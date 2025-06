Les meilleurs smartphones pro à moins de 600 euros : fluides, sûrs, efficaces

Du point de vue du design, chaque smartphone adopte une approche particulière. Le Google Pixel 8a présente un dos en plastique mat au toucher agréable, avec une bande horizontale caractéristique intégrant deux capteurs photo alignés à gauche. Son cadre est légèrement arrondi, facilitant la prise en main. Il est proposé en plusieurs coloris : Obsidian (noir), Porcelain (blanc cassé), Bay (bleu clair) et Aloe (vert pâle). À noter que ce modèle est certifié IP67, garantissant une bonne protection contre la poussière et l’immersion temporaire.

Le Samsung Galaxy A55 opte pour un design plus classique avec trois capteurs photo alignés verticalement sans module protubérant, dans un dos en verre Gorilla Glass Victus+. Les bords sont plats, suivant la tendance actuelle des smartphones haut de gamme. Disponible en coloris Iceblue, Lemon, Navy et Lilac, le Galaxy A55 est aussi certifié IP67.

Quant à l’iPhone 13 (reconditionné), il conserve son design emblématique avec ses deux capteurs photo placés en diagonale dans un carré légèrement surélevé en verre. Ses tranches plates et son dos en verre offrent un aspect premium. Les couleurs disponibles varient selon les stocks mais on retrouve habituellement le Minuit, Lumière stellaire, Rouge, Rose, Bleu et Vert. L’iPhone 13 est également étanche avec une certification IP68, le plaçant un cran au-dessus pour la résistance à l’eau.

En termes de gabarit, l’iPhone 13 est le plus compact avec ses 146,7 x 71,5 x 7,65 mm pour 174 g. Le Pixel 8a, légèrement plus grand (152,1 x 72,7 x 8,9 mm) pèse 188 g, tandis que le Galaxy A55, bien qu'étant le plus fin (8,2 mm), est le plus grand (161,1 x 77,4 mm) et le plus lourd avec 213 g. Ainsi, pour ceux qui privilégient la compacité et la légèreté, l’iPhone 13 reste la meilleure option.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sous leur coque, ces trois modèles ne jouent pas tout à fait dans la même cour. Le Google Pixel 8a est équipé de la puce Google Tensor G3, gravée en 4 nm, épaulée par 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension par carte microSD. Le Samsung Galaxy A55, lui, repose sur un Exynos 1480, gravé en 4 nm, avec 8 Go de RAM et des versions de 128 ou 256 Go de stockage, extensibles via microSD jusqu’à 1 To. L’iPhone 13, bien qu'ancien, embarque une puce Apple A15 Bionic (5 nm), couplée à 4 Go de RAM mais disponible en versions 128, 256 et 512 Go, sans extension possible.

En termes de performances brutes, l’A15 Bionic de l’iPhone 13 conserve l’avantage sur ses concurrents grâce à sa gestion énergétique optimisée et sa puissance de calcul toujours d’actualité. Le Tensor G3 du Pixel 8a, axé sur l’intelligence artificielle, suit de près, tandis que l’Exynos 1480 du Galaxy A55, bien que compétent pour un usage quotidien, se montre légèrement en retrait en termes de performances pures.

Concernant les écrans, chacun propose une approche différente. Le Pixel 8a offre une dalle OLED de 6,1 pouces, plate, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sa luminosité peut atteindre jusqu’à 2000 cd/m² en pic, ce qui garantit une bonne lisibilité en extérieur.

Le Galaxy A55 embarque une dalle Super AMOLED de 6,6 pouces, également plate, Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1000 cd/m². Enfin, l’iPhone 13 propose une dalle OLED de 6,1 pouces, plate également, avec une résolution légèrement supérieure (2532 x 1170 pixels), un rafraîchissement limité à 60 Hz et une luminosité qui peut grimper jusqu’à 1200 cd/m².

En matière d’affichage, le Pixel 8a domine grâce à son taux de rafraîchissement plus élevé et sa luminosité exceptionnelle. Le Galaxy A55 séduit par sa grande taille et son AMOLED lumineux, tandis que l’iPhone 13, malgré une très bonne qualité d'affichage, souffre de son taux de rafraîchissement plus faible.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En ce qui concerne la photographie, le Google Pixel 8a embarque un double module photo : un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 13 mégapixels. Le capteur avant propose une définition de 13 mégapixels également.

Le Samsung Galaxy A55 s’appuie sur un triple module photo composé d’un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur macro de 5 mégapixels. La caméra frontale atteint 32 mégapixels.

L’iPhone 13, fidèle à la tradition Apple, se contente de deux capteurs arrière : un principal de 12 mégapixels stabilisé optiquement et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le capteur avant est aussi de 12 mégapixels.

En termes de rendu photographique, le Pixel 8a, bénéficiant du traitement logiciel de Google, offre des clichés de haute qualité, particulièrement en basse lumière. L’iPhone 13 conserve une excellente colorimétrie et un traitement d’image naturel, tandis que le Galaxy A55 propose une grande polyvalence grâce à son capteur macro, mais avec un traitement d’image un peu moins homogène. Ainsi, pour les amateurs de photographie, le Pixel 8a reste le meilleur choix, suivi de près par l’iPhone 13.

Sur le plan de la connectivité, tous les modèles sont compatibles 5G et disposent du Wi-Fi 6. Le Pixel 8a et le Galaxy A55 proposent également la compatibilité Bluetooth 5.3, tandis que l’iPhone 13 fonctionne avec Bluetooth 5.0. Aucun de ces modèles ne possède de prise jack, mais le Galaxy A55 intègre un émetteur infrarouge, fonctionnalité absente sur les deux autres modèles. Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est positionné sous l’écran pour le Pixel 8a et le Galaxy A55, offrant une expérience moderne et pratique, tandis que sur l’iPhone 13, l’authentification repose exclusivement sur la reconnaissance faciale via Face ID.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère crucial pour un usage professionnel. Le Pixel 8a embarque une batterie de 4492 mAh avec une charge filaire de 18 W et une recharge sans fil de 7,5 W. Le Galaxy A55 propose une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 25 W, mais sans recharge sans fil. L’iPhone 13, de son côté, dispose d’une batterie de 3240 mAh, avec une recharge filaire de 20 W et une recharge sans fil via MagSafe jusqu’à 15 W.

En théorie, le Galaxy A55, avec sa batterie plus imposante, devrait proposer la meilleure autonomie, à condition d’avoir une utilisation modérée. Toutefois, le Pixel 8a, grâce à son optimisation logicielle, offre une endurance compétitive. L’iPhone 13, malgré une batterie plus petite, bénéficie de l’excellente efficacité énergétique de la puce A15 Bionic, garantissant une journée complète d’utilisation classique.

Pour ce qui est de la recharge, le Galaxy A55 prend l’avantage sur la vitesse de recharge filaire, tandis que l’iPhone 13 se distingue par la présence de la recharge sans fil rapide MagSafe, pratique pour les utilisateurs déjà équipés d’accessoires compatibles. Le Pixel 8a, bien qu'acceptant la recharge sans fil, reste en retrait avec une puissance plus modeste.