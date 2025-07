Xiaomi Redmi Note 14 Pro : ce smartphone puissant avec écran AMOLED, grosse batterie et surtout petit prix !

Moins connue que des marques comme Apple ou Samsung, Xiaomi continue de creuser son trou sur le marché des smartphones. La formule du constructeur chinois est d'une simplicité déconcertante : proposer les modèles avec le meilleur rapport qualité-prix.

Sans surprise, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro s'inscrit dans cette même lignée et se positionne comme un smartphone milieu de gamme. Ce dernier propose des technologies dignes des modèles les plus performants du marché, mais à un prix bien plus accessible.

Une expérience visuelle extra

Si vous avez pris l'habitude de plus souvent utiliser votre smartphone que votre télévision ou ordinateur fixe comme support pour visionner des séries, films, ou émissions en direct et streaming. La qualité d'écran de votre téléphone se doit d'être excellente.

Pour ce faire, pas besoin d'allouer une très grosse somme à votre smartphone. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro en est l'illustration parfaite. À moins de 200€, il embarque :

Un écran AMOLED de 6,67 pouces

de Définition : 1220 x 2712 pixels (466 ppp)

(466 ppp) Résolution : 2400 x 1080

Luminosité max : 1800 nits

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Un taux de rafraîchissement et une luminosité maximum aussi élevés vous assurent une navigation entre applications et un usage quotidien fluides même au soleil.

Ces très bonnes performances en termes d'affichage ne sont que très peu utiles si la batterie de votre smartphone ne tient pas le coup. Ce n'est pas le cas de ce modèle, puisque sa batterie de 5500 mAh vous offre une belle autonomie.

Soit plus de deux jours en utilisation modérée et, à l'aide de la charge rapide, rechargez votre smartphone à 100% en un peu plus de 30 minutes.

L'IA au service d'un système photo très performant

Vous accordez une importance toute particulière à la qualité du module photo d'un smartphone ? Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro va vous ravir. Prenez des clichés hyper détaillés grâce à son capteur principal de 200 Mpx équipé d'un système de stabilisation de l'image (OIS).

Ce modèle expose également un objectif ultra grand-angle de 8 Mpx, un objectif macro de 2 Mpx et une caméra avant de 32 Mpx.

À noter : à l'instar des derniers smartphones haut de gamme sortis ces derniers temps, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro embarque des outils IA innovants pour retoucher vos clichés.

Aussi, ce modèle vous permet de supprimer des éléments dérangeants, d'étendre vos images, d'ajouter un flou d'arrière plan ou encore de créer des films à partir de vos photos et de vos vidéos.

Si vous vous questionnez sur quel smartphone choisir et que vous connaissez votre budget et vos envies ou vos besoins. N'hésitez pas à utiliser notre système afin de vous aider à trouver le modèle qui vous convient le mieux.

Trouver le smartphone idéal

Où trouver la meilleure offre ?

En ce moment, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est disponible à moins de 200€ chez Cdiscount. Le site de vente en ligne vous donne accès à un smartphone milieu de gamme hyper polyvalent avec un rapport qualité-prix imbattable à seulement 199,64€.