Une énorme batterie sur le prochain OnePlus Nord CE 6

Comme de très nombreux smartphones, le prochain modèle de OnePlus est l’objet de fuites à la faveur, cette fois d’un document de certification concernant sa batterie. En effet, selon les sources jugées suffisamment sérieuses, le OnePlus Nord CE 6 viendrait compléter la série Nord 6 déjà largement teasée par la marque, en reprenant une partie de ses codes tout en conservant un positionnement plus accessible.

Ce modèle serait le successeur direct du Nord CE 5 lancé en 2025, qui s’appuyait déjà sur une batterie de 5200 mAh pour offrir une autonomie cohérente au quotidien. Cependant, notez qu’une autre version propose une capacité de 7100 mAh.

OnePlus Nord CE 5

Mais, cette fois, OnePlus irait nettement plus loin en intégrant une batterie de 8000 mAh, une capacité rarement observée sur un smartphone grand public dans ce segment de prix. À voir si ce modèle arrivera bien chez nous, ne serait-ce de par sa disponibilité car il se murmure que OnePlus pourrait se retirer ces marchés européens et si la capacité serait effectivement la même partout.

Toujours selon plusieurs informations sérieuses, cette batterie serait l’élément central de la communication de la série Nord 6. Par rapport à la génération précédente, la firme chercherait ainsi à proposer un appareil capable de tenir facilement deux à trois jours d’usage modéré, voire plus si on fait un peu attention à sa consommation d’énergie.

Quid du reste de la fiche technique ?

Pour accompagner cette endurance, le Nord CE 6 adopterait, d’après les fuites, un écran OLED LTPS de 6,78 pouces en définition Full HD+ (1272 x 2772 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Cette dalle offrirait ainsi une expérience d’affichage fluide, même si le Nord 6 « classique », déjà évoqué dans nos colonnes irait un peu plus loin avec un écran 1.5K à 165 Hz.

Enfin, notez que le OnePlus Nord CE 6 serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, selon les documents de certification et les indiscrétions publiées par plusieurs sites spécialisés. Reste à voir donc si ce modèle sortira bien chez nous.

