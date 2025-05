Les meilleurs smartphones à moins de 300€ en 2025 : notre sélection rapport qualité/prix

Les trois smartphones présentent des lignes assez différentes, tant dans la disposition des capteurs photo que dans la conception générale de leur châssis. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G adopte un profil plat avec un module photo placé dans le coin supérieur gauche de l’arrière du téléphone. Ce module se compose de trois capteurs disposés verticalement : deux logés dans de grands cercles proéminents et le troisième, plus petit, installé juste à côté avec le flash. L’ensemble repose sur une plaque légèrement surélevée. Ce modèle est disponible en noir, vert et violet.

Le Samsung Galaxy A26 mise quant à lui sur une présentation plus épurée : ses capteurs photo (trois au total) sont alignés verticalement sur le dos, sans module proéminent, simplement intégrés directement dans le châssis plastique. Ce design rappelle les codes esthétiques des modèles plus haut de gamme de la marque. Le dos brillant se décline en noir, blanc ou vert menthe. Son profil est également plat, et sa façade avant accueille une encoche de type Infinity-U.

De son côté, le POCO X7 5G opte pour un style plus marqué et segmentant. Il propose deux variantes : une finition bicolore en noir et jaune avec dos en similicuir, et une autre finition plus classique en argent ou vert avec un dos en plastique. Ses capteurs sont positionnés au centre, dans la partie supérieure du dos, au sein d’un module carré aux coins arrondis contenant les trois objectifs photo et le flash. Les profils sont arrondis, ce qui le rend un peu plus agréable à prendre en main que ses concurrents aux tranches plus droites.

Concernant les dimensions, le POCO X7 5G est le plus petit en hauteur avec 162,3 mm, suivi de très près par le Xiaomi Redmi Note 14 5G (162,4 mm), tandis que le Samsung Galaxy A26 est le plus grand avec 164 mm. Le smartphone le plus léger est le POCO X7 5G dans sa version plastique avec 185,5 g, tandis que le Samsung Galaxy A26 est le plus lourd avec 200 g.

En matière d’étanchéité, les certifications diffèrent sensiblement. Le POCO X7 5G bénéficie de la certification IP68, la plus robuste du trio, garantissant une protection totale contre la poussière et une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Le Samsung Galaxy A26 est certifié IP67, ce qui lui confère également une bonne résistance à l’eau et à la poussière, mais légèrement inférieure. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G ferme la marche avec une certification IP64, plus limitée, offrant surtout une protection contre les éclaboussures et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, chacun de ces smartphones se distingue par son processeur, sa mémoire vive et sa capacité de stockage. Le POCO X7 5G est équipé du MediaTek Dimensity 7300-Ultra, une puce gravée en 4 nm qui garantit de solides performances, notamment en multitâche et dans les jeux. Il est proposé avec 8 ou 12 Go de RAM et un stockage de 256 ou 512 Go, extensible via carte microSD. Il se positionne ainsi comme le plus puissant du comparatif.

Le Xiaomi Redmi Note 14 5G embarque pour sa part le processeur MediaTek Dimensity 7025-Ultra, un modèle légèrement moins performant. Il est disponible avec 6 ou 8 Go de RAM et propose un stockage allant de 128 à 512 Go, également extensible par carte microSD. Il offre donc une configuration polyvalente mais un cran en dessous du POCO X7.

Enfin, le Samsung Galaxy A26 s’appuie sur un processeur Exynos 1380 (gravé en 5 nm), associé à 8 Go de RAM. Son stockage interne peut atteindre 256 Go, avec un emplacement microSDXC qui accepte des cartes allant jusqu'à 2 To. En dépit de cette capacité d’extension remarquable, ses performances brutes sont inférieures à celles des deux modèles équipés de puces MediaTek plus récentes.

Ainsi, en matière de puissance, le classement se dessine de la manière suivante : POCO X7 5G en tête, suivi du Xiaomi Redmi Note 14 5G, et enfin du Samsung Galaxy A26.

