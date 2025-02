Les smartphones les plus performants pour la photo en février 2025

Les trois smartphones adoptent des approches très différentes en matière de design. Le Samsung Galaxy S25 Ultra se distingue par un style épuré et minimaliste. Ses capteurs photo sont placés individuellement, avec une parfaite symétrie et une bordure discrète autour de chaque objectif. Il possède des profils plats avec des coins légèrement arrondis et est disponible en noir, gris, argent et bleu, avec des coloris exclusifs noir absolu, vert et or rose sur le site de Samsung. L’iPhone 16 Pro Max conserve l’esthétique emblématique d’Apple avec un bloc carré situé en haut à gauche à l’arrière, abritant ses quatre capteurs photo. Il introduit également un bouton dédié à l’appareil photo et un bouton Action. L’iPhone affiche des profils plats et est proposé en noir, sable, blanc et naturel.

Le Xiaomi 14 Ultra opte pour une approche plus marquée avec un large cercle au dos intégrant l’ensemble de ses quatre capteurs photo. Son dos texturé ajoute une touche distinctive et il est décliné en noir ou blanc. Ce modèle est le seul à proposer un écran incurvé sur les quatre côtés.

En termes de dimensions, le Xiaomi 14 Ultra est le plus compact tandis que l’iPhone 16 Pro Max est légèrement plus grand. Le Samsung Galaxy S25 Ultra se situe entre les deux. Concernant le poids, l’iPhone 16 Pro Max est le plus lourd, suivi du Xiaomi 14 Ultra et enfin du Galaxy S25 Ultra, qui reste le plus léger des trois appareils de ce comparatif.

Les trois modèles offrent une certification d’étanchéité IP68, garantissant une protection contre l’eau et la poussière. Enfin, le cadre en titane est présent sur le Galaxy S25 Ultra et l’iPhone 16 Pro Max, tandis que le Xiaomi 14 Ultra mise sur un dos texturé raffiné.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, le Xiaomi 14 Ultra se distingue avec 16 Go de RAM, couplés à un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et 512 Go de stockage interne, sans possibilité d’extension. Il devance ses concurrents en termes de puissance brute. Le Samsung Galaxy S25 Ultra suit avec 12 Go de RAM et un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, optimisé pour Samsung. Il offre des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, mais sans port microSD.

L’iPhone 16 Pro Max, avec son processeur Apple A18 Pro, est performant mais se contente de 8 Go de RAM. Il propose également des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To, sans extension micro SD.

Côté écrans, les trois smartphones disposent d’une dalle AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Cependant, il existe des différences notables. Le Xiaomi 14 Ultra atteint une luminosité maximale record de 3000 cd/m² avec une dalle incurvée sur les quatre côtés. Le Samsung Galaxy S25 Ultra propose un écran de 6,9 pouces avec un traitement antireflet particulièrement efficace et un pic de luminosité de 2600 cd/m². L’iPhone 16 Pro Max, avec également une diagonale de 6,9 pouces, atteint 2000 cd/m² et se distingue par sa compatibilité avec le Dolby Vision.

Le Xiaomi 14 Ultra s’impