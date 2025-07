Les meilleurs smartphones à moins de 250 € pendant les soldes

Les trois smartphones se distinguent visuellement, notamment par l’organisation de leurs capteurs photo à l’arrière. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro opte pour une disposition verticale en haut à gauche, regroupant ses capteurs dans un îlot légèrement proéminent. Le Samsung Galaxy A16 5G, fidèle à l'esthétique récente de la marque, adopte une disposition plus épurée, avec les capteurs alignés verticalement directement intégrés dans la coque sans îlot proéminent, ce qui confère une allure plus minimaliste.

Enfin, le Magic7 Lite propose un module circulaire centré dans le haut de la coque arrière, une disposition qui évoque certains modèles haut de gamme.

En termes de profil, le Redmi Note 14 Pro et le Galaxy A16 5G présentent des bordures légèrement arrondies pour une prise en main confortable, tandis que le Magic7 Lite affiche un profil plat, donnant une impression de sobriété et de robustesse. Pour ce qui est des couleurs, le Redmi Note 14 Pro est disponible en noir graphite, bleu océan et vert forêt, le Galaxy A16 5G en noir, argent et lavande, et le Magic7 Lite en noir profond, bleu nuit et or champagne.

Concernant l’encombrement, le Samsung Galaxy A16 5G est le plus grand avec une diagonale d’écran plus large et un format étiré, tandis que le Redmi Note 14 Pro est le plus petit des trois, bien que légèrement plus épais. En ce qui concerne le poids, le Magic7 Lite est le plus lourd (202 g), probablement à cause de sa batterie plus imposante, tandis que le Galaxy A16 5G, avec 189 g, est le plus léger.

Enfin, en ce qui concerne la résistance à l'eau et à la poussière, seul le Redmi Note 14 Pro est certifié IP54, ce qui garantit une protection contre les éclaboussures et la poussière. Les deux autres modèles, le Samsung Galaxy A16 5G et le Magic7 Lite, ne disposent d'aucune certification officielle d’étanchéité.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté processeur, les écarts sont notables. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro est propulsé par un MediaTek Helio G99 Ultra, un SoC gravé en 6 nm, optimisé pour l'efficacité énergétique et des performances équilibrées. Il est accompagné de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension via microSD.

Le Samsung Galaxy A16 5G embarque un MediaTek Dimensity 6100+, un processeur 5G de milieu de gamme gravé en 6 nm, associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, extensible via carte microSD. Cela permet d’ajouter plus de mémoire selon les besoins, un point non négligeable pour les utilisateurs soucieux de leur espace de stockage.

Le Magic7 Lite est équipé d’un Snapdragon 680, un processeur 4G de Qualcomm gravé en 6 nm également, accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, non extensible via microSD.

En comparant ces composants, on peut classer les smartphones par ordre de puissance comme suit : Xiaomi Redmi Note 14 Pro arrive en tête grâce à son SoC plus récent et sa mémoire vive plus généreuse, ce qui lui assure une meilleure fluidité dans les usages multitâches. En seconde position, le Magic7 Lite s’impose grâce à son Snapdragon 680 qui reste performant malgré l’absence de 5G. Le Samsung Galaxy A16 5G ferme la marche, son avantage principal étant la connectivité 5G plutôt que la performance brute.

Du côté des écrans, les différences s’accentuent. Le Redmi Note 14 Pro offre une dalle AMOLED de 6,67 pouces, rafraîchie à 120 Hz, avec une luminosité maximale annoncée à 1300 cd/m², assurant une excellente lisibilité même en plein soleil. Il s’agit d’un écran plat, aux bordures fines et bien calibré pour la lecture ou le visionnage de contenus.

Le Galaxy A16 5G, en revanche, est équipé d’un écran LCD PLS de 6,7 pouces, avec une fréquence de 90 Hz et une luminosité maximale de 600 cd/m², ce qui le rend moins lisible en extérieur. L’écran est également plat, mais sa technologie LCD propose un contraste et une profondeur de noir moindres comparé à l’AMOLED.

Enfin, le Magic7 Lite propose un écran IPS LCD de 6,6 pouces, avec une fréquence de 120 Hz, mais une luminosité plus faible à 500 cd/m². Il s’agit également d’un écran plat, fluide mais en retrait en termes de contraste.

En résumé, le Smartphone Xiaomi offre sans conteste le meilleur écran, combinant la technologie AMOLED, la haute fréquence de rafraîchissement et une forte luminosité. Il est suivi du Magic7 Lite, qui mise sur la fluidité avec ses 120 Hz. Le Galaxy A16 5G termine cette comparaison, avec un écran plus grand mais technologiquement moins abouti.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photo, les trois smartphones offrent des prestations variables, mais avec un point commun : ils misent sur des capteurs principaux à haute définition. Le Redmi Note 14 Pro est doté d’un capteur principal de 200 mégapixels (f/1.65), épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, il propose un capteur selfie de 16 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A16 5G intègre un module photo plus modeste avec un capteur principal de 50 mégapixels (f/1.8), accompagné d’un simple capteur de profondeur de 2 mégapixels, utile pour les portraits. Le capteur frontal affiche 13 mégapixels.

Le Magic7 Lite adopte une configuration avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il s’appuie sur une caméra frontale de 16 mégapixels.

En comparant ces appareils, le Redmi Note 14 Pro prend l’avantage grâce à son capteur de 200 MP, qui permet une grande finesse de détail, ainsi qu’à la polyvalence de ses modules. Le Magic7 Lite se positionne en deuxième place, bénéficiant d’un bon équilibre entre définition et diversité de capteurs. Le Galaxy A16 5G, avec une configuration plus basique et sans ultra grand-angle, est le moins polyvalent pour la photographie.

En matière de connectivité, les différences sont également significatives. Le Galaxy A16 5G est le seul à proposer la compatibilité 5G, un argument important pour l'avenir. Il est également équipé du Wi-Fi 5 et dispose d’un port jack 3,5 mm. Son lecteur d’empreintes est intégré au bouton latéral.

Le Redmi Note 14 Pro, quant à lui, reste en 4G, propose le Wi-Fi 6, une compatibilité Bluetooth 5.2, un port infrarouge — utile pour contrôler des appareils — et également un port jack. Le lecteur d’empreintes est situé sous l’écran, une disposition généralement plus pratique.

Le Magic7 Lite propose le Wi-Fi 5, une connectivité 4G, pas de port jack ni d’infrarouge. Le lecteur d’empreintes est aussi sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois smartphones s’équipent de batteries solides, mais certains se distinguent par leur vitesse de charge et leur support de technologies modernes. Le Redmi Note 14 Pro intègre une batterie de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 67 W, qui permet une recharge complète en moins de 45 minutes selon le constructeur. Il ne propose toutefois pas de recharge sans fil.

Le Samsung Galaxy A16 5G est également doté d’une batterie de 5000 mAh, mais sa charge est limitée à 15 W, ce qui se traduit par un temps de recharge bien plus long, dépassant généralement les 2 heures. Il ne supporte pas non plus la charge sans fil.

Le Smartphone Honor propose lui aussi une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide de 33 W. Il ne prend pas en charge la charge sans fil, mais son temps de recharge reste raisonnable, autour d’une heure.

En termes d’autonomie, les trois modèles devraient offrir une durée d’utilisation similaire en usage modéré, grâce à la capacité identique de leurs batteries. Toutefois, l'efficacité du processeur et la gestion logicielle peuvent faire varier les performances.

En ce sens, le Redmi Note 14 Pro, grâce à sa gravure fine et à son écran AMOLED plus économe, pourrait proposer la meilleure autonomie globale. Il est suivi du Magic7 Lite, avec un bon équilibre entre puissance et consommation.

Le Galaxy A16 5G, avec un écran plus lumineux et un SoC moins efficient, pourrait offrir une autonomie légèrement inférieure.