Xiaomi 16 : une stratégie double avec Snapdragon et Xring pour conquérir tous les marchés

Comme nous l'évoquions dans notre précédent article, le Xiaomi 16 sera bien propulsé par le Snapdragon 8 Elite 2, la prochaine puce haut de gamme de Qualcomm. Cette confirmation officielle vient renforcer les rumeurs selon lesquelles le smartphone serait présenté fin septembre 2025, juste après l'annonce de ce nouveau processeur par Qualcomm.

Le Snapdragon 8 Elite 2 devrait offrir des améliorations substantielles par rapport à son prédécesseur, avec des gains de performances d'environ 30% pour le GPU et 25% pour le CPU. Cette puce pourrait également intégrer 16 Mo de cache pour son GPU et prendre en charge la mémoire LPDDR6 ou LPDDR5X plus rapide.

Xiaomi semble ainsi vouloir conserver son partenariat privilégié avec Qualcomm pour ses appareils haut de gamme, une stratégie qui lui a bien réussi jusqu'à présent. D'ailleurs, les deux entreprises viennent de signer un accord « pluriannuel » pour continuer à utiliser les puces Snapdragon dans les smartphones de la marque chinoise.

Le Xring 01 : la première puce maison de Xiaomi

Parallèlement à cette annonce, Xiaomi a confirmé le lancement imminent de ses premiers appareils équipés de sa propre puce, le Xring 01. Le Xiaomi 15S Pro et le Xiaomi Pad 7 Ultra, dévoilés le 22 mai 2025, sont les premiers produits à intégrer ce processeur développé en interne.

Rappelons que le chipset Xring 01 est une puce gravée en 3 nm par TSMC, le même fondeur qui produit les puces d'Apple et de Qualcomm. Cette finesse de gravure permet d'améliorer considérablement les performances et l'efficacité énergétique des processeurs.

D'après les informations disponibles, cette puce présenterait une architecture à 10 cœurs, comprenant deux cœurs Cortex-X925 cadencés à 3,9 GHz, quatre cœurs Cortex A725/X4 à 3,4 GHz, deux cœurs Cortex A720/A725 à 1,89 GHz, et deux cœurs Cortex A520 à 1,8 GHz. Pour la partie graphique, le Xring 01 intégrerait un GPU Arm Immortalis G925 à 16 cœurs, soit 33% de cœurs supplémentaires par rapport à la version utilisée par MediaTek dans son Dimensity 9400.

Une stratégie double pour cibler tous les segments du marché

Cette approche à deux voies est particulièrement intéressante et révèle la stratégie de Xiaomi pour les années à venir. En effet, d'un côté, la marque continue de s'appuyer sur Qualcomm pour ses appareils haut de gamme, garantissant ainsi des performances de pointe et une compatibilité optimale avec les applications et services occidentaux. De l'autre, elle développe sa propre solution pour gagner en indépendance et optimiser ses coûts.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Xring 01 ne semble pas destiné uniquement aux appareils d'entrée de gamme. Le Xiaomi 15S Pro, qui sera le premier smartphone à en être équipé, devrait se positionner comme un modèle haut de gamme. Cela suggère que Xiaomi a confiance dans les performances de sa puce maison.

Les fabricants chinois cherchent ainsi à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs américains comme Qualcomm et MediaTek. Huawei a déjà franchi ce pas avec ses puces Kirin, et Lenovo développe également ses propres solutions.

Pour Xiaomi, le développement du Xring 01 représente un investissement stratégique extrêmement important. En concevant ses propres puces, l'entreprise peut mieux contrôler sa chaîne d'approvisionnement, réduire ses coûts et optimiser l'intégration matérielle et logicielle de ses appareils.

Quelles implications pour le Xiaomi 16 ?

Si le Xiaomi 16 sera bien équipé du Snapdragon 8 Elite 2, on peut se demander si d'autres modèles de la série, comme potentiellement un Xiaomi 16S ou 16S Pro, pourraient intégrer le Xring 01 ou une version améliorée de cette puce.

Cette stratégie double pourrait permettre à Xiaomi de proposer des appareils haut de gamme à des prix plus compétitifs, tout en maintenant des performances élevées. Le Xring 01, bien que peut-être légèrement moins puissant que le Snapdragon 8 Elite 2 en termes de performances brutes, pourrait offrir un meilleur rapport qualité-prix et une meilleure optimisation avec l'interface HyperOS de Xiaomi.

Le lancement du Xiaomi 16 en septembre 2025 sera donc particulièrement intéressant à suivre, non seulement pour découvrir les performances du Snapdragon 8 Elite 2, mais aussi pour comprendre comment Xiaomi positionnera ce modèle par rapport à ses appareils équipés du Xring 01. Une chose est sûre : avec cette stratégie double, Xiaomi s'affirme plus que jamais comme un acteur majeur et innovant du marché des smartphones.