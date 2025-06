Ces smartphones à moins de 500 euros qui ont tout d’un haut de gamme

Le design des smartphones sélectionnés pour ce comparatif varie sensiblement, chacun cherchant à se distinguer par l’organisation physique de ses capteurs photo et ses finitions. Le Xiaomi 13T arbore un module photo carré placé dans le coin supérieur gauche, intégrant trois capteurs disposés de manière ordonnée avec une légère proéminence. Sa silhouette est globalement plate, avec des tranches droites et des angles légèrement arrondis, conférant une prise en main franche. Il est proposé en trois coloris : Noir, Vert et Bleu. À noter que la version Bleu bénéficie d’un dos en matériau imitation cuir.

Le Nothing Phone (2a) mise sur une approche plus originale avec son dos transparent, révélant des éléments de design sous-jacents et deux capteurs photo alignés horizontalement au centre supérieur. Son profil est également plat, fidèle à l’esthétique minimaliste de la marque. Il est disponible en deux couleurs sobres : Noir et Blanc.

Quant au Samsung Galaxy A55, il présente une configuration photo classique avec trois capteurs alignés verticalement sur le coin supérieur gauche, sans bloc proéminent, à la manière des récents modèles Galaxy. Il adopte des tranches plates, un dos en verre, et est proposé en plusieurs coloris : Awesome Iceblue, Awesome Navy, Awesome Lilac et Awesome Lemon.

En termes de dimensions, le Nothing Phone (2a) est le plus compact avec 161,7 x 76,3 x 8,6 mm et un poids de 190 g, le rendant également le plus léger du trio. Le Galaxy A55 affiche des dimensions légèrement supérieures (161,1 x 77,4 x 8,2 mm pour 213 g), tandis que le Xiaomi 13T est le plus imposant avec 162,2 x 75,7 x 8,5 mm pour un poids de 193 g.

Concernant la certification d'étanchéité, le Xiaomi 13T bénéficie d’une certification IP68, garantissant une excellente protection contre la poussière et l’eau. Le Samsung Galaxy A55 est certifié IP67, offrant aussi une bonne résistance aux éléments. En revanche, le Nothing Phone (2a) se contente d’une certification IP54, suffisante contre les éclaboussures mais pas l’immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan technique, les différences de puissance sont notables. Le Xiaomi 13T est équipé du processeur MediaTek Dimensity 8200-Ultra, gravé en 4 nm, réputé pour ses performances équilibrées. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Nothing Phone (2a) intègre le MediaTek Dimensity 7200 Pro, également gravé en 4 nm, avec 8 ou 12 Go de RAM selon les versions et un stockage de 128 ou 256 Go, lui aussi non extensible.

De son côté, le Samsung Galaxy A55 propose un processeur Exynos 1480, gravé en 4 nm, couplé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, avec la particularité d’accepter une carte microSD jusqu’à 1 To, un avantage notable pour les utilisateurs gourmands en mémoire.

Ainsi, en termes de puissance pure, le Xiaomi 13T se place en tête, suivi de près par le Nothing Phone (2a) grâce à son SoC performant. Le Samsung Galaxy A55, avec son Exynos maison, est légèrement en retrait en matière de performances brutes.

Concernant les écrans, chacun propose une dalle AMOLED. Le Xiaomi 13T offre une diagonale de 6,67 pouces, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2 600 cd/m², un chiffre remarquable pour cette gamme de prix. Son écran est plat.

Le Nothing Phone (2a) dispose également d’une dalle AMOLED plate de 6,7 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 300 cd/m², suffisante pour un usage extérieur correct.

Le Samsung Galaxy A55 propose un écran Super AMOLED de 6,6 pouces, avec une fréquence de 120 Hz et une luminosité culminant à 1 000 cd/m², ce qui est un peu plus limité face à ses concurrents. Son écran est plat.

Ainsi, en termes de qualité d’affichage, le Xiaomi 13T domine avec sa luminosité élevée et son rafraîchissement de 144 Hz. Il est suivi par le Nothing Phone (2a) qui propose un bon compromis entre taille et fluidité. Le Galaxy A55 reste légèrement en retrait malgré une excellente colorimétrie propre aux écrans Samsung.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Xiaomi 13T est équipé d’un trio photographique comprenant un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS), un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x2 de 50 mégapixels également stabilisé. À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 20 mégapixels.

Le Nothing Phone (2a) propose deux capteurs arrière : un principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra grand-angle de 50 mégapixels, sans téléobjectif. Pour les autoportraits, un capteur de 32 mégapixels est présent à l’avant.

Le Samsung Galaxy A55 est doté d’un module photo principal de 50 mégapixels stabilisé, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels.

Ainsi, pour la qualité photographique, le Xiaomi 13T prend une légère avance grâce à son capteur principal de haute qualité et la présence d’un téléobjectif, rare dans cette gamme de prix. Il est suivi de près par le Nothing Phone (2a) et ses deux capteurs 50 mégapixels, offrant polyvalence et définition. Le Galaxy A55, bien que complet, reste légèrement derrière en l'absence de téléobjectif et la présence d'un simple capteur macro.

Côté connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. Le Xiaomi 13T et le Nothing Phone (2a) proposent du Wi-Fi 6, tandis que le Galaxy A55 se démarque en offrant du Wi-Fi 6E. Aucun des trois modèles ne dispose de prise jack audio, tendance actuelle dans cette gamme. Aucun n’intègre d’émetteur infrarouge non plus. Concernant la biométrie, tous disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, offrant une solution discrète et efficace.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les capacités des batteries sont assez proches : 5 000 mAh pour chacun des modèles, ce qui promet une autonomie confortable, même si cette donnée peut varier selon les usages individuels (jeux, navigation, vidéo…).

Le Xiaomi 13T dispose d’une charge filaire rapide de 67 W, permettant une recharge complète en un peu plus de 40 minutes, et prend en charge la recharge sans fil à 50 W, un atout rare à ce niveau de gamme.

Le Nothing Phone (2a) propose une recharge rapide de 45 W, sans recharge sans fil, ce qui le place un peu en retrait pour ceux qui recherchent un confort supplémentaire.

Le Samsung Galaxy A55, quant à lui, offre une recharge rapide de 25 W, et n’est pas compatible avec la recharge sans fil, ce qui est assez modeste en comparaison.

En synthèse, pour l’autonomie pure, les trois smartphones se valent, mais pour la vitesse et la commodité de la recharge, le Xiaomi 13T domine nettement, renforçant son positionnement de modèle aux airs de haut de gamme accessible.