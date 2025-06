Xiaomi 15 Ultra : un monstre de puissance photo à prix réduit pour les soldes

Trois marques se disputent aujourd’hui la couronne du photophone chinois : Xiaomi, Honor et OnePlus.

Mais aujourd'hui, c'est du Xiaomi 15 Ultra que nous souhaitons vous parler, et cela pour une raison aussi trivial qu'évidente : grâce aux soldes sont prix le rend plus accessible que jamais, et payable en 10 fois sans frais, alors qu'il s'agit probablement du numéro 1 de sa catégorie.

Xiaomi 15 Ultra : la photographie mobile poussée à l’extrême

Avec le nouveau Xiaomi 15 Ultra, la marque frappe très fort. Grâce à son partenariat avec Leica, le réglage des couleurs et le traitement d'image atteignent un niveau de précision très naturel. On le doit en partie à son téléobjectif périscope de 200 MP avec zoom optique 4,3x.

Si vous ne le savez pas, contrairement au zoom numérique qui agrandit artificiellement les pixels d'une image, le zoom optique repose sur de la véritable optique.

Pour résumer que vous zoomiez, cadrez large ou capturez une scène naturelle, la qualité d’image reste constante.

Quels sont les caractéristiques photo du Xiaomi 15 Ultra ?

Capteur principal : 50 MP

Zoom périscope : 200 MP, optique 4,3x

Ultra grand-angle : 50 MP

Vidéo : 4K jusqu’à 120 fps

Le Xiaomi 15 Ultra s’adresse aux passionnés de photo mobile qui veulent du très haut niveau avec autant de l'IA que du naturel.

Où puis-je me procurer le Xiaomi 15 Ultra au meilleur prix pendant les soldes ?

Il faut savoir que le Xiaomi 15 Ultra est un smartphone dont le prix de vente actuel neuf chez son marchand est affiché à 1503 €. Ainsi, il s'agit sans aucun doute d'un smartphone d'exception, que nous ne pouvons pas tous nous permettre d'acheter.

Pour autant, actuellement, il est possible de se le procure avec des réductions avoisinant les 500 € de baisse de prix, comme chez Rakuten ou Amazon.

Pour les soldes nous le recommandons notamment sur Rakuten où il est actuellement possible de financer son smartphone en 10 fois sans frais avec leur partenaire Floa.

Et pour une durée limitée le cashback est augmentée jusqu'à 30% sur certains articles !