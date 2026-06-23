Un fournisseur d'Apple confirme les premières livraisons de composants pour l'iPhone pliable, attendu en septembre

À retenir Des livraisons de composants pour l'iPhone pliable ont commencé, selon un fournisseur d'Apple.

pour l'iPhone pliable ont commencé, selon un fournisseur d'Apple. La production de masse est prévue pour août 2026, avec une présentation attendue en septembre.

est prévue pour août 2026, avec une présentation attendue en septembre. Des défis techniques pourraient retarder les premières livraisons jusqu'en 2027.

Selon des sources issues de la chaîne d'approvisionnement, plusieurs fournisseurs clés ont entamé des expéditions de petits volumes de composants. Si cela est confirmé, cela signifie que la firme de Cupertino maintient son objectif d'une présentation lors de la keynote de septembre 2026, vraisemblablement aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

Cette phase de livraisons en faibles quantités correspond à la mise en route progressive des chaînes de montage avant le démarrage officiel de la production de masse. D'après DigiTimes, qui cite des sources internes à l'écosystème industriel d'Apple, la production de masse, initialement planifiée pour juin 2026, a glissé vers le début du mois d'août. Apple n'aurait transmis aucune instruction officielle de report à ses partenaires industriels, maintenant formellement sa cible de septembre.

Samsung Display, pilier central d'une chaîne d'approvisionnement structurée

Au cœur de l'iPhone Ultra (si c'est bien son nom), il y a la société Samsung Display, désigné fournisseur exclusif des écrans OLED pliables pour une durée de trois ans, selon The Elec. Apple aurait accepté ces conditions d'exclusivité faute d'alternative viable sur le marché des dalles flexibles à ce niveau d'exigence. La production de ces écrans aurait débuté depuis le deuxième trimestre 2026, avec une première livraison estimée à trois millions d'unités.

L'écran choisi par Apple intégrerait la technologie d'affichage sans pli visible de Samsung Display. Cette décision profite directement à Fine M-Tec, fournisseur coréen de plaques métalliques d'affichage — des composants de charnière interne essentiels pour limiter les marques de pliage — qui devrait capter plus de 80% des commandes d'Apple pour cette pièce.

Concernant la mémoire vive, c'est également Samsung qui a été retenu, selon le média coréen spécialisé. L'iPhone pliable embarquerait 12 Go de RAM fournis par le fabricant coréen, avec un début de livraison prévu au deuxième trimestre 2026. Pour la charnière, Apple s'appuie sur une coentreprise formée par Foxconn et le spécialiste taïwanais Shin Zu Shing (SZS), qui aurait déjà sécurisé environ 65% des commandes totales, le solde étant confié à l'américain Amphenol.

Des défis techniques qui alimentent l'incertitude sur la disponibilité

Malgré ces signes encourageants, la route vers la commercialisation reste obstruée par différents obstacles. En avril 2026, Nikkei Asia avait rapporté que les tests de vérification technique (EVT) menés chez Foxconn avaient mis en évidence des difficultés liées au pli de l'écran, susceptibles, dans le pire des scénarios, de repousser les premières livraisons de plusieurs mois.

L'analyste Ming-Chi Kuo, référence incontournable sur les projets Apple, avait pour sa part mis en garde contre des problèmes de rendement en production et de montée en cadence. Selon lui, le gros des livraisons ne serait pas attendu avant 2027, avec des risques de rupture de stock prononcés au moins jusqu'à la fin de l'année 2026. Une configuration qui rappelle le lancement des premiers AirPods, présentés en septembre mais disponibles en quantités très limitées pendant plusieurs mois.

Plus récemment, le dirigeant de Largan Precision — principal fournisseur d'objectifs photo d'Apple — aurait évoqué auprès de ses actionnaires un report de plusieurs lancements initialement prévus pour 2026, lors d'un échange rapporté par le quotidien économique taïwanais Economic Daily News. Des informations qui font écho à des déclarations similaires émanant de TSMC et Foxconn, dont les carnets de commandes resteraient chargés jusque dans les premiers mois de 2027.

