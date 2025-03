Voici pourquoi le Galaxy S22 Ultra reste l'un des meilleurs Samsung reconditionnés

Les caractéristiques du Galaxy S22 Ultra

Avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces et sa résolution de 3088 x 1440 pixels, le Galaxy S22 Ultra offre un affichage ultra-détaillé et fluide, idéal pour les amateurs de grands écrans immersifs.

Sous le capot, il embarque en France le puissant processeur Exynos 2200, couplé à 12 Go de RAM, garantissant des performances dignes des meilleurs smartphones de sa génération. Un atout pour ceux qui cherchent à s’adonner au gaming, par exemple, ou bien qui font du montage et autres activités demandant une puissance de calcul élevée en multitâche.

D’ailleurs, côté photo, Samsung frappe fort avec un quadruple capteur arrière qui se marie parfaitement avec sa puissance de calcul, le rendant tout à fait compatible avec un usage pour la création :

Un capteur principal de 108 MP pour des clichés ultra-détaillés.

Deux téléobjectifs de 10 MP, offrant un zoom optique jusqu’à x10 (l’optique étant préférable au numérique pour ne pas perdre de qualité).

Un ultra grand-angle de 12 MP, parfait pour les paysages et les photos de groupe.

Sans oublier sa caméra frontale de 40 MP, chose plutôt rare, idéale pour les selfies et les appels vidéo en haute définition.

Avec une batterie de 5000 mAh, le Galaxy S22 Ultra tient largement la journée et se recharge rapidement grâce à la charge rapide 45W et la charge sans fil 15W.

Concrètement, avec ses trois ans au compteur, cet appareil est très loin d’être dépassé par les nouveaux Galaxy S25 et reste un concurrent sérieux sur le marché, d’autant plus qu’il ira jusqu’à Android 16 et restera soumis à des mises à jour de sécurité jusqu’à 2027.

Pourquoi choisir le Galaxy S22 Ultra reconditionné chez CertiDeal ?

Opter pour un Galaxy S22 Ultra reconditionné, c’est s’offrir un appareil premium, toujours ultra-performant en 2025, pour un prix bien plus abordable qu’un modèle neuf. Il reste bien plus puissant qu’un Galaxy A de milieu de gamme récent et embarque des fonctionnalités haut de gamme, et pratiques comme le S-Pen intégré.

De plus, CertiDeal propose des smartphones reconditionnés en France, garantis 24 mois, avec la possibilité de payer en plusieurs fois. Une offre à ne pas manquer pour ceux qui veulent le meilleur sans casser leur budget !