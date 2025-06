Xiaomi MIX Flip 2 : le smartphone pliant qui franchit la barre des 5000 mAh

Au cours de son événement annuel présentant une floppée de nouveaux produits, Xiaomi a dévoilé en Chine son nouveau smartphone au format clapet. Le MIX Flip 2 adopte un design AMOLED à triple courbe qui offre une sensation de continuité lorsqu'il est ouvert et une fermeture parfaitement lisse. Le cadre métallique givré améliore la prise en main tout en résistant aux traces de doigts, selon la marque. Avec ses dimensions de 73,8 mm de largeur et une épaisseur de seulement 7,57 mm une fois déplié, l'appareil conserve un poids contenu de 199 grammes.

L'innovation majeure de ce nouveau smartphone réside dans la nouvelle charnière « three-link, four-floating plate » qui, selon le fabricant, multiplie par deux la résistance structurelle, améliore la résistance aux chutes de 20% et renforce la protection contre les impacts de 30%. Cette charnière est certifiée pour résister à 200 000 pliages par les organismes CQC et SGS, garantissant une durabilité accrue par rapport aux générations précédentes.

Le smartphone entend bien concurrence directement le Samsung Galaxy Z Flip6 et son successeur le Galaxy Z Flip7 qui sera présenté dans quelques jours et le Motorola Razr 50 Ultra, les deux embarquant une batterie de 4000 mAh. L’autonomie du modèle de Xiaomi devrait donc être plus conséquente.

Des écrans AMOLED haute performance

Le MIX Flip 2 intègre deux écrans AMOLED de qualité premium. L'écran externe de 4,01 pouces affiche une résolution 1,5K avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz et une luminosité maximale de 3200 cd/m². Cet écran prend en charge plus de 500 applications dans un format 16:9 et permet la prévisualisation des messages, l'édition en temps réel, la numérisation de codes QR, les appels vocaux avec réduction de bruit IA et dispose d'un clavier pleine largeur.

L'écran interne pliant de 6,86 pouces propose également une résolution 1,5K avec une fréquence de rafraîchissement dynamique de 1 à 120Hz et la même luminosité maximale de 3200 cd/m². Les deux écrans sont certifiés pour une faible émission de lumière bleue et un affichage sans scintillement, supportant Dolby Vision, HDR10+, la saisie tactile humide et un rendu colorimétrique éclatant.

Le cœur technique repose sur le processeur Snapdragon 8 Elite accompagné de jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1. Un système de refroidissement à double chambre à vapeur amélioré optimise la dissipation thermique. La batterie de 5165 mAh utilise une technologie silicium-carbone haute densité et supporte la charge rapide 67W filaire et 50W sans fil.

Un système photographique signé Leica

Selon le fabricant, le système photographique du MIX Flip 2 a été co-développé avec Leica. Il comprend un capteur principal de 50 mégapixels OV50E (1/1,55 pouce) associé à un objectif Leica Summilux de 23mm f/1.7 avec stabilisation optique. Le capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels offre une focale de 14mm, une ouverture f/2.2, un angle de vue de 115 degrés et une possibilité de prendre des photos en mode macro à 5cm.

La caméra frontale de 3 mégapixels permet l'enregistrement vidéo 4K. Les fonctionnalités logicielles incluent une réduction améliorée du bruit en faible luminosité, une qualité portrait optimisée et des filtres de style Leica. Lorsqu'il est plié, l'appareil peut servir de caméscope DV ou de caméra d'action avec des prises de vue à angle libre entre 45 degrés et 120 degrés.

Cette configuration photographique est, sur le papier, supérieure aux smartphones pliants concurrents comme le Samsung Galaxy Z Flip6 qui propose un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, ou le Motorola Razr 50 Ultra avec son capteur principal de 50 mégapixels et son téléobjectif de 13 mégapixels.

HyperOS 2 et intégration écosystème

Le MIX Flip 2 fonctionne sous HyperOS 2 et offre une intégration poussée avec l'écosystème Xiaomi. Il permet la diffusion en direct vers le système d'infodivertissement le nouvelle voiture électrique de la marque, la Xiaomi YU7, le contrôle des véhicules Xiaomi via l'écran externe, le partage d'applications et d'écrans avec les appareils Mac, le transfert de fichiers via NFC avec les iPhone et la sauvegarde des photos iCloud vers Xiaomi Cloud.

Un nouveau mode veille active Super Xiao Ai, l'assistant IA de Xiaomi, pour la navigation vocale et la connectivité automobile intelligente. Les utilisateurs peuvent personnaliser l'affichage permanent avec des animaux animés ou générer des écrans de verrouillage personnalisés à partir de photos d'animaux domestiques.

Disponibilité et prix

Pour le moment, le Xiaomi MIX Flip 2 est disponible en Chine en quatre coloris : Blanc, Violet, Vert et Or à carreaux. Trois configurations sont proposées : 12+256 Go à 5999 yuans (environ 835 dollars), 12+512 Go à 6499 yuans (environ 905 dollars) et 16+ 1To à 7299 yuans (environ 1017 dollars), cette dernière étant limitée aux coloris Blanc et Violet.

Aucune date de lancement mondial n'a été communiquée, mais une commercialisation internationale pourrait intervenir plus tard dans l'année, à l'image du précédent MIX Flip qui avait été lancé dans certains marchés asiatiques.