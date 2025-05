Les meilleurs smartphones pour jouer à Genshin Impact et Fortnite sans lag

Le design des trois smartphones reflète clairement leur vocation orientée performance, notamment pour les usages gaming. Le Poco F7 Pro arbore un design plus classique et discret avec un bloc photo arrière rectangulaire aligné horizontalement en haut de la face arrière. Il affiche un dos en verre plat et des tranches également plates, ce qui facilite la prise en main. Il est proposé en plusieurs coloris : noir, bleu et blanc. En revanche, son aspect est moins agressif que les deux autres modèles.

Le ROG Phone 9 d'Asus assume pleinement son orientation gaming avec un design beaucoup plus audacieux. On retrouve un module photo arrière horizontal, légèrement en relief, positionné au centre de la partie supérieure. Le dos, avec ses éléments graphiques rétroéclairés personnalisables et son châssis bombé, accentue le style joueur. Les tranches sont légèrement incurvées. Il est disponible dans des variantes de noir mat ou argent métallisé.

Le Nubia RedMagic 9 Pro adopte lui aussi un design typiquement gaming, avec un bloc photo intégré de manière linéaire dans l’axe central supérieur, mais avec une approche plus épurée que le ROG Phone. Son dos plat, parfois semi-transparent selon les variantes, laisse apparaître des éléments du système de refroidissement. Les tranches sont anguleuses. Il est disponible en noir, argent et édition transparente.

En termes de gabarit, le RedMagic 9 Pro est le plus imposant avec une hauteur légèrement supérieure. Le plus léger des trois est le Poco F7 Pro, tandis que le ROG Phone 9 est le plus lourd, notamment en raison de son système de refroidissement plus élaboré.

Côté étanchéité, seul le ROG Phone 9 bénéficie d'une certification IP54, lui conférant une certaine résistance à la poussière et aux éclaboussures. Le Poco F7 Pro et le RedMagic 9 Pro ne sont pas certifiés étanches.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous le capot, ces trois smartphones sont taillés pour les performances, mais des différences notables existent. Le Poco F7 Pro est équipé du Snapdragon 8 Gen 2, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0, sans possibilité d’extension par carte microSD. Il s’agit d’une puce puissante et très efficiente, mais légèrement en retrait par rapport aux autres.

Le ROG Phone 9 embarque quant à lui le Snapdragon 8 Gen 3, la puce la plus récente de Qualcomm au moment de sa sortie. Elle est accompagnée de 16 Go de RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, sans extension possible. Ce smartphone est clairement pensé pour les gamers les plus exigeants, avec des optimisations logicielles poussées.

Enfin, le Nubia RedMagic 9 Pro repose lui aussi sur le Snapdragon 8 Gen 3, avec 12 ou 16 Go de RAM selon les variantes, et jusqu’à 512 Go de stockage UFS 4.0. Là aussi, aucun slot microSD n’est prévu. Il bénéficie cependant d’un système de refroidissement actif avec ventilateur intégré, ce qui permet de maintenir les performances même en usage intensif.

En termes de hiérarchie de puissance, le ROG Phone 9 se place en tête grâce à ses options de mémoire vive et de stockage supérieures, mais aussi à ses optimisations gaming. Il est suivi de très près par le RedMagic 9 Pro, également propulsé par le Snapdragon 8 Gen 3 et intégrant un système de refroidissement physique. Le Poco F7 Pro, bien que très performant, reste légèrement en retrait avec une puce de génération précédente.

Concernant les écrans, le Poco F7 Pro propose une dalle AMOLED plate de 6,67 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 600 nits. C’est un écran bien calibré et lumineux.

Le ROG Phone 9 monte la barre avec un écran AMOLED de 6,78 pouces, légèrement incurvé, doté d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et capable d’atteindre une luminosité de 2 500 nits. Cet écran est taillé pour le gaming fluide, avec une réactivité optimale.

Le RedMagic 9 Pro n’est pas en reste, avec un écran AMOLED plat de 6,8 pouces, rafraîchi à 165 Hz, et une luminosité maximale de 1 600 nits. Il se distingue par sa compatibilité avec un taux d’échantillonnage tactile très élevé, idéal pour les jeux rapides.

En termes de qualité globale, le ROG Phone 9 prend une nouvelle fois la tête grâce à sa luminosité exceptionnelle et son incurvation qui peut plaire à certains utilisateurs. Il est suivi par le RedMagic 9 Pro, dont l’écran est d’une très grande fluidité. Le Poco F7 Pro, avec sa fréquence de 120 Hz, reste très compétent, mais un cran en dessous sur les caractéristiques brutes.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les différences sont notables. Le Poco F7 Pro embarque un double module photo avec un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX890, stabilisé optiquement) et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. Le capteur frontal propose 16 mégapixels.

Le ROG Phone 9 dispose d’un triple module : un capteur principal de 50 mégapixels (IMX890 également), un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. La caméra frontale est de 32 mégapixels. Il est conçu davantage pour la polyvalence que pour la qualité pure.

Le RedMagic 9 Pro propose lui aussi un module principal de 50 mégapixels (Samsung GN5) avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. La caméra selfie est de 16 mégapixels, dissimulée sous l’écran pour une immersion totale.

En termes de rendu photo, le ROG Phone 9 est le plus complet en usage général, avec un capteur frontal de bonne qualité. Cependant, le Poco F7 Pro propose une qualité d’image équivalente sur le capteur principal grâce à son optique stabilisée, tout en étant plus limité en ultra grand-angle. Le RedMagic 9 Pro, tout en étant orienté performance, offre des photos très correctes mais reste légèrement en retrait sur la polyvalence.

Côté connectivité, tous les smartphones sont compatibles 5G et intègrent le Wi-Fi 7, la norme la plus récente. Aucun ne propose de prise jack 3,5 mm, ce qui impose l’usage d’un adaptateur ou d’écouteurs Bluetooth. En revanche, le ROG Phone 9 et le RedMagic 9 Pro disposent d’un émetteur infrarouge, utile pour contrôler des appareils à distance.

Le lecteur d’empreintes est situé sous l’écran sur les trois modèles, ce qui est pratique pour le déverrouillage rapide, notamment en position de jeu horizontale.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère central pour un smartphone destiné à des usages intensifs comme le gaming. Le Poco F7 Pro est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, avec une charge rapide filaire de 90 W. Il ne propose pas de recharge sans fil. Selon les usages, il peut tenir une journée complète en usage mixte, mais sollicitera sa charge rapide en fin de journée si vous jouez intensivement.

Le ROG Phone 9 embarque une batterie de 6 000 mAh, divisée en deux cellules pour une meilleure gestion thermique. Il prend en charge la charge rapide de 65 W et la recharge sans fil 15 W. Ce modèle se distingue par son endurance supérieure, même en jeu, et sa gestion de température maîtrisée.

Le RedMagic 9 Pro se distingue avec une batterie de 6 500 mAh, couplée à une charge rapide de 80 W, mais sans recharge sans fil. C’est celui qui, en théorie, offre la meilleure autonomie, surtout avec ses optimisations logicielles dédiées au gaming.

En conclusion, pour l’autonomie brute, le RedMagic 9 Pro pourrait proposer les durées les plus longues, bien que cela dépende des usages réels. Le ROG Phone 9 combine bonne autonomie et recharge sans fil, ce qui le rend très équilibré. Le Poco F7 Pro, plus compact, se montre un peu en retrait mais reste efficace grâce à sa recharge rapide.