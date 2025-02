Les deux meilleurs smartphones à moins de 200 € en février 2025

Le Samsung Galaxy A16 5G adopte un design minimaliste avec trois capteurs photo disposés verticalement à l’arrière, chacun cerclé individuellement pour être mis en valeur. Le flash est intégré au même niveau que la coque, ce qui renforce l’aspect épuré de l’ensemble. Ses bords sont plats et ses coins légèrement arrondis pour une meilleure prise en main. Ce modèle est décliné en trois coloris : gris, turquoise et bleu nuit, avec une finition brillante qui reflète la lumière.

De son côté, le Xiaomi Redmi Note 14 5G présente un dos où les trois capteurs sont regroupés dans une plaque légèrement surélevée, située dans le coin supérieur gauche. Deux d’entre eux sont entourés d’un anneau plus large, tandis que le flash est positionné à côté. Ses bords plats lui confèrent une allure plus angulaire et marquée. Il est disponible en noir, vert et violet.

En termes de dimensions, le Galaxy A16 5G est le plus grand et aussi le plus large. En revanche, son épaisseur est légèrement inférieure avec 7,9 mm contre 8 mm pour son concurrent. Le poids diffère également, le modèle de Samsung affichant 200 g sur la balance, soit 10 g de plus que son rival.

Concernant la résistance à l’eau et à la poussière, le Galaxy A16 5G bénéficie d’une certification IP54, qui le protège contre les projections d’eau et la poussière. Le Redmi Note 14 5G va plus loin avec une certification IP64, offrant une meilleure protection contre les éclaboussures et l’infiltration de particules solides.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Le Samsung Galaxy A16 5G embarque un processeur Samsung Exynos 1330, accompagné de 4 Go de RAM et de 4 Go supplémentaires en RAM virtuelle, pour un total de 8 Go en utilisation. Il propose une capacité de stockage de 128 Go, extensible via une carte micro SD.

Face à lui, le Xiaomi Redmi Note 14 5G est équipé du processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, plus performant, avec une mémoire vive de 6 ou 8 Go selon la version. Il offre également une plus grande flexibilité en matière de stockage, avec des variantes de 128, 256 et 512 Go, toutes extensibles via micro SD. Grâce à sa puce plus puissante et à sa mémoire vive plus généreuse, le Redmi Note 14 5G se positionne comme l’appareil le plus rapide et le mieux adapté aux tâches exigeantes.

En ce qui concerne l’écran, les deux smartphones sont équipés de dalles AMOLED, mais avec des différences notables. Le Galaxy A16 5G dispose d’un écran de 6,7 pouces, avec une définition de 1080 x 2340 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sa luminosité maximale atteint 800 cd/m², ce qui peut s’avérer limité en extérieur.

Le Redmi Note 14 5G propose un écran légèrement plus petit de 6,67 pouces, mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une meilleure fluidité. Son pic de luminosité atteint 2100 cd/m² et 1200 cd/m² en utilisation classique, garantissant une lisibilité optimale, même en plein soleil. De plus, il est compatible HDR10, assurant un meilleur contraste et une reproduction des couleurs plus fidèle. Son écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 5, ce qui le rend plus résistant aux rayures et aux chocs légers. Avec sa meilleure luminosité, son taux de rafraîchissement plus élevé et sa compatibilité HDR, l’écran du Redmi Note 14 5G s’impose comme le plus abouti des deux.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le Samsung Galaxy A16 5G embarque un module photo avec trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur frontal dédié aux selfies affiche une résolution de 13 mégapixels.

En comparaison, le Xiaomi Redmi Note 14 5G est mieux équipé avec un capteur principal de 108 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur frontal atteint 20 mégapixels, offrant plus de détails pour les autoportraits. Grâce à son capteur principal à plus haute définition et son ultra grand-angle plus performant, le Redmi Note 14 5G délivre des clichés plus détaillés et mieux équilibrés en basse lumière.

Côté connectivité, les deux smartphones sont compatibles avec la 5G, le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.3 et disposent d’une prise jack. Ils intègrent également la technologie NFC pour le paiement sans contact. Cependant, le Redmi Note 14 5G se démarque en intégrant un émetteur infrarouge, permettant de l’utiliser comme télécommande universelle, une fonctionnalité absente du Galaxy A16 5G. Autre différence, le lecteur d’empreintes digitales du modèle Samsung est positionné sur la tranche, tandis que celui du Xiaomi est situé sous l’écran, rendant le déverrouillage plus intuitif.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Les deux smartphones offrent une batterie de grande capacité. Le Samsung Galaxy A16 5G intègre une batterie de 5000 mAh, tandis que le Xiaomi Redmi Note 14 5G propose une batterie légèrement plus grande de 5110 mAh. En pratique, la différence reste marginale, bien que le Redmi Note 14 5G puisse potentiellement offrir une autonomie un peu plus longue selon les usages.

C’est sur la recharge que le Xiaomi prend l’avantage. Le Galaxy A16 5G supporte une charge rapide de 25 W, alors que le Redmi Note 14 5G monte à 45 W, permettant de réduire considérablement le temps de recharge. Aucun des deux smartphones ne propose la charge sans fil ni la charge inversée.

Lequel choisir entre les deux ?

Le Samsung Galaxy A16 5G constitue un bon choix pour ceux qui recherchent un smartphone abordable avec un design minimaliste, un écran AMOLED et une autonomie confortable.

Toutefois, le Xiaomi Redmi Note 14 5G se distingue sur presque tous les aspects. Son processeur est plus puissant, son écran est plus lumineux et fluide, son module photo principal est plus performant, et sa recharge est nettement plus rapide. Pour un budget identique, il représente donc l’option la plus intéressante en février 2025.