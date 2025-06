Les meilleurs smartphones compacts de 2025 : puissants et faciles à glisser dans une poche

Les trois modèles sélectionnés revendiquent une identité marquée, tout en s’inscrivant dans une volonté de compacité bienvenue sur un marché dominé par les grands formats. Le Samsung Galaxy S24, avec son format de 6,2 pouces, arbore un design aux tranches plates et un dos en verre mat qui renforce son positionnement haut de gamme. À l’arrière, les trois capteurs photo sont alignés verticalement, individuellement cerclés de métal, dans une disposition qui évoque une certaine sobriété minimaliste.

De son côté, le Samsung Galaxy S25 Edge mise sur un design encore plus épuré avec un châssis ultra fin. Ses bordures sont légèrement incurvées, ce qui lui confère une prise en main très douce. Les capteurs photo sont intégrés dans un module plus compact, presque affleurant, avec une disposition linéaire. Son profil plus fin est visuellement élégant mais aussi agréable en main.

Le Google Pixel 9a conserve l’approche classique de Google avec sa barre horizontale intégrée au dos, où deux capteurs photo sont logés dans un bandeau noir qui contraste avec la couleur du dos. Le design est légèrement arrondi, aussi bien au niveau des tranches que des angles, favorisant la maniabilité. L’écran de 6,2 pouces, comme celui du Galaxy S24, permet une bonne compacité.

En ce qui concerne les dimensions exactes, le Pixel 9a est le plus léger avec environ 188 grammes, suivi du Galaxy S24, tandis que le Galaxy S25 Edge est le plus fin mais légèrement plus long. Côté certification, seuls les modèles de Samsung bénéficient d’une étanchéité IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Le Pixel 9a, quant à lui, se contente d’une résistance aux éclaboussures sans certification officielle. Les coloris disponibles varient également : le Galaxy S24 est proposé en noir, gris, jaune et violet ; le Galaxy S25 Edge en noir, argent et bleu clair ; et le Pixel 9a en noir charbon, blanc cassé et vert sauge.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Du point de vue de la puissance, les trois smartphones utilisent des plateformes récentes, bien que de gammes différentes. Le Samsung Galaxy S24 embarque le processeur Exynos 2400 (dans certaines régions, Snapdragon 8 Gen 3 dans d’autres), couplé à 8 Go de RAM et des capacités de stockage allant de 128 à 512 Go sans possibilité d’extension par carte microSD. Ce SoC haut de gamme assure une excellente fluidité, notamment dans les jeux et les usages multitâches exigeants.

Le Galaxy S25 Edge, plus récent, repose sur le tout dernier Snapdragon 8 Gen 4, épaulé par 12 Go de RAM. Il est proposé en versions 256 et 512 Go, sans extension microSD non plus. Grâce à sa puce dernier cri, il prend la tête du classement en matière de performances brutes.

En face, le Google Pixel 9a fait appel à une puce Tensor G3, conçue par Google, épaulée par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, également sans port microSD. Cette puce est un cran en dessous des SoC de Samsung, mais reste suffisante pour un usage quotidien fluide, optimisé par l’intégration logicielle propre à Android stock.

Concernant les écrans, les trois smartphones proposent des technologies OLED. Le Galaxy S24 intègre un écran AMOLED de 6,2 pouces, plat, avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits. C’est un écran très équilibré, adapté à tous les usages.

Le Galaxy S25 Edge va plus loin avec une dalle AMOLED légèrement incurvée de 6,55 pouces, toujours en Full HD+, mais avec une fréquence adaptative jusqu’à 144 Hz, et une luminosité poussée à 2800 nits. Cet écran est donc non seulement plus grand, mais aussi plus rapide et plus lumineux, ce qui le place en tête du classement.

Le Google Pixel 9a propose un OLED de 6,2 pouces, plat, avec une définition Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale autour de 1400 nits. Bien qu’inférieur à celui des Samsung, cet écran reste parfaitement lisible et agréable à l’usage dans cette catégorie compacte.

En résumé, pour la qualité d’affichage, le Galaxy S25 Edge est en tête, suivi du Galaxy S24, puis du Pixel 9a, dont l’écran est plus modeste mais suffisant pour un usage courant.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Les performances en photographie varient sensiblement d’un modèle à l’autre. Le Samsung Galaxy S24 embarque un triple capteur composé d’un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Cette configuration permet une grande polyvalence en photo, avec des résultats détaillés même en zoom optique.

Le Galaxy S25 Edge pousse cette logique encore plus loin avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 10 mégapixels avec un zoom optique 5x. Ce dispositif haut de gamme offre des performances photographiques avancées, même en basse lumière ou en zoom important.

En face, le Pixel 9a repose sur un double capteur, avec un grand-angle de 64 mégapixels et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Il n’a pas de téléobjectif, mais bénéficie d’un traitement logiciel très efficace via l’algorithme de Google. En pratique, le Pixel 9a produit des clichés très équilibrés, notamment en conditions difficiles, mais manque de la polyvalence des téléobjectifs.

Pour les selfies, le Galaxy S24 et S25 Edge disposent chacun d’un capteur de 12 mégapixels tandis que le Pixel 9a utilise un capteur de 13 mégapixels, également performant.

Ainsi, pour la qualité photo globale, le Galaxy S25 Edge s’impose grâce à son équipement haut de gamme et sa polyvalence. Il est suivi du Galaxy S24, puis du Pixel 9a, qui malgré son bon traitement logiciel, pâtit de l’absence de téléobjectif.

Concernant la connectivité, les trois modèles prennent en charge la 5G. Le Galaxy S24 et le S25 Edge sont compatibles Wi-Fi 6E, tandis que le Pixel 9a se limite au Wi-Fi 6. Aucun des trois n’intègre de prise audio jack, tendance confirmée sur les modèles récents. Le Galaxy S25 Edge et le S24 disposent d’un émetteur infrarouge, utile pour le contrôle d’appareils à distance, ce qui n’est pas le cas du Pixel 9a.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré sous l’écran pour les deux Galaxy, ce qui est pratique pour un déverrouillage fluide et sans bouton physique. Le Pixel 9a, lui, place ce capteur sur le bouton de mise en veille, sur la tranche, ce qui reste accessible, bien que moins discret.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Avoir un mobile compact ou extrêmement fin, ce n’est pas nécessairement faire des compromis sur l’autonomie. Sur les modèles de ce comparatif, les capacités des batteries varient légèrement, mais c’est surtout la gestion logicielle qui fait la différence. Le Galaxy S24 embarque une batterie de 4000 mAh, ce qui peut sembler modeste, mais combiné à l’efficacité du processeur et de l’écran, il propose une autonomie d’une journée complète en usage standard.

Le Galaxy S25 Edge, malgré sa finesse, intègre une batterie de 4500 mAh. Grâce à son processeur plus efficient et sa dalle OLED adaptative, il est celui qui devrait proposer la meilleure autonomie, même si cela dépendra des usages. En effet, sa dalle plus grande et plus lumineuse pourrait consommer davantage en usage intensif.

Le Pixel 9a dispose d’une batterie de 4492 mAh, soit pratiquement autant que le S25 Edge. Optimisé par Android stock, il assure une autonomie très compétitive pour sa taille, souvent supérieure à une journée en usage mixte.

Côté recharge, les Samsung Galaxy S24 et S25 Edge prennent en charge une recharge filaire jusqu’à 45 W. De plus, ils offrent tous deux une recharge sans fil à 15 W et une recharge sans fil inversée. Le Pixel 9a, plus modeste, propose une recharge filaire de 18 W, sans recharge sans fil.

En somme, le Galaxy S25 Edge s’impose comme le modèle le plus endurant et le plus rapide à recharger, suivi du Pixel 9a pour son autonomie, et du Galaxy S24, un peu moins endurant, mais bénéficiant tout de même d’une recharge rapide et sans fil.