Concernant l’affichage, tous les modèles offrent une technologie AMOLED (ou Super AMOLED pour Samsung) avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité optimale. Le POCO X7 5G se distingue toutefois par une définition supérieure de 1220 x 2712 pixels, contre 1080 x 2400 pixels pour le Redmi Note 14 5G et 1080 x 2340 pixels pour le Galaxy A26. Il propose également la luminosité maximale la plus élevée, avec un pic à 3000 cd/m² dans certaines conditions, contre 2100 cd/m² pour le Redmi Note 14 et 1000 cd/m² pour le Galaxy A26. Son taux d’échantillonnage tactile de 2160 Hz contribue aussi à une réactivité accrue, notamment en usage ludique.

En outre, le POCO X7 5G est le seul à proposer une compatibilité avec Dolby Vision, en plus du HDR10 commun aux trois modèles. Le Galaxy A26 a un écran plat, comme le Redmi Note 14 5G et le POCO X7 5G.

En synthèse, l’écran le plus qualitatif revient au POCO X7 5G, tant pour sa définition, sa luminosité que pour ses technologies de traitement d’image. Il est suivi par le Redmi Note 14 5G, tandis que le Galaxy A26, bien qu’honnête, se montre plus en retrait sur la qualité de l’affichage.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois modèles proposent une configuration à triple capteur à l’arrière, accompagnée d’un capteur frontal. Le Xiaomi Redmi Note 14 5G s’équipe d’un capteur principal de 108 mégapixels, un chiffre remarquable dans cette gamme de prix, complété par un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 20 mégapixels.

Le POCO X7 5G propose une configuration très proche, avec un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un macro de 2 mégapixels. Son capteur selfie est lui aussi de 20 mégapixels. Malgré une résolution moindre du capteur principal, la présence de la stabilisation optique permet de capturer des images plus nettes dans des conditions de faible luminosité.

Le Samsung Galaxy A26 propose un capteur principal de 50 mégapixels également stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un champ de vision de 120° et un capteur macro de 2 mégapixels. Le capteur à selfie est de 13 mégapixels. Il se démarque toutefois par ses capacités vidéo, pouvant filmer en 4K à 30 images par seconde.

En résumé, pour la photo, le Redmi Note 14 5G prend l’avantage sur le plan de la résolution pure. Toutefois, le POCO X7 5G, grâce à sa stabilisation optique et ses meilleures capacités d’écran, pourrait produire de meilleurs résultats globaux. Le Galaxy A26, bien que plus modeste sur le capteur frontal, tire son épingle du jeu pour la vidéo et la couverture ultra grand-angle. Le classement pourrait alors être : POCO X7 5G, Redmi Note 14 5G, puis Samsung Galaxy A26.

Sur le plan de la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G. Le Galaxy A26 se distingue avec la prise en charge du Wi-Fi 6e, alors que les deux autres se contentent du Wi-Fi 5. Les trois téléphones disposent du Bluetooth 5.3, du NFC, et acceptent deux cartes SIM, mais ne sont pas compatibles eSIM.

Seuls le Redmi Note 14 5G et le POCO X7 5G sont dotés d’un émetteur infrarouge, pratique pour piloter des appareils domestiques. Concernant la prise jack, elle est présente sur le Redmi Note 14 et le Galaxy A26, mais absente sur le POCO X7.

Le lecteur d’empreinte digitale est intégré sous l’écran pour le Redmi Note 14 et le POCO X7, ce qui offre une meilleure ergonomie. Le Galaxy A26 opte pour un lecteur latéral, intégré au bouton d’alimentation.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Les trois modèles proposent des batteries généreuses, adaptées aux usages intensifs. Le Redmi Note 14 5G et le POCO X7 5G disposent tous deux d’une batterie de 5110 mAh, tandis que le Galaxy A26 est légèrement en retrait avec une batterie de 5000 mAh. Ces capacités sont proches, mais les optimisations logicielles et l'efficience énergétique des processeurs influent aussi sur l’autonomie réelle.

En théorie, les deux modèles Xiaomi devraient offrir une autonomie légèrement supérieure, notamment le POCO X7 5G dont l’optimisation est plus poussée grâce à la puce Dimensity 7300-Ultra. Cela dit, ces différences peuvent varier en fonction des usages : jeux, streaming, navigation ou photographie.

En termes de recharge, le POCO X7 5G et le Redmi Note 14 5G supportent une charge rapide de 45 watts, là où le Galaxy A26 est plus lent avec seulement 25 watts. Aucune des trois références ne prend en charge la recharge sans fil ni la charge inversée.