Autonomie XXL : 3 smartphones pour oublier le chargeur (notre sélection de janvier 2026)

Sur le plan du design, les trois smartphones adoptent des orientations bien distinctes, révélatrices de leur positionnement respectif. Le OnePlus 15 affiche une conception soignée avec des lignes fluides et des profils légèrement arrondis, favorisant une bonne prise en main malgré un gabarit conséquent. À l’arrière, les capteurs photo sont regroupés dans un module carré, intégré de manière homogène au dos de l’appareil, ce qui lui confère une identité visuelle immédiatement reconnaissable. Il est proposé en plusieurs coloris sobres et contemporains, tels que le noir profond, le beige sable ou encore un violet discret. En outre, ce modèle bénéficie d’une certification d’étanchéité, lui permettant de résister durablement à l’eau et à la poussière, un atout non négligeable pour un usage intensif.

Le Honor Magic7 Lite, de son côté, adopte un design plus minimaliste avec des profils majoritairement plats. Son module photo arrière n’est pas des plus discrets par intégré au sein d’un large cercle. Les finitions proposées, notamment dans des teintes sombres ou métalliques, renforcent son aspect sobre. Sa certification d’étanchéité, plus modeste, assure une protection contre les éclaboussures et la poussière, suffisante pour un usage quotidien classique.

Enfin, le Honor 400 Smart privilégie une conception robuste et fonctionnelle. Les profils plats et la coque arrière accueillent un module photo simple, centré sur l’efficacité plutôt que sur l’esthétique. Disponible dans des coloris neutres, il vise avant tout la durabilité. Il propose également une protection contre l’eau et la poussière adaptée à un usage courant.

En termes de dimensions, le OnePlus 15 est le plus grand et le plus lourd, suivi du Honor Magic7 Lite, tandis que le Honor 400 Smart se positionne comme le plus léger et le plus compact du trio.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, l’écart entre ces trois modèles est particulièrement marqué. En effet, le OnePlus 15 s’appuie sur un processeur haut de gamme de dernière génération signé Qualcomm, conçu pour offrir une puissance de calcul élevée et une excellente efficacité énergétique. Il est associé à des configurations de mémoire vive généreuses, allant jusqu’à 16 Go, ainsi qu’à un stockage interne très confortable, sans possibilité d’extension par carte micro SD. Cette combinaison lui permet d’assurer une fluidité constante, y compris dans les usages les plus exigeants comme le jeu, le multitâche intensif ou le traitement de contenus multimédias.

Le Honor 400 Smart occupe une position intermédiaire. Notez qu’il embarque un processeur de milieu de gamme équilibré, accompagné d’une mémoire vive suffisante pour garantir une utilisation fluide au quotidien. Le stockage interne, plus limité, reste adapté aux besoins standards, bien que l’absence d’extension puisse constituer une contrainte pour certains utilisateurs.

Le Honor Magic7 Lite ferme la marche en termes de puissance brute. Son processeur, orienté vers l’efficacité énergétique, est associé à une quantité de mémoire vive correcte pour la navigation, les applications courantes et le multimédia léger. En revanche, il montre plus rapidement ses limites sur les usages intensifs. Ainsi, du plus puissant au moins performant, le classement s’établit clairement : OnePlus 15, Honor 400 Smart, puis Honor Magic7 Lite.

Les écrans constituent un autre point de différenciation important que vous pouvez parfaitement prendre en compte. Le OnePlus 15 propose une dalle AMOLED de grande taille, avec une diagonale proche de 6,8 pouces. Grâce à une fréquence de rafraîchissement adaptative très élevée et à une luminosité maximale particulièrement importante, l’affichage se montre à la fois fluide et lisible en toutes circonstances, y compris en plein soleil. L’écran est légèrement incurvé sur les bords permettant ainsi d’accentuer l’immersion visuelle, tout en conservant un bon confort d’utilisation.

Le Honor Magic7 Lite mise lui aussi sur une dalle AMOLED de grande diagonale, équivalente à celle du OnePlus, mais avec une fréquence de rafraîchissement inférieure. Néanmoins, la qualité d’affichage reste très satisfaisante pour le visionnage de vidéos, la lecture et la navigation quotidienne. Notez la très grande solidité de l’écran, l’une des références sur ce segment de marché.

Le Honor 400 Smart se distingue par l’utilisation d’une dalle LCD de grande taille, offrant une fréquence de rafraîchissement élevée mais un contraste et une profondeur des noirs plus limités. Pour un usage courant, l’expérience reste agréable, mais elle demeure en retrait face aux technologies AMOLED.

En termes d’intérêt global pour l’écran, le OnePlus 15 arrive en tête, suivi du Honor Magic7 Lite, puis du Honor 400 Smart.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photographique, le OnePlus 15 propose l’ensemble le plus complet. Il intègre trois capteurs arrière de 50 mégapixels chacun, couvrant les usages grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif, ce qui permet de varier les cadrages sans perte de qualité notable. Le capteur frontal, également très défini, répond aux attentes en matière de selfies et de visioconférences.

Le Honor Magic7 Lite s’appuie sur un capteur principal de 108 mégapixels destiné à maximiser le niveau de détail, complété par un second capteur dédié aux prises de vue élargies. L’ensemble reste performant dans de bonnes conditions lumineuses, bien que moins polyvalent que celui du OnePlus. Le capteur frontal, plus modeste, répond aux besoins essentiels.

Le Honor 400 Smart adopte une approche similaire avec un capteur principal de 108 mégapixels, épaulé par des capteurs secondaires plus simples. Il se montre efficace pour la photographie du quotidien, sans viser une polyvalence avancée.

En matière de connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G, le Bluetooth et le NFC. Le OnePlus 15 se démarque toutefois par une norme Wi-Fi plus récente. Aucun des trois ne propose de prise audio jack ni d’émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour le OnePlus 15 et le Magic7 Lite, tandis que le Honor 400 Smart privilégie, pour sa part, un capteur intégré au bouton de mise en veille.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie constitue le cœur de cette sélection. Le OnePlus 15 embarque une batterie de très grande capacité, associée à une optimisation logicielle avancée. Dans un usage mixte, il peut tenir aisément plus de deux journées complètes. Il prend en charge une recharge filaire extrêmement rapide ainsi que la recharge sans fil, ce qui permet de compenser rapidement une batterie faible.

Le Honor Magic7 Lite mise lui aussi sur une batterie de grande capacité, orientée vers l’endurance. Grâce à un processeur économe et à une charge rapide efficace, il se montre capable de tenir plusieurs jours en usage modéré, ce qui peut vous séduire sur vous cherchez avant tout la tranquillité.

Le Honor 400 Smart, enfin, surprend par la taille de sa batterie, pensée pour maximiser l’autonomie avant tout. Il s’impose comme le modèle le plus endurant du trio, capable de fonctionner très longtemps sans recharge, même si sa puissance de charge reste plus limitée et qu’il ne propose pas la recharge sans fil.

Ainsi, en matière d’autonomie pure, le Honor 400 Smart arrive en tête, suivi du Honor Magic7 Lite, puis du OnePlus 15, ce dernier compensant toutefois par des technologies de recharge plus avancées.

