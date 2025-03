Voici ce qu’en pense ce passionné : il a adopté le Galaxy S25 Plus… et impossible de revenir en arrière !

Il y a quelques semaines, nous étions partis à la rencontre de Jason Chollet, un amateur éclairé, passionné par le monde du smartphone depuis bien des années. Nous avons ainsi pu profiter de son expertise et de sa connaissance encyclopédique sur les gammes de Samsung, afin d'en apprendre un peu plus sur le Galaxy S25 Plus qu'il a récemment acquis.

Cette démarche s'inscrit dans une volonté d'accéder à un témoignage au cœur du réel. Le smartphone est avant tout un objet qui se vit au quotidien, présenter uniquement des aspects techniques ne nous semble pas toujours suffisant pour permettre à nos lecteurs d'appréhender pleinement l'expérience proposée.

Nous avions aussi à cœur d'interviewer un amateur éclairé plutôt qu'un professionnel du domaine, pour obtenir un discours plus concret.

Photo du Galaxy S25 Plus au MWC

Une expérience de jeu et de vidéo au top

L’un des aspects qui a marqué Jason Chollet, durant son utilisation quotidienne, est l’écran du Galaxy S25 Plus. Selon lui, l’affichage est exceptionnel, avec une fluidité qui se distingue particulièrement lors des sessions de jeu et du visionnage de vidéos.

Lors de notre interview, il nous a confié :

L’écran est vraiment impressionnant ! Surtout avec un Fortnite qui tourne en ultra à 60 FPS... Et la glisse est ultra fluide dans les menus. La fluidité de One UI 7 est vraiment dingue.

Il apprécie aussi particulièrement la qualité des photos et des vidéos prises avec l’appareil, soulignant l'efficacité des effets de flou et des retouches disponibles sur le smartphone. « Je trouve que les photos sont vraiment bonnes, mais ce sont surtout les effets pour les vidéos et les retouches que l'on peut apporter aux photos qui m'impressionnent le plus », nous a-t-il révélé lors de l'interview.

Effectivement, il faut avouer que de ce côté, Samsung est très en avance sur Apple. L'option « meilleure pose », qui peut également se retrouver sur les nouveaux Galaxy A à petit prix, est juste bluffante en vous permettant de modifier des expressions de visage.

Performances solides et autonomie efficace

Sur le plan des performances, le Snapdragon 8 Elite for Galaxy fait très bien son travail. Jason souligne qu’il n’a pas rencontré de problème de surchauffe, même avec des jeux plus gourmands en ressources comme Call of Duty Mobile d'ActiVision ou Rainbow Six Mobile d'Ubisoft, ce qui est évidemment un plus pour un smartphone qui n'est pas conçu spécifiquement pour du gaming !

J’ai fait tourner YouTube Music pendant 12 heures d'affilée avec mon Galaxy S25 Plus branché en Bluetooth à deux enceintes, et il a encore tenu plusieurs heures sans recharge après cela.

En termes d’autonomie, le Galaxy S25 Plus tient bien la route, même après une journée d’utilisation intensive.

Côté ergonomie et prise en main, Jason trouve que le Galaxy S25 Plus offre un design haut de gamme et une interface fluide grâce à One UI 7 (qui arrivera bientôt sur les autres modèles de Samsung) qui intègre des fonctionnalités pratiques comme la personnalisation des raccourcis et des gestes intuitifs.

Pourquoi choisir le Galaxy S25 Plus ?

Si vous recherchez un smartphone polyvalent, qui combine une excellente autonomie, de solides performances et un écran de qualité, Jason recommande vivement le Galaxy S25 Plus.

Lors de l'interview, après lui avoir demandé s'il était satisfait du Galaxy S25 Plus, il a conclu :

Très satisfait oui. La prise en main est vraiment top, et le visuel très haut de gamme.

Pour lui, ce modèle est un excellent choix pour ceux qui veulent un appareil haut de gamme sans forcément opter pour les versions Ultra, qui peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires, mais à un prix bien plus élevé.

Il ajoute que pour quelqu'un qui souhaite un appareil polyvalent, taillé pour la route, et avec un bon rapport qualité-prix, le Galaxy S25 Plus est probablement l'un des meilleurs en circulation.

Pour lui, impossible de revenir en arrière !

