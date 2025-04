Ils font mieux que les stars du marché : notre sélection de smartphones discrets mais redoutables

Les trois modèles se distinguent par des approches stylistiques marquées, notamment en ce qui concerne l’intégration des capteurs photo au dos et l’ergonomie générale. Le Honor Magic6 Pro adopte un design centré sur un large cercle positionné au milieu du dos, cerclé de doré sur la version verte en similicuir. Ce cercle est inspiré des codes de l’horlogerie, ce qui en fait un modèle visuellement très affirmé. Ses bords sont incurvés sur les quatre côtés, ce qui renforce la sensation de finesse malgré un poids conséquent de 229 grammes. Ce modèle est le plus lourd des trois.

En comparaison, le Xiaomi 14T Pro opte pour une disposition plus conventionnelle : un module carré logé dans le coin supérieur gauche, de la même couleur que le dos en verre. Les capteurs y sont disposés en carré. Les profils sont plats avec des coins arrondis. Il est plus compact avec une hauteur de 160,4 mm et pèse 209 grammes. Quant au Nothing Phone 3a Pro, il reprend l’ADN visuel de la marque avec un dos en verre transparent, une lumière Glyph améliorée et un module circulaire pour les capteurs. Il est le plus grand (163,5 mm de hauteur) et pèse 211 grammes, se situant entre les deux autres en matière de poids. Ses profils sont entièrement plats, y compris la coque arrière.

En ce qui concerne les coloris, le Honor Magic6 Pro est proposé en noir (verre) et vert (similicuir texturé). Le Xiaomi 14T Pro est disponible en noir, graphite et bleu, tandis que le Nothing Phone 3a Pro se décline en noir et gris. Tous trois présentent une conception double SIM. Côté étanchéité, les Honor Magic6 Pro et Xiaomi 14T Pro bénéficient de la certification IP68, les protégeant totalement contre la poussière et les immersions temporaires. Le Nothing Phone 3a Pro, en revanche, se contente d'une certification IP64, suffisante pour les éclaboussures, mais pas pour une immersion.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Le Honor Magic6 Pro embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, le plus avancé de la gamme Snapdragon au moment de sa sortie. Il est accompagné de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage, sans possibilité d’extension. Ce modèle mise donc sur la puissance brute et une grande capacité de stockage interne. Le Xiaomi 14T Pro, de son côté, est propulsé par le MediaTek Dimensity 9300+, qui se positionne lui aussi dans le haut du panier des processeurs Android. Il est épaulé par 12 Go de RAM, avec la possibilité d’en ajouter 12 Go en RAM virtuelle, et offre plusieurs options de stockage (256 Go, 512 Go ou 1 To), également sans extension via carte microSD.

En revanche, le Nothing Phone 3a Pro repose sur un Snapdragon 7s Gen 3, bien moins performant que les deux autres. Il propose toutefois 12 Go de RAM avec 8 Go supplémentaires en RAM virtuelle et 256 Go de stockage interne non extensible. En termes de hiérarchie, le Honor Magic6 Pro arrive en tête, suivi de très près par le Xiaomi 14T Pro. Le Nothing Phone 3a Pro, malgré une fiche technique correcte pour un usage quotidien, est en retrait en termes de performances pures, notamment pour les jeux et les usages intensifs.

Côté écran, le Honor Magic6 Pro propose une dalle AMOLED incurvée de 6,8 pouces, avec une définition de 1280 x 2800 pixels. Sa fréquence de rafraîchissement monte à 120 Hz et il offre un pic de luminosité exceptionnel pouvant atteindre 5000 cd/m², en conditions spécifiques. Il est également compatible HDR10+ et Dolby Vision. Le Xiaomi 14T Pro affiche lui aussi une dalle AMOLED, cette fois plate, de 6,67 pouces avec une résolution légèrement inférieure (1220 x 2712 pixels) et une luminosité de 4000 cd/m² au maximum. Il prend en charge HDR10+ et Dolby Vision également. Le Nothing Phone 3a Pro dispose d’un écran AMOLED plat de 6,77 pouces avec une résolution inférieure (1080 x 2392 pixels) et une luminosité maximale de 3000 cd/m².

En résumé, le classement selon la qualité d’affichage place le Honor Magic6 Pro en tête, grâce à sa définition plus fine, son format incurvé, sa compatibilité Dolby Vision et son impressionnante luminosité. Le Xiaomi 14T Pro suit de près avec un excellent équilibre taille-luminosité. Le Nothing Phone 3a Pro, bien que respectable, se montre plus limité techniquement en matière d’écran.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Honor Magic6 Pro impressionne sur le papier avec un trio de capteurs très complet : un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, un ultra grand-angle également de 50 mégapixels capable de faire des prises macro, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x et stabilisation hybride (optique et numérique). Le capteur selfie monte à 50 mégapixels, assisté d’un capteur 3D ToF pour améliorer la détection de profondeur.

Le Xiaomi 14T Pro mise quant à lui sur un partenariat avec Leica pour ses capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 2,6x. Le capteur à selfie atteint 32 mégapixels. De son côté, le Nothing Phone 3a Pro affiche un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels. Le capteur frontal est également de 50 mégapixels.

Sur le terrain de la photographie, le Honor Magic6 Pro prend l’avantage grâce à la qualité de ses capteurs, sa stabilisation multiple et la haute définition de son téléobjectif. Le Xiaomi 14T Pro, grâce à l’optimisation Leica, suit de très près en offrant une approche plus équilibrée. Le Nothing Phone 3a Pro, malgré des chiffres flatteurs, propose des capteurs secondaires moins performants, en particulier pour l’ultra grand-angle.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth (5.3 pour le Honor, 5.4 pour les deux autres). Le Honor Magic6 Pro est le seul à supporter le Wi-Fi 7, alors que le Xiaomi 14T Pro utilise le Wi-Fi 6E et le Nothing Phone 3a Pro le Wi-Fi 6. Aucun ne possède de prise jack. L’émetteur infrarouge est présent sur les Honor et Xiaomi, mais absent chez Nothing. Le capteur d’empreinte est placé sous l’écran pour tous, mais celui du Nothing Phone 3a Pro est positionné plus bas, ce qui pourrait gêner certains utilisateurs.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le Honor Magic6 Pro se distingue avec une batterie de 5600 mAh, soit la plus grande capacité des trois. Il promet une autonomie potentiellement plus longue, bien que cela varie selon l’usage. Le Nothing Phone 3a Pro et le Xiaomi 14T Pro disposent tous deux de batteries de 5000 mAh, ce qui reste très convenable pour une journée complète d'utilisation intensive.

La vitesse de recharge est un autre critère important. Le Xiaomi 14T Pro prend la tête avec une charge filaire ultra rapide à 120 watts, lui permettant de récupérer une journée d’autonomie en moins de 20 minutes. Il est aussi compatible avec la charge sans fil à 50 watts. Le Honor Magic6 Pro se recharge à 80 watts en filaire, mais se distingue par une charge sans fil à 60 watts, l’une des plus rapides du marché. Il propose aussi la charge inversée, pratique pour recharger d'autres appareils. Le Nothing Phone 3a Pro, plus modeste sur ce plan, supporte une charge filaire de 50 watts et ne propose ni charge sans fil ni charge inversée.