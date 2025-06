Fête de la musique : Les meilleurs smartphones pour écouter de la musique avec un bon son (et pas besoin d’écouteurs chers)

En matière de design, ces trois smartphones adoptent des approches très différentes, en cohérence avec leur philosophie respective. Le Zenfone 10 d’Asus se démarque par son format compact (146,5 x 68,1 x 9,4 mm), particulièrement rare sur le marché Android actuel. Avec ses bords arrondis, ses finitions robustes et son poids contenu (172 g), il est agréable à manipuler à une main. Il est disponible en plusieurs coloris : noir, blanc, rouge, vert et bleu, avec une texture arrière mate et résistante aux traces. Le bloc photo, circulaire, est discret et bien intégré.

Le Sony Xperia 10 VI, quant à lui, conserve le design caractéristique de la marque, avec un format allongé en 21:9, qui le rend particulièrement adapté à la vidéo et aux contenus multimédias. Il mesure 155 x 68 x 8,3 mm pour 164 g, soit le plus léger des trois. Le design reste sobre, avec une finition plastique mate disponible en noir, blanc, bleu et vert. Les capteurs photo sont alignés verticalement dans un bloc discret.

L’iPhone 15 affiche un design plus premium, avec un châssis en aluminium, des bords légèrement arrondis et une façade symétrique. Il mesure 147,6 x 71,6 x 7,8 mm pour 171 g. Il est proposé en cinq couleurs pastel (rose, jaune, vert, bleu, noir). À l’arrière, les deux capteurs photo sont disposés en diagonale dans un carré aux bords arrondis.

Du point de vue de la compacité, le Zenfone 10 est le plus petit, suivi de près par l’iPhone 15. Le Xperia 10 VI est plus long, mais aussi le plus fin et le plus léger. En matière de résistance, les trois appareils sont certifiés IP68, ce qui assure aussi une bonne protection contre l’immersion sous l’eau et la poussière.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Côté performances, les écarts sont nets entre ces trois smartphones. Le Zenfone 10 est le mieux équipé avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2 (gravé en 4 nm), épaulé par 8 ou 16 Go de RAM et 128, 256 ou 512 Go de stockage selon les configurations, sans extension microSD. Ce processeur haut de gamme garantit une grande réactivité, y compris pour les traitements audio complexes comme les égaliseurs et codecs haute résolution.

Le Sony Xperia 10 VI, plus modeste, est doté d’un Snapdragon 6 Gen 1 (4 nm), avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via carte microSD. Cela le rend plus polyvalent pour une utilisation multimédia classique, tout en gardant l’avantage d’une mémoire extensible pour stocker sa bibliothèque musicale.

L’iPhone 15, de son côté, repose sur la puce Apple A16 Bionic (5 nm), également très performante, avec 6 Go de RAM et des options de stockage de 128, 256 ou 512 Go, sans extension. La puissance brute est largement suffisante pour tous les usages, y compris les traitements sonores avancés via l’écosystème Apple.

Concernant l’écran, le Zenfone 10 propose une dalle AMOLED de 5,92 pouces, Full HD+, 120 Hz et luminosité max de 1100 cd/m², plate. L’iPhone 15 offre un OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, avec 60 Hz et 2000 cd/m² en pic HDR, également plat. Le Xperia 10 VI, enfin, affiche une dalle OLED de 6,1 pouces au format 21:9, Full HD+, 60 Hz, idéale pour les films et vidéos.

En termes de lisibilité, l’iPhone 15 est en tête avec sa luminosité élevée. Le Zenfone 10 est excellent en fluidité et compacité, tandis que le Xperia 10 VI privilégie l’expérience cinématographique, notamment en stéréo grâce à ses haut-parleurs adaptés au format 21:9.

Quelles configurations pour l’audio et quelle connectivité ?

C’est ici que les différences sont les plus significatives. Le Zenfone 10 est particulièrement pensé pour les amateurs de son sans accessoires coûteux. Il dispose de deux haut-parleurs stéréo puissants, d’un port jack 3,5 mm, d’un égaliseur audio avancé intégré à l’interface, ainsi que du support des codecs audio haute définition comme aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC. En outre, il propose une gestion fine du son via son interface AudioWizard, qui permet d’adapter les profils à différents genres musicaux.

Le Sony Xperia 10 VI est lui aussi clairement destiné à un public audiophile. Il dispose d’une prise jack 3,5 mm, d’un son Hi-Res Audio, et du codec LDAC, apprécié pour sa qualité de transmission Bluetooth. L’interface Sony intègre également des réglages sonores, et son design 21:9 favorise une orientation multimédia, que ce soit via les haut-parleurs ou les écouteurs. Il est aussi compatible DSEE Ultimate pour l’upscaling audio.

En face, l’iPhone 15 n’a pas de port jack, ni d’extension microSD, mais il bénéficie d’un traitement logiciel du son très homogène et bien équilibré, que ce soit via les haut-parleurs intégrés ou en Bluetooth. Les haut-parleurs sont puissants, très clairs, avec une bonne spatialisation pour la vidéo. Il prend en charge l’AAC, standard de l’écosystème Apple, et est particulièrement optimisé pour l’utilisation avec les AirPods et autres accessoires audio Apple.

Au classement audio, le Zenfone 10 se positionne en tête grâce à son audio puissant, ses nombreux codecs et son port jack, un ensemble rare à ce niveau de prix. Le Xperia 10 VI le suit de près, avec une orientation audiophile évidente, un bon rendu et une grande compatibilité. L’iPhone 15, malgré l’absence de port jack, reste un excellent choix pour ceux qui veulent un son traité de façon logicielle et cohérente, sans réglage compliqué.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Zenfone 10 et l’iPhone 15 prennent en charge le Wi-Fi 6E, tandis que le Xperia 10 VI se contente du Wi-Fi 5. Aucun ne dispose d’infrarouge. Le lecteur d’empreintes est latéral sur le Xperia, sous l’écran sur le Zenfone, et intégré au bouton latéral sur l’iPhone via Face ID.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Le Zenfone 10 embarque une batterie de 4300 mAh, compatible avec la charge rapide 30 W et la recharge sans fil 15 W. Son autonomie est solide grâce à son format compact et sa bonne optimisation logicielle. L’iPhone 15 dispose d’une batterie d’environ 3349 mAh, avec une charge rapide 20 W, sans chargeur fourni, mais compatible MagSafe (15 W). Le Xperia 10 VI, quant à lui, est équipé d’une batterie de 5000 mAh, avec une charge rapide de 30 W, mais pas de recharge sans fil.

En matière d’autonomie, le Xperia 10 VI prend l’avantage sur la durée grâce à sa batterie plus grande et un écran 60 Hz peu énergivore. Le Zenfone 10 se situe dans la moyenne haute, tandis que l’iPhone 15, bien qu’optimisé, reste en retrait pour les usages intensifs.