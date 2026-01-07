Top soldes : Le Galaxy S25 Ultra passe sous les 800 € jusqu'à minuit

Jusqu'à ce soir, le Galaxy S25 Ultra est disponible pour moins de 800 € grâce à ce coupon de réduction proposé par le site japonais Rakuten, un prix à ne pas rater pour plus de 400 € de réduction totale. Nous vous disons tout !

Rémi Deschamps - publié le 07/01/2026 à 12h15
Le Galaxy S25 Ultra pour les soldes

Le Galaxy S25 Ultra, ce n'est pas seulement le meilleur smartphone que Samsung peut nous proposer, c'est également le meilleur smartphone de l'année 2025. C'est en tout cas le prix que nous lui avons décerné pendant nos LMB Awards, et nous sommes loin d'être les seuls à avoir cet avis.

En ce moment, il est disponible à 805 €, prix auquel s'ajoute une réduction de 20 € jusqu'à ce soir.

 

C'est la meilleure offre du moment pour cet appareil, tout simplement. Un prix digne des soldes que nous recommandons très chaudement.

Une fiche technique qui impressionne et qui dure

Avec un écran immense et magnifique, un appareil photo parmi les meilleurs, une grosse autonomie, on pourrait se dire que tout est là avec ce Galaxy S25 Ultra, sauf que ce n'est même pas le plus important. 

Aujourd'hui, ce qui compte vraiment, c'est la durabilité. Il faut que le smartphone soit solide, résistant tant physiquement que dans sa longévité logicielle. En d'autres termes, il faut pouvoir le réparer facilement et qu'il soit mis à jour le plus longtemps possible.

 

C'est le cas du Galaxy S25 Ultra avec ses 7 ans de mises à jour, ce qui est dans la moyenne haute, et une étiquette énergie notée B.

Une offre à ne pas manquer chez Rakuten

Rakuten fait régulièrement des promotions le mercredi. Couplé aux soldes qui ont commencé ce matin, on obtient le Galaxy S25 Ultra, un smartphone dont le prix VTC est de 1199 €, mais qui passe ici à 785 €, avec la possibilité de le financer en plusieurs fois, par exemple en 4 fois sans frais via PayPal.

Il s'agit d'une version importée, mais totalement compatible avec les opérateurs français.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
