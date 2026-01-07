iPhone Fold : un futur iPhone pliant au format de passeport, entre rumeurs et premières fuites

Depuis plusieurs mois, les rumeurs évoquent un projet d’iPhone pliant attendu pour 2026. Il serait la réponse d’Apple à la montée en puissance des appareils à écran flexible chez Samsung, Google, Honor ou Oppo. Selon les informations relayées par le média allemand iPhone-ticker.de et reprises dans des rendus fondés sur des dessins CAD, l’appareil adopterait un format particulièrement large une fois refermé, à l’encontre des standards actuels du marché. D’après ces données techniques, l’iPhone Fold mesurerait environ 120,6 x 83,8 x 9,6 mm en position fermée, ce qui évoque immédiatement le souvenir du BlackBerry Passport, un modèle carré qui avait marqué les esprits par son gabarit atypique.

​Toujours selon ces fuites, l’écran externe afficherait une diagonale d’environ 5,49 pouces, accompagnée d’une définition de 1422 x 2088 pixels pour un ratio 9:13, bien plus large que celui des smartphones traditionnels qui oscillent généralement autour de 20:9. Cela donnerait à l’appareil un aspect plus trapu et plus large dans la main, potentiellement plus confortable pour la saisie ou la lecture de contenus horizontaux. L’idée serait de proposer un écran intérieur plus large une fois l’appareil déplié, quitte à s’éloigner des formats jugés plus convenus par ses concurrents.

​ Un écran intérieur proche d’un iPad

Une fois ouvert, l’iPhone Fold se rapprocherait encore davantage de l’univers tablette de la marque. Les informations publiées par différentes sources décrivent en effet un panneau interne d’environ 7,76 pouces, pour une définition de 2713 x 1920 pixels, soit un format plus large que la plupart des écrans pliants actuels et plus proche de celui de certains iPad Pro ou d’un iPad mini.

À titre de comparaison, les modèles de type Galaxy Z Fold7, Honor Magic V5 ou Pixel 10 Pro Fold privilégient un écran interne quasi carré, conçu pour le multitâche mais plus éloigné des proportions des tablettes classiques.

Notez que des rumeurs évoquent également une intégration poussée avec les logiciels déjà optimisés pour iPadOS, même si, à ce stade, rien n’indique officiellement si l’iPhone Fold fonctionnerait sur une version d’iOS adaptée ou sur une interface plus proche d’iPadOS.