys Cantzler, son fils Viktor Bach (17 ans) et Marius Colomb offre uniquement les fonctionnalités essentielles : appels, SMS, répertoire, et quelques options de personnalisation comme le choix de sonneries et de fonds d'écran.

Cette simplicité volontaire vise à permettre aux enfants de rester joignables sans les exposer aux risques d'addiction, de cyberharcèlement ou d'accès à des contenus inappropriés.

L'histoire de The Phone et de The Phone Plus est aussi celle d'une collaboration intergénérationnelle. Viktor Bach, entrepreneur précoce ayant démarré à l'âge de 15 ans, apporte sa vision d'une génération qui, bien que née avec les technologies numériques, en perçoit les limites.

En outre, sa mère, Maïlys Cantzler, s'appuie sur 25 années d'expérience entrepreneuriale dans des projets liés aux familles et aux enfants. « Notre objectif est de renouer les liens familiaux et d'encourager des moments de partage », explique Viktor Bach.

Contrairement aux téléphones basiques d'ancienne génération, The Phone mise sur une interface tactile moderne et intuitive, familière pour les jeunes utilisateurs. L'entreprise a développé une technologie logicielle propriétaire qui garantit l'impossibilité d'accéder à Internet, tout en offrant une expérience utilisateur fluide.

Les autres fabricants proposent des contrôles parentaux qui peuvent parfois être contournés. Ainsi, The Phone Plus intègre ces limitations directement dans l'architecture de l'appareil, rendant impossible toute modification.

Un prix des plus accessibles

Avec un prix de lancement de 100 euros pour son premier modèle, revu à 129 euros pour la seconde version, The Phone Plus se veut être une alternative économique aux smartphones traditionnels dont les prix dépassent souvent plusieurs centaines d'euros.