iPhone reconditionné : ces modèles sont les meilleurs rapports qualité prix chez Apple

Les iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 et iPhone 12 Pro reprennent tous l’esthétique classique d’Apple, avec quelques différences notables en termes de design et de disposition des capteurs photo. Le 11 Pro Max arbore un design caractéristique avec un carré situé en haut à gauche du dos, intégrant trois capteurs photo disposés en triangle. Ses profils sont légèrement arrondis, lui conférant une prise en main agréable. Il est disponible en gris, vert, noir, argent et or.

L’iPhone 11 affiche également des profils plats, mais avec seulement deux capteurs photo et un flash logés dans un carré en haut à gauche. Disponible en noir, vert, jaune, violet, rouge et blanc, il se distingue par une palette de couleurs plus vive et ludique. Le 12 Pro, quant à lui, se démarque par des profils plats qui rappellent les lignes des anciens iPhone 4 et 5. Son module photo, composé de trois capteurs placés en triangle dans un carré en haut à gauche, apporte une touche de modernité et de sophistication. Il est proposé en argent, graphite, doré et bleu.

En termes de dimensions, l’iPhone 11 Pro Max est le plus grand (158 mm de hauteur) et le plus lourd (226 grammes), tandis que le 12 Pro est le plus compact (146,7 mm de hauteur) et le plus léger (189 grammes). Tous les modèles sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performance, les trois modèles se distinguent par leurs processeurs respectifs. L’iPhone 12 Pro est le plus puissant avec son Apple A14 accompagné de 6 Go de RAM, offrant une fluidité optimale même pour les applications les plus exigeantes. Il est suivi par l’iPhone 11 Pro Max et son Apple A13 Bionic avec 4 Go de RAM, puis par l’iPhone 11, également équipé de l’A13 mais avec une optimisation légèrement inférieure. Aucun des trois modèles ne permet d’étendre le stockage via une carte microSD.

Côté écran, le 12 Pro se démarque avec une dalle AMOLED de 6,1 pouces, une définition de 1170x2532 pixels et un pic de luminosité de 1200 cd/m², offrant des couleurs éclatantes et un contraste saisissant. Le 11 Pro Max dispose également d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, avec une luminosité maximale de 800 cd/m². Enfin, l’iPhone 11 est doté d’un écran LCD de 6,1 pouces avec une définition plus modeste de 828x1792 pixels et une luminosité de 625 cd/m². En termes de qualité d’affichage, le classement est sans appel : iPhone 12 Pro, suivi du 11 Pro Max, puis du 11.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Pour la photographie, l’iPhone 12 Pro est le plus complet avec trois capteurs de 12 mégapixels : un capteur principal stabilisé optiquement, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 2x. Le 11 Pro Max dispose d’une configuration similaire, mais avec une gestion de la luminosité légèrement moins performante. L’iPhone 11, pour sa part, propose deux capteurs de 12 mégapixels (principal et ultra grand-angle) sans téléobjectif. Pour les selfies, les trois modèles sont équipés d’un capteur de 12 mégapixels. En matière de qualité photo, le classement est le suivant : 12 Pro, 11 Pro Max, puis 11.

En termes de connectivité, les trois modèles supportent le Wi-Fi 6, le NFC et le Bluetooth 5.0, mais aucun ne dispose de prise jack ni d’émetteur infrarouge. Le déverrouillage s’effectue via Face ID pour tous, sans lecteur d’empreintes digitales physique.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Pour l’autonomie, l’iPhone 11 Pro Max se distingue par sa batterie de 3969 mAh, promettant une endurance solide malgré l’absence d’information sur la puissance de charge supportée. L’iPhone 11 suit avec une batterie de 3110 mAh, tandis que le 12 Pro, avec ses 2815 mAh, offre l’autonomie la plus modeste. Tous prennent en charge la charge sans fil, mais seul le 12 Pro précise une puissance de charge de 15 watts. Aucun des trois modèles n’est compatible avec la charge inversée.

Quel iPhone reconditionné choisir ?

En conclusion, si vous recherchez la meilleure performance globale et la qualité d’écran la plus aboutie, l’iPhone 12 Pro s’impose comme le choix idéal. Pour ceux qui privilégient une autonomie accrue et un grand écran, l’iPhone 11 Pro Max reste une option intéressante. Enfin, l’iPhone 11 constitue une alternative plus abordable avec des performances honnêtes et une expérience utilisateur agréable, bien que son écran soit moins performant. À vous de choisir en fonction de vos priorités !