Les smartphones gaming : des haut de gamme très performants à prix bien plus accessible ?

Chacun de ces smartphones arbore un design pensé pour une prise en main confortable en situation de jeu. Le Red Magic 10 Pro adopte un look résolument gaming avec un dos en verre semi-transparent et un ventilateur à LED multicolore visible. Ses capteurs photo sont parfaitement intégrés dans la coque, sans dépassement, un point rare dans le monde des smartphones. Ses profils plats intègrent des gâchettes tactiles ainsi qu’un bouton dédié au mode « gaming » , qui booste automatiquement les performances. Il est disponible en noir, blanc ou transparent.

L’Asus ROG Phone 9 Pro mise sur un design plus sobre aussi avec des touches sensitives sur le profil. Son dos en aluminium noir est équipé d’un affichage LED personnalisable, permettant d’afficher des GIF animés ou même des mini-jeux. Les capteurs photo sont regroupés dans un bloc proéminent situé dans le coin supérieur, avec une découpe anguleuse apportant une touche agressive. Ses bords sont légèrement arrondis, assurant une prise en main agréable. Il est le seul de cette sélection à être certifié IP68, lui garantissant une protection complète contre l’eau et la poussière.

Le POCO X6 Pro 5G, de son côté, adopte un design plus classique, avec un module photo rectangulaire occupant la largeur de l’appareil. Il est disponible en trois coloris : noir, gris (en plastique) et jaune (en simili-cuir). C’est le plus compact et léger de la sélection, avec une hauteur de 160,45 mm et un poids de 186 grammes pour la version plastique. Son profil est légèrement arrondi, améliorant la prise en main. Il dispose d’une certification IP54, qui le protège contre les éclaboussures mais ne lui permet pas une immersion totale.

En termes de dimensions, le Red Magic 10 Pro est le plus grand, tandis que le POCO X6 Pro 5G est le plus petit. Pour le poids, le Red Magic 10 Pro est aussi le plus lourd avec 229 grammes, alors que le POCO X6 Pro 5G est le plus léger. Seul l’Asus ROG Phone 9 Pro est certifié IP68, le rendant plus résistant aux conditions extrêmes.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones embarquent des processeurs haut de gamme, mais certains se démarquent. Les Red Magic 10 Pro et Asus ROG Phone 9 Pro sont tous deux équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Elite, l’une des puces les plus performantes du moment. Toutefois, le Red Magic 10 Pro va plus loin avec un système de refroidissement avancé, incluant un ventilateur tournant à 23 000 tours par minute et du métal liquide pour optimiser la dissipation thermique.

L’Asus ROG Phone 9 Pro se distingue par sa mémoire vive de 24 Go, contre 16 Go (+12 Go en virtuel) pour le Red Magic 10 Pro. En matière de stockage, il propose 1 To, contre 512 Go pour le modèle de Nubia, sans possibilité d’extension sur aucun des deux.

Le POCO X6 Pro 5G, avec son MediaTek Dimensity 8300-Ultra, est en retrait par rapport aux deux autres modèles. Il propose 8 Go ou 12 Go de RAM et un stockage variant entre 256 Go et 512 Go, sans extension possible.

Les écrans sont un élément clé pour un smartphone gaming. Le Red Magic 10 Pro offre une dalle AMOLED de 6,85 pouces, avec un rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité maximale de 2000 cd/m². Il propose une définition de 1216 x 2688 pixels, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz et une protection Gorilla Glass 5. En outre, il est le seul des trois à proposer un affichage total, sans aucune gêne au niveau du capteur à selfie puisque celui-ci est installé sous l’écran.

L’Asus ROG Phone 9 Pro, pour sa part, mise sur une dalle AMOLED de 6,78 pouces, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pouvant grimper à 185 Hz en jeu. Il bénéficie d’une luminosité maximale de 2500 cd/m², une définition inférieure (1080 x 2400 pixels) et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, qui le rend plus réactif aux touchers.

Le POCO X6 Pro 5G, quant à lui, dispose d’un écran AMOLED de 6,67 pouces, avec un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité de 1800 cd/m². Son taux d’échantillonnage tactile de 2160 Hz en fait le plus réactif en termes de touches instantanées.

En termes de taille, le Red Magic 10 Pro propose le plus grand écran et sans aucune gêne. Pour la fluidité en jeu, l’Asus ROG Phone 9 Pro se démarque avec son rafraîchissement adaptatif à 185 Hz et sa très haute luminosité. En matière de réactivité tactile, le POCO X6 Pro 5G prend l’avantage.

Ainsi, le Red Magic 10 Pro offre le plus grand écran et une très bonne luminosité, l’Asus ROG Phone 9 Pro est le plus lumineux et fluide en jeu, et le POCO X6 Pro 5G est le plus rapide en détection tactile.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Bien que ces smartphones soient avant tout destinés au jeu, ils intègrent des modules photo capables de capturer des images de qualité variable selon les usages.

L’Asus ROG Phone 9 Pro est celui qui dispose du module photo le plus complet. Il embarque un capteur principal de 50 mégapixels avec une double stabilisation optique et mécanique via un gimbal sur 6 axes, garantissant des clichés et des vidéos plus stables. Il est accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique, un atout rare sur un smartphone gaming. Son capteur selfie de 32 mégapixels est également plus défini que ceux de ses concurrents.

Le Red Magic 10 Pro, de son côté, propose un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé optiquement, un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, et un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur frontal de 16 mégapixels est intégré sous l’écran, offrant une expérience visuelle sans distraction. Toutefois, cette technologie d’intégration sous l’écran peut entraîner une légère baisse de qualité pour les selfies par rapport aux autres modèles.

Enfin, le POCO X6 Pro 5G dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels, et d’un capteur macro de 2 mégapixels. Son capteur frontal est un 16 mégapixels, comme le Red Magic 10 Pro, mais sans l’intégration sous l’écran.

En termes de polyvalence et de qualité des prises de vue, l’Asus ROG Phone 9 Pro est le plus avancé grâce à son téléobjectif avec zoom optique et sa stabilisation gimbal. Le Red Magic 10 Pro se distingue par son capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels, tandis que le POCO X6 Pro 5G mise sur un capteur principal de 64 mégapixels pour capter plus de détails, mais avec un module globalement moins performant.

Ces smartphones sont compatibles avec la 5G et disposent de nombreuses options de connectivité.

L’Asus ROG Phone 9 Pro est le seul modèle à proposer du Wi-Fi 7, une norme plus rapide et plus stable que le Wi-Fi 6 proposé sur le Red Magic 10 Pro et le POCO X6 Pro 5G. Il prend également en charge le Bluetooth 5.3, contre Bluetooth 5.4 pour les deux autres modèles.

Concernant la connectique physique, tous les modèles disposent d’une prise jack 3,5 mm, un élément de plus en plus rare sur les smartphones récents. Le ROG Phone 9 Pro va plus loin en intégrant deux ports USB-C, dont un positionné sur le côté pour faciliter la recharge en jouant en mode paysage.

Seul le Red Magic 10 Pro possède un émetteur infrarouge, permettant de contrôler des appareils à distance. Le POCO X6 Pro 5G en est également équipé, mais l’Asus ROG Phone 9 Pro en est dépourvu.

Enfin, les trois smartphones disposent d’un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran, mais le Red Magic 10 Pro utilise une technologie à ultrasons, offrant une détection plus rapide et précise que les lecteurs optiques traditionnels.

En résumé, le ROG Phone 9 Pro est le plus complet avec son Wi-Fi 7 et ses deux ports USB-C, tandis que le Red Magic 10 Pro se démarque avec son lecteur d’empreintes à ultrasons et son émetteur infrarouge. Le POCO X6 Pro 5G, bien que proposant une connectivité solide, reste en retrait face à ses concurrents.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie est un critère essentiel pour un smartphone gaming, car les jeux mobiles sont gourmands en ressources. Le Red Magic 10 Pro dispose de la plus grosse batterie avec 7050 mAh, lui assurant une autonomie potentiellement supérieure, bien que la consommation dépende de l’utilisation. Il supporte une charge rapide de 100W, lui permettant de se recharger en un temps réduit. Cependant, il ne propose ni charge sans fil, ni charge inversée. L’Asus ROG Phone 9 Pro, avec sa batterie de 5800 mAh, est légèrement en retrait, mais il compense avec une charge sans fil de 15W et une charge inversée de 10W en filaire, utile pour alimenter d’autres appareils. Sa charge filaire est cependant plus lente, plafonnant à 65W.

Le POCO X6 Pro 5G, avec une batterie de 5000 mAh, est le plus modeste en termes de capacité. Il supporte une charge rapide de 67W, mais ne propose ni charge sans fil, ni charge inversée.

Ainsi, pour l’autonomie pure, le Red Magic 10 Pro est le plus endurant grâce à sa batterie de 7050 mAh, suivi du ROG Phone 9 Pro. En revanche, l’Asus ROG Phone 9 Pro est le seul à proposer une charge sans fil et une charge inversée, ce qui peut être un atout pour ceux qui utilisent ces fonctionnalités. Le POCO X6 Pro 5G offre une autonomie correcte mais inférieure à ses concurrents.