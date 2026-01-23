3 smartphones très « durables » à privilégier en soldes (pour les garder 5 à 6 ans)

Au-delà des caractéristiques matérielles que nous verrons un peu plus bas, le suivi logiciel est donc un élément central si vous souhaitez conserver votre smartphone plusieurs années tout en bénéficiant des dernières fonctionnalités et correctifs de sécurité.

À cet égard, l’iPhone 15 suit la tradition d’Apple en proposant cinq années de mises à jour majeures d’iOS, auxquelles s’ajoutent des correctifs de sécurité réguliers. Cette longévité logicielle assure non seulement la compatibilité durable avec les applications de réseaux sociaux, mais aussi l’accès continu aux nouvelles fonctions vidéo introduites par le système.

Le Galaxy S25 FE bénéficie également d’un engagement fort de la part de Samsung, qui promet désormais jusqu’à sept années de mises à jour Android et de correctifs de sécurité pour ses modèles haut de gamme, un point particulièrement rassurant pour les utilisateurs intensifs.

De son côté, le Pixel 9a propose également un suivi logiciel particulièrement rigoureux. Google annonce également sept années de mises à jour complètes du système et de sécurité, avec l’avantage supplémentaire de recevoir les nouvelles versions d’Android et les optimisations photo et vidéo en priorité.

Quel design et quelle prise en main ?

Sur le plan du design et de la conception, ces trois smartphones adoptent des partis pris distincts, tout en visant une certaine sobriété. En effet, le Google Pixel 9a mise sur une esthétique épurée, avec un dos mat et un module photo arrière intégré de manière quasi affleurante, comprenant deux capteurs alignés horizontalement. Ses bords sont légèrement arrondis, ce qui améliore la prise en main sur la durée. Il est proposé dans plusieurs coloris sobres et clairs, ainsi que dans des teintes plus sombres, conformément à une approche minimaliste.

De son côté, le Samsung Galaxy S25 FE affiche un style plus structuré, avec trois capteurs photo disposés verticalement à l’arrière, nettement individualisés, et un châssis aux tranches plates qui renforce l’impression de solidité. Les coloris disponibles sont variés, allant de tons classiques à des nuances plus modernes.

L’iPhone 15 conserve quant à lui l’identité visuelle d’Apple, avec deux capteurs disposés en diagonale dans un module carré, des bords arrondis et une finition soignée en aluminium et verre coloré.

En termes de gabarit, l’iPhone 15 est le plus compact et le plus léger, ce qui le rend facile à manipuler à une main, tandis que le Galaxy S25 FE est le plus grand et le plus lourd, principalement en raison de son écran plus imposant. Le Pixel 9a se situe dans un juste milieu. Enfin, les trois modèles bénéficient d’une certification d’étanchéité IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière adaptée à un usage quotidien prolongé.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, les différences reposent essentiellement sur les processeurs et l’optimisation logicielle. Le Pixel 9a est animé par le processeur Google Tensor G4, une puce conçue pour privilégier l’intelligence artificielle et le traitement logiciel, associée à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension par carte microSD. Cette configuration assure une grande fluidité pour les usages courants et une bonne constance dans le temps.

Le Galaxy S25 FE repose sur un processeur Exynos 2400 à dix cœurs, également accompagné de 8 Go de mémoire vive, avec des options de stockage plus larges pouvant atteindre 512 Go, là encore sans extension possible. Cette plateforme vise un équilibre entre puissance brute et efficacité énergétique.

L’iPhone 15 s’appuie sur la puce Apple A16 Bionic, couplée à 6 Go de mémoire vive et à un stockage interne allant jusqu’à 512 Go. Bien que la quantité de mémoire vive soit inférieure sur le papier, l’optimisation du système iOS permet de maintenir un très haut niveau de performances sur la durée.

En classant ces modèles par ordre de puissance globale, l’iPhone 15 se place en tête grâce à l’efficacité de sa puce, suivi de près par le Galaxy S25 FE, tandis que le Pixel 9a privilégie une puissance plus mesurée mais constante.

Concernant les écrans, le Pixel 9a propose une dalle OLED de 6,3 pouces en définition Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 120 hertz et une luminosité élevée, le tout sur une surface parfaitement plate. Le Galaxy S25 FE va plus loin sur la taille avec un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, également en Full HD+ et à 120 Hz, offrant une expérience visuelle plus immersive, bien adaptée à la consultation de contenus multimédias. L’iPhone 15 adopte un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, très précis et lumineux, mais limité à une fréquence de 60 Hz.

En termes d’intérêt global pour l’affichage, le Galaxy S25 FE se montre le plus polyvalent grâce à la taille et à la fluidité de son écran, suivi du Pixel 9a pour son excellent compromis, tandis que l’iPhone 15 séduit davantage par la finesse d’affichage que par la fluidité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

La photographie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs, et ces trois smartphones proposent des approches différentes. Le Pixel 9a intègre un capteur principal de 48 mégapixels destiné aux photos standards, épaulé par un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, tandis que la caméra frontale atteint également 13 mégapixels. Cette configuration repose fortement sur le traitement logiciel pour produire des images équilibrées.

Le Galaxy S25 FE dispose d’un ensemble plus polyvalent avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom optique, complété par un capteur frontal de 12 mégapixels.

L’iPhone 15 propose un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels, avec une caméra avant de 12 mégapixels, mettant l’accent sur la cohérence des couleurs et la vidéo. En comparant les résultats globaux, l’iPhone 15 et le Galaxy S25 FE se montrent les plus complets, tandis que le Pixel 9a reste très performant en photo classique.

En matière de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec la 5G, le Wi-Fi de dernière génération, le Bluetooth moderne et le NFC. Aucun ne dispose de prise audio jack ni de port infrarouge. Le Pixel 9a et le Galaxy S25 FE intègrent un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, tandis que l’iPhone 15 repose exclusivement sur la reconnaissance faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie représente un enjeu central pour un smartphone destiné à durer plusieurs années. Le Pixel 9a embarque une batterie de grande capacité dépassant les 5 000 milliampères-heures, ce qui lui permet d’envisager une autonomie confortable sur une journée et demie selon les usages, tout en limitant l’usure prématurée.

Le Galaxy S25 FE dispose d’une batterie légèrement inférieure, mais compense par une recharge filaire rapide pouvant atteindre 45 watts, ainsi qu’une recharge sans fil performante. L’iPhone 15, avec une batterie de capacité plus modeste, mise sur l’optimisation logicielle pour offrir une endurance correcte, même si elle reste inférieure à celle de ses concurrents Android.

Les trois modèles proposent la recharge sans fil, mais avec des puissances variables. Sur le long terme, le Pixel 9a apparaît comme le plus endurant en usage quotidien, le Galaxy S25 FE offrant un bon compromis entre autonomie et rapidité de recharge, tandis que l’iPhone 15 privilégie la régularité et la cohérence de l’expérience utilisateur.

