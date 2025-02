C'est le meilleur smartphone au monde, mais plus pour longtemps ?

D’un point de vue esthétique, les deux smartphones arborent un design premium avec un dos en verre ou, dans le cas du Magic6 Pro, une version en similicuir verte avec des bordures dorées. Tous deux adoptent un module photo circulaire centré à l’arrière, inspiré des codes de l’horlogerie. Toutefois, le Magic6 Pro propose un cerclage doré plus travaillé sur la finition en similicuir, tandis que le Magic7 Pro affiche des bordures plus discrètes.

Concernant l’ergonomie, le Magic6 Pro est légèrement plus compact, mesurant 162,5 x 75,8 x 8,9 mm, contre 162,7 x 77,1 x 8,8 mm pour son successeur. Ce dernier est aussi un peu plus large, ce qui peut influencer la prise en main. Côté poids, le Magic7 Pro est plus léger (223 g contre 229 g), un détail appréciable au quotidien.

L’un des principaux points de divergence réside dans l’écran : le Magic6 Pro est incurvé sur ses quatre côtés, tandis que le Magic7 Pro opte pour une dalle plate, un choix qui peut influencer le confort d’utilisation et la prise en main.

Enfin, en matière de robustesse, les deux modèles bénéficient d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Toutefois, le Magic7 Pro pousse encore plus loin la protection avec une certification IP69, qui lui confère une résistance accrue aux jets d’eau à haute pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sous le capot, le Magic7 Pro embarque le tout nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, tandis que son prédécesseur tourne avec le Snapdragon 8 Gen 3. Tous deux sont accompagnés de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via une carte micro SD. Grâce à son processeur plus récent et optimisé, le Magic7 Pro bénéficie d’une puissance légèrement supérieure, ce qui peut faire la différence en matière de performances brutes et d’efficacité énergétique.

Concernant l’écran, les deux smartphones disposent d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces, avec une définition de 1280 x 2800 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Leur luminosité maximale atteint 5000 cd/m² en pic, garantissant une excellente lisibilité même en plein soleil. Cependant, l’écran incurvé du Magic6 Pro offre une immersion plus poussée, tandis que l’écran plat du Magic7 Pro conviendra à ceux qui recherchent une dalle plus classique et pratique pour éviter les touches accidentelles.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, les deux modèles embarquent un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, ainsi qu’un capteur ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels. La différence majeure réside dans le téléobjectif : le Magic6 Pro intègre un capteur de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x, tandis que le Magic7 Pro passe à 200 mégapixels avec un zoom optique 3x, offrant une meilleure précision et une plus grande polyvalence pour la photographie à distance.

À l’avant, les deux smartphones proposent un capteur selfie de 50 mégapixels accompagné d’un capteur 3D ToF, idéal pour le mode portrait et la reconnaissance faciale avancée.

En matière de connectivité, les deux modèles prennent en charge la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth (5.3 pour le Magic6 Pro, 5.4 pour le Magic7 Pro) et la technologie NFC. Aucun des deux ne dispose de prise jack. Ils intègrent également un émetteur infrarouge, permettant de les utiliser comme télécommande universelle. Le lecteur d’empreintes digitales est placé sous l’écran, avec un positionnement légèrement différent sur le Magic7 Pro (4 cm du bord inférieur).

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Le Magic6 Pro dispose d’une batterie de 5600 mAh, légèrement plus grande que celle du Magic7 Pro (5270 mAh). En théorie, cela pourrait lui conférer une autonomie supérieure, mais cela dépend aussi des optimisations logicielles et de l’efficacité du nouveau processeur du Magic7 Pro. En termes de recharge, le Magic7 Pro prend l’avantage avec une puissance de charge filaire de 100W, contre 80W pour le Magic6 Pro. En revanche, le Magic6 Pro se recharge sans fil à 60W, tandis que le Magic7 Pro monte à 80W, offrant une recharge plus rapide sans fil. Les deux modèles prennent également en charge la charge inversée, permettant de recharger d’autres appareils compatibles.

Conclusion : lequel choisir ?

Le Honor Magic7 Pro représente une évolution technique du Magic6 Pro, notamment grâce à un processeur plus puissant, un zoom plus performant et une charge plus rapide. Il conviendra particulièrement à ceux qui recherchent un écran plat, une meilleure résistance aux éléments (IP69) et une recharge plus rapide.

À l’inverse, le Magic6 Pro conserve des atouts intéressants, notamment une batterie plus grande, un écran incurvé pour une meilleure immersion, et une finition en similicuir plus originale. Il pourrait donc séduire ceux qui privilégient le design et une autonomie potentiellement plus longue.