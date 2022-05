French Days Apple : iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 mini et iPhone 11 à prix cassés

C’est le moment de faire des affaires puisque les iPhone 11, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 13 et iPhone 13 mini font l’objet de remises particulièrement intéressantes. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse comparés pour vous aider à faire votre choix parmi ces modèles.

Si vous cherchez un smartphone qui soit particulièrement compact, regardez du côté des modèles mini. En effet, ceux-ci disposent de caractéristiques techniques identiques au modèle standard mais dans un format plus réduit. Ainsi, le plus léger de notre comparatif du jour est l’iPhone 12 mini avec seulement 133 grammes suivi par l’iPhone 13 mini avec 141 grammes sur la balance puis l’iPhone 12 avec 162 grammes, l’iPhone 13 avec 174 grammes et pour finir l’iPhone 11, le moins récent avec 194 grammes. Les iPhone 12 mini et iPhone 12 proposent une finesse de 7,4 mm contre 7,65 mm pour les modèles 13 et 13 mini alors que l’iPhone 11 fait 8,3 mm d’épaisseur. Le design le plus abouti est celui, pour nous, des iPhone 13 et iPhone 13 mini proposant de très belles lignes.

Les derniers sortis sont les plus puissants

Techniquement, si vous recherchez le maximum de puissance, il faut regarder du côté des modèles les plus récents, embarquant un chipset Apple A15 Bionic donc intégré dans les iPhone 13 et iPhone 13 mini avec 4 Go de mémoire vive au format LPDDR5 suivi par les iPhone 12 et iPhone 12 mini avec leur puce Apple A14 Bionic aussi associée à 4 Go de RAM mais au format LPDDR4, donc légèrement moins performante et pour terminer avec l’iPhone 11, le plus ancien qui profite d’un chipset Apple A13 Bionic avec 4 Go de mémoire vive LPDDR4.

Les iPhone 11, 12 et 12 mini débutent avec 64 Go de mémoire interne non extensibles et vont jusqu’à 256 Go alors que les iPhone 13 propose, à minima, 128 Go d’espace de stockage et montent jusqu’à 512 Go, sans possibilité non plus d’insérer une carte mémoire.

Des écrans remarquables et des configurations photos similaires

Les séries 12 et 13 des iPhone disposent d’un écran AMOLED alors que l’iPhone 11 utilise une dalle LCD moins belle. Les iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 ont une diagonale de 6,1 pouces contre 5,4 pouces pour les versions mini. Ils sont tous rafraîchit à 60 Hz. Seul l’iPhone 11 ne supporte pas le format Dolby Vision. Il est également le seul à proposer l’accès à la 4G alors que les autres peuvent utiliser les réseaux 5G. Ils offrent tous du Wi-Fi 6 ainsi que du NFC pour le paiement sans contact. Ils sont tous certifiés étanches IP68 donc immersibles sous l’eau. Concernant la capacité de la batterie, l’iPhone 12 mini est le moins bien loti avec une capacité de 2227 mAh contre 2406 mAh de l’iPhone 13 mini puis l’iPhone 12 avec 2815 mAh puis l’iPhone 11 avec 3110 mAh et pour finir avec l’iPhone 13 qui dispose d’une capacité de 3227 mAh.

Enfin, concernant les capteurs photo, sur le papier, l’iPhone 11, 12 et 12 mini disposent de la même configuration soit deux capteurs de 12 mégapixels au dos avec un capteur de 12 mégapixels à l’avant. Les versions 13 et 13 mini bénéficient de 2 capteurs de 12 mégapixels mais dont un est stabilisé optiquement pour limiter les bougés. C’est encore un objectif de 12 mégapixels qui est installé en façade pour se prendre en selfie.

