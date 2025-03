Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra : la nouvelle série haut de gamme axée sur la photographie

Lors du MWC de Barcelone, la marque Xiaomi a levé officiellement le voile sur ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Ultra. Après plusieurs semaines de rumeurs issues de sources sérieuses et de quelques informations lâchées çà et là par la marque elle-même, on sait tout des fleurons de Xiaomi voulant rivaliser avec les meilleurs à l’image des Samsung Galaxy S25 Ultra, iPhone 16 Pro Max, Google Pixel 9 Pro XL, Oppo Find X8 Pro ou encore Honor Magic7 Pro, par exemple.

Pour le meilleur des photos ?

Pour ces nouveaux Smartphones Xiaomi, la photographie constitue l'axe principal de développement. Ainsi, le Xiaomi 15 standard propose un système triple caméra offrant huit longueurs focales différentes. Son capteur principal Light Fusion 900 de 50 mégapixels avec ouverture f/1,62 et stabilisation optique (OIS) permet de capturer des images avec une plage dynamique de 13,5 EV, selon la marque. Il est complété par un téléobjectif flottant Leica de 50 mégapixels (f/2,0) équivalent à une focale de 60 mm, capable aussi de réaliser des macrophotographies à seulement 10 cm de distance. Un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,2) avec un champ de vision de 115° vient compléter ce dispositif.

Le Xiaomi 15 Ultra pousse encore plus loin les capacités photographiques avec un système quadruple caméra. Son capteur principal Sony LYT-900 d'un pouce offre une plage dynamique de 14 EV et une ouverture f/1,63. La particularité de ce modèle réside dans son téléobjectif périscope de 200 mégapixels avec ouverture f/2,6 et zoom optique équivalent à 100 mm, capable de capturer 136% de lumière supplémentaire par rapport à la génération précédente. L'appareil dispose également d'un téléobjectif flottant de 75 mégapixels (f/1,8) avec une focale équivalente à 70 mm et d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2,2).

Les deux modèles bénéficient du traitement d'image Xiaomi AISP 2.0, qui améliore la vitesse de traitement algorithmique de 82%. Ils proposent également de nouvelles fonctionnalités comme le mode Fastshot, permettant de capturer des moments en seulement 0,6 seconde, et diverses options de bokeh pour les portraits.

En vidéo, les deux appareils peuvent filmer en 8K à 30 images par seconde et en 4K Dolby Vision à 60 images par seconde. Le 15 Ultra se démarque avec la possibilité d'enregistrer des ralentis cinématiques en 4K à 120 images par seconde et une stabilisation d'image ultra-performante combinant OIS et EIS.

Notez que pour les amateurs de photographie, Xiaomi propose également un kit photographique « Legend Edition » pour le 15 Ultra, vendu séparément à 199 euros. Ce kit, à l’image de celui qui était proposé pour le Xiaomi 14 Ultra, comprend un anneau décoratif rouge rappelant les appareils photo Leica classiques, une interface utilisateur personnalisable et une batterie supplémentaire de 2000 mAh.

Des performances techniques de pointe

Les Xiaomi 15 et 15 Ultra sont tous deux dotés du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite, gravé en 3 nm par TSMC. Ce SoC comprend une architecture à huit cœurs Oryon : deux cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz et six cœurs de performance à 3,53 GHz. Selon les données fournies par la marque, ce processeur offre une amélioration des performances multicœurs de 45% tout en réduisant la consommation d'énergie de 52%.

Le Xiaomi 15 est proposé avec 12 Go de RAM au format LPDDR5X et 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0, selon la configuration choisie tandis que le 15 Ultra monte à 16 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage UFS 4.1. Les deux modèles intègrent un système de refroidissement avancé, soit une solution IceLoop pour le 15 standard ou un système IceLoop double canal 3D pour l'Ultra.

Côté autonomie, le Xiaomi 15 embarque une batterie d’une capacité de 5240 mAh compatible avec la charge rapide 90W filaire et 50W sans fil. Le 15 Ultra dispose d'une batterie légèrement plus grande, de 5410 mAh avec charge rapide 90W filaire et 80W sans fil. Les deux modèles promettent jusqu'à 25 heures de lecture vidéo continue.

Pour la connectivité, les deux appareils prennent en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0, et sont compatibles avec les réseaux 5G SA et NSA. Ils disposent également d'un port USB-C et sont compatibles avec la technologie NFC.

Des écrans de haute qualité et un design soigné

Pour l’affichage, le Xiaomi 15 est doté d'un écran AMOLED CrystalRes de 6,36 pouces avec une résolution de 1200 x 2670 pixels et une luminosité maximale de 3200 cd/m² (sous certaines conditions), selon la marque. Le 15 Ultra propose un écran AMOLED plus grand de 6,73 pouces avec une résolution WQHD+ de 1440 x 3200 et la même luminosité maximale.

Les deux écrans offrent une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz et sont certifiés TÜV Rheinland pour la réduction de la lumière bleue, l'absence de scintillement et la compatibilité circadienne. Le 15 Ultra se démarque avec un affichage Always-On à 1 Hz et un capteur d'empreintes digitales ultrasonique offrant un déverrouillage 25% plus rapide écran allumé et 56% plus rapide écran éteint, d’après Xiaomi.

En termes de design, le Xiaomi 15 présente un design fluide avec un cadre en aluminium micro-courbé offrant une amélioration de la résistance de 33%. Il mesure 152,3 x 71,2 x 8,08 mm et pèse 191 grammes (192 grammes pour la version Liquid Silver). Il est disponible en quatre coloris : noir, blanc, vert et Liquid Silver (photo ci-dessus).

Le Xiaomi 15 Ultra, dont le design a été dévoilé avant sa présentation officielle à Barcelone, profite d’un design inspiré des appareils photo classiques avec un module photo circulaire proéminent. Il mesure 161,3 x 75,3 x 9,35 mm et pèse 226 grammes (229 grammes pour la version Silver Chrome). Il est proposé en trois coloris : noir, blanc et Silver Chrome. La version Silver Chrome profite d’une finition en cuir PU premium avec des coutures de style rétro.

Les deux modèles bénéficient d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière. Le Xiaomi 15 utilise le verre Xiaomi Shield Glass, tandis que le 15 Ultra profite du Xiaomi Shield Glass 2.0 offrant une résistance aux chutes améliorée jusqu'à 16 fois, d'après Xiaomi.

HyperOS 2 et fonctionnalités d'IA, bien évidemment

Les deux smartphones fonctionnent sous HyperOS 2, la surcouche propriétaire de Xiaomi basée sur Android. Cette interface s’appuie sur trois principales technologies : HyperCore pour les performances système, HyperConnect pour l'interconnexion entre appareils, et HyperAI pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Xiaomi HyperAI propose de nombreux outils d'IA pour améliorer la productivité : AI Writing pour l'assistance rédactionnelle, AI Speech Recognition pour la transcription automatique, AI Interpreter pour la traduction, AI Semantic Search pour la recherche intelligente, et AI Creativity Assistant regroupant diverses fonctionnalités d'édition d'images comme AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Erase Pro, AI Reflection Removal, AI Magic Sky et AI Film. En collaboration avec Google, Xiaomi a également intégré Gemini qui peut désormais trouver et effectuer des actions dans les applications Xiaomi, donnant aux utilisateurs un accès direct à Xiaomi Notes, Xiaomi Calendar et Xiaomi Clock dans Gemini.

Pour les utilisateurs qui achèteront un Xiaomi 15 ou 15 Ultra, une offre promotionnelle comprenant 4 mois de Spotify Premium gratuits et 3 mois de YouTube Premium est disponible sur certains marchés. Le Xiaomi 15 est disponible à partir de 999 euros tandis que le Xiaomi 15 Ultra est proposé à partir de 1499 euros.