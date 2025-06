Xiaomi 14T vs Galaxy S25 : lequel propose le meilleur rapport qualité-prix actuellement ?

Aujourd'hui, nous allons comparer les deux haut de gamme d'ouverture de Samsung et Xiaomi, à savoir le Galaxy S25 du côté sud-coréen, et le Xiaomi 14T dans l'écurie chinoise. Ces deux smartphones sont les haut de gamme récents les moins chers de leurs marques respectives.

Le Galaxy S25 est la valeur sûre, comme chaque année

Ce modèle embarque les dernières technologies pensées par Samsung et c'est un avantage au vu de leur qualité : puissance, autonomie, confort d'utilisation, polyvalence, le Galaxy S25 est adapté à presque tous les profils.

Aussi, si vous souhaitez visionner des films, des séries ou des émissions en direct ou bien jouer à des jeux mobiles avec des graphismes très poussés et nécessitant un processeur puissant afin de tourner, le Samsung Galaxy S25 le permet sans aucun souci.

Triple capteur arrière de 200 Mpx, 50 Mpx et 12 Mpx pour des clichés très détaillés. Fonctionnalités IA avancées : Intègre les dernières innovations d’Android 2025.

Intègre les dernières innovations d’Android 2025. Fiabilité haut de gamme : Dernier modèle de Samsung, conçu comme leur smartphone le plus évolué.

Xiaomi 14T, un rapport qualité-prix puissant !

Disponible depuis près de neuf mois sur le marché des smartphones, le Xiaomi 14T fait partie des modèles haut de gamme les moins chers du monde, ce qui est (forcément) un avantage.

Le gros point fort de ce smartphone est son appétence particulière pour la photo, grâce à son partenariat avec Leica. Aussi, le Xiaomi embarque trois capteurs photo de 64 Mpx, 8 Mpx et 2 Mpx à l'arrière et un capteur photo de 16 Mpx à l'avant.

Partenariat avec Leica pour une qualité optique haut de gamme.

Processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra pour le multitâche, la navigation et le gaming. Très bon rapport qualité-prix : Performance haut de gamme sans exploser votre budget.

Où trouver les meilleures offres ?

Sur le papier, le Galaxy S25 nous paraît légèrement plus convaincant, mais il est également un peu plus cher. C'est un modèle très puissant et polyvalent.

De son côté, le Xiaomi 14T est un modèle qui propose une expérience véloce pour ceux qui aiment les beaux écrans et la photographie.