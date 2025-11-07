Galaxy S26 Ultra : tout ce que l’on sait du prochain fleuron de Samsung

Le Galaxy S26 Ultra doit logiquement remplacer le Galaxy S25 Ultra, le fleuron de la marque sud-coréenne. Si on en croit les rumeurs qui courent à son sujet, Samsung semble préparer un S26 Ultra fidèle aux codes esthétiques de la gamme tout en lui apportant quelques inattendues évolutions. En effet, d’après plusieurs rendus CAD et visuels, le smartphone adopterait des coins plus arrondis et serait plus proches de ses frères S26 et S26+ grâce à un design moins anguleux et plus cohérent sur toute la gamme.

En outre, le S Pen, cher aux adeptes de la productivité mobile, resterait présent dans une trappe dédiée sur la tranche inférieure de l’appareil, confirmant la vocation « Ultra » du modèle.

Mais là où il y aurait les plus grandes différences avec son prédécesseur, c’est au niveau du design du bloc photo au dos. Contrairement au modèle S25 Ultra où chaque caméra semblait émerger individuellement du dos de l’appareil, le S26 Ultra opterait pour trois grands modules réunis sur un socle oblong plus marqué, ce qui promet une silhouette plus distinctive et une meilleure optimisation de l’espace visuel. Certains accessoiristes évoquent également l’arrivée de finitions premium, titane ou aluminium, avec une certification IP68, résistances à l’eau et à la poussière et plusieurs options de stockage dont une version à 1 To en mémoire interne.

Un écran OLED taillé pour la confidentialité

Sur le volet de l’affichage, Samsung ne cherche pas à révolutionner la fiche technique mais à enrichir l’expérience d’utilisation. Le Ultra serait ainsi doté d’un écran OLED de 6,9 pouces, définition QHD+ (FHD+ en mode standard) et une fréquence de rafraîchissement adaptative de 1 à 120 Hz. La réelle nouveauté : un filtre de confidentialité dynamique, piloté par l’intelligence artificielle. Concrètement, ce système baptisé Flex Magic Pixel — déjà présenté sur des prototypes Samsung Display en 2024 et 2025 — détecterait automatiquement les regards indiscrets et ajusterait les angles de vision pour rendre l’écran illisible à côté de vous, notamment dans les endroits publics.

Cette fonctionnalité activerait seule ce mode protecteur lors de l’utilisation d’applications jugées sensibles (exemple : banque) ou selon l’endroit où se trouve le téléphone. Et pour ne pas dégrader la qualité d’affichage, le Flex Magic Pixel serait combiné au Color Filter on Encapsulation, déjà éprouvé sur les modèles pliables, qui optimise la luminosité, le rendu des couleurs et préserve la netteté pour l’utilisateur principal.​

Performances, IA et connectivité : le pari Exynos

La plus grande interrogation de ce millésime tient au choix du processeur. Samsung miserait sur sa puce maison Exynos 2600, gravée en 2 nanomètres, pour la plupart des marchés dont l’Europe. Cette stratégie marquerait une rupture, le constructeur ayant été souvent critiqué pour des performances inférieures à celles des Snapdragon sur les précédentes générations. Pourtant, d’après les premiers tests internes relayés par le fabricant, l’Exynos 2600 proposerait une puissance IA nettement supérieure à celle de l’Apple A19 Pro, des performances graphiques en tête de peloton et des tâches CPU/multimédias au niveau attendu du haut de gamme. D’autres marchés, comme les États-Unis, pourraient bénéficier du Snapdragon 8 Elite Gen 5, mais cela reste soumis à confirmation selon les stratégies de Samsung.​

Par ailleurs, pour renforcer la connectivité et l’autonomie, une puce dédiée Exynos S6568 serait ajoutée, gérant exclusivement les connexions Wi-Fi et Bluetooth, afin d’améliorer l’efficacité énergétique et la portée du signal.

Les fonctionnalités « Galaxy AI » devraient s’étoffer.​

Photos et expérience utilisateur sur la continuité

Sur le secteur de la photographie, le Galaxy S26 Ultra ne serait pas marqué par une révolution, mais poursuivrait la formule ayant fait le succès du S25 Ultra. On attend un capteur principal de 200 mégapixels, couplé à un ultra grand-angle performant et deux téléobjectifs pour du zoom optique x3 et x5. Selon le fabricant, le zoom x3 bénéficierait d’un nouveau capteur (S5K3LD 12 mégapixels), alors que le x5 resterait calé sur le Sony IMX854 50 mégapixels. Pour les selfies, le module Sony IMX874 (12 mégapixels) serait reconduit.

Côté vidéo, le codec APV ferait son apparition, offrant davantage de souplesse pour les créateurs de contenus. La polyvalence photographique placerait le S26 Ultra dans le peloton de tête face à des concurrents comme le Huawei Pura 80 Ultra, l’iPhone 17 Pro Max ou encore le Realme GT 8 Pro.​​

Batterie et recharge : optimisation attendue

Samsung ne changerait pas la capacité de la batterie : la cellule de 5000 mAh resterait d’actualité, laissant de côté la technologie silicium carbone. En revanche, la charge rapide pourrait franchir un nouveau cap, passant de 45 W à 60 W sur le S26 Ultra, d’après les bruits de couloir. La recharge sans fil aimantée (Qi2), qui améliore l’expérience à la manière du MagSafe d’Apple ou du Pixelsnap de Google, ne serait pas annoncée à ce stade pour l’Ultra — une particularité qui pourrait peser dans la comparaison avec ses rivaux directs.​

Disponibilité

D’après les fuites récentes, la présentation officielle du Galaxy S26 Ultra est fixée au 25 février 2026 à San Francisco, soit un mois plus tard que le précédent calendrier Galaxy Unpacked. La production en masse serait programmée dès décembre 2025.