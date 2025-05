Les meilleurs smartphones pour prendre des photos au coucher du soleil

Le design de ces trois smartphones se distingue tant par l’implantation de leurs modules photo que par la forme de leur châssis et les matériaux utilisés. Le Samsung Galaxy S25 mise sur une sobriété certaine avec ses capteurs arrière disposés à la verticale, sans entourage massif, donnant un effet épuré et symétrique. Ce modèle possède un châssis en aluminium, des profils plats et des coins légèrement arrondis. Il est proposé en plusieurs teintes : bleu clair, bleu nuit, gris, vert d'eau, ainsi que noir absolu, corail et or rose, ces trois derniers étant exclusifs au site Samsung.com. Avec ses 147 mm de hauteur et ses 162 grammes, il est le plus petit et le plus léger des trois.

En comparaison, le Google Pixel 9a arbore un dos plat avec une forme originale : une pilule discrète logée dans le coin supérieur gauche regroupe les capteurs photo, à l’exception du flash. Ce modèle, au design en rupture avec le reste de la gamme Pixel 9, présente également des profils plats et des coins arrondis. Il est disponible en coloris porcelaine, noir, rose et violet. Plus grand que le S25 (154,7 mm), il est également plus lourd avec ses 185 grammes.

Le Xiaomi 15 adopte un tout autre style avec ses capteurs photo insérés dans un carré légèrement en relief, situé dans le coin supérieur gauche du dos en verre. Ce bloc est visuellement plus marqué que sur les autres modèles. Son châssis en aluminium et ses profils très plats rappellent le Xiaomi 14. Il est décliné en noir, blanc, vert et une finition "liquid silver", cette dernière étant légèrement plus épaisse (8,48 mm) et plus lourde (192 grammes) que les autres (191 grammes). Avec une hauteur de 152,3 mm, il se situe entre les deux autres modèles.

En matière d’étanchéité, les trois modèles se montrent à la hauteur des standards actuels, chacun étant certifié IP68, ce qui leur permet de résister à l’eau et à la poussière dans des conditions rigoureuses. Un critère non négligeable pour ceux qui aiment capturer des instants en extérieur, même dans des environnements humides.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Sur le plan des performances, les trois smartphones affichent des fiches techniques solides, mais les écarts sont notables. Le Samsung Galaxy S25 est propulsé par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy, une version optimisée spécifiquement pour les appareils de la marque. Il est accompagné de 12 Go de mémoire vive (RAM) et proposé en variantes de 128, 256 ou 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension par carte micro SD.

Le Xiaomi 15 intègre quant à lui le Snapdragon 8 Elite, la version standard du même processeur, tout aussi puissante, bien que sans optimisations spécifiques. Il dispose également de 12 Go de RAM, avec des options de 256 ou 512 Go de stockage au format UFS 4.0, sans extension micro SD. Ce smartphone bénéficie aussi d’une interface très riche, HyperOS 2, dopée à l’intelligence artificielle.

Le Pixel 9a, en revanche, repose sur le processeur maison Tensor G4, moins performant sur le plan brut. Il est assorti de 8 Go de RAM, avec des capacités de stockage limitées à 128 ou 256 Go, également non extensibles.

En comparant les trois appareils, le Xiaomi 15 et le Galaxy S25 se disputent la première place en matière de puissance, avec une légère avance pour le S25 grâce à l’optimisation du processeur. En troisième position vient le Pixel 9a, dont les performances suffisent pour un usage courant, mais qui reste en retrait pour les tâches exigeantes comme l’édition vidéo ou le jeu 3D.

Côté écran, les trois smartphones misent sur la technologie AMOLED, gage de contrastes élevés et de noirs profonds. Le Galaxy S25 propose une dalle de 6,2 pouces avec une définition de 1080 x 2340 pixels, un pic de luminosité impressionnant de 2600 cd/m² et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. L’écran est plat et protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le Pixel 9a offre une diagonale légèrement supérieure, à 6,3 pouces, avec une définition légèrement plus élevée (1080 x 2424 pixels). Sa luminosité atteint jusqu’à 2700 cd/m² dans des conditions spécifiques, et il supporte également le HDR10+. La fréquence varie dynamiquement entre 60 et 120 Hz.

Enfin, le Xiaomi 15, avec sa dalle AMOLED de 6,36 pouces, se démarque par une définition supérieure (1200 x 2670 pixels) et une compatibilité HDR10+ ainsi que Dolby Vision. Il propose aussi un taux d’échantillonnage tactile plus élevé (300 Hz) et la dalle est plate. Cependant, sa luminosité maximale, limitée à 320 cd/m², pourrait constituer une faiblesse en plein soleil.

En termes d’écran, le Xiaomi 15 arrive en tête pour sa richesse technique globale (Dolby Vision, définition, taux de rafraîchissement). Il est suivi de près par le Galaxy S25, particulièrement lumineux. Le Pixel 9a, bien qu’efficace, ferme la marche avec une dalle moins sophistiquée.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photographique, les différences se creusent davantage. Le Samsung Galaxy S25 mise sur un trio d’optiques : un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation. Pour les selfies, il propose un capteur de 12 mégapixels. Il est recommandé d’activer le mode "Nightography améliorée" pour les prises au coucher du soleil.

Le Pixel 9a se limite à deux capteurs au dos : un capteur principal de 48 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels, qui peut également servir à la photographie macro. L’appareil frontal est un 13 mégapixels. Le mode « optimisation HDR+ » est à privilégier pour les scènes crépusculaires.

Le Xiaomi 15 se positionne comme le plus ambitieux avec trois capteurs de 50 mégapixels chacun : un module principal avec optique Leica (ouverture variable), un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 3,2x, tous stabilisés optiquement. Le capteur à selfie est de 32 mégapixels. Les clichés peuvent être optimisés grâce aux modes Leica Authentic et Vibrant.

En résumé, le Xiaomi 15 se montre le plus polyvalent et le plus apte à capturer les nuances colorées et les faibles lumières d’un coucher de soleil. Il est suivi de près par le Galaxy S25, bien armé avec son trio photo. Le Pixel 9a, plus limité en optiques, reste performant mais moins complet.

Côté connectivité, les trois appareils sont compatibles 5G, NFC, et dépourvus de prise jack. Le Xiaomi 15 propose du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6.0, tandis que le Galaxy S25 est compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Le Pixel 9a se contente de Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3. Aucun ne dispose d’émetteur infrarouge. Tous les modèles possèdent un lecteur d’empreinte digitale situé sous l’écran, ce qui reste une solution discrète et ergonomique.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, le Pixel 9a se distingue par sa batterie de 5100 mAh, théoriquement capable d’assurer une journée et demie d’usage modéré, voire davantage. Il est suivi de près par le Xiaomi 15 avec 5240 mAh, bien que sa gestion logicielle plus complexe puisse avoir un impact variable sur la consommation énergétique. Le Galaxy S25, avec sa batterie de 4000 mAh, risque d’afficher une autonomie plus limitée, surtout avec une utilisation intensive de la photographie et des réseaux.

Concernant la recharge, le Xiaomi 15 prend clairement l’avantage avec une puissance filaire de 90 watts, complétée par une recharge sans fil de 50 watts et une charge inversée de 10 watts. Le Galaxy S25 est plus modeste avec 25 watts en filaire, 10 watts en sans fil et la charge inversée également présente. Le Pixel 9a se situe entre les deux avec 23 watts en filaire, 7,5 watts en sans fil et une charge inversée.

En définitive, le Xiaomi 15 est le plus complet pour les utilisateurs recherchant rapidité de recharge et endurance sur une longue journée. Le Pixel 9a est un bon compromis. Le Galaxy S25, bien que performant, devra être rechargé plus fréquemment.

Conclusion

Pour photographier des couchers de soleil, le Xiaomi 15 s’impose comme le plus complet grâce à ses optiques Leica, son capteur principal performant et ses capacités logicielles. Le Galaxy S25 séduit par sa compacité, sa qualité d’écran et son équilibre général. Le Pixel 9a, malgré quelques limitations techniques, reste un choix solide et plus accessible, avec une belle restitution des couleurs et une bonne gestion de la lumière en HDR+. Le choix dépendra de vos priorités entre polyvalence, ergonomie ou prix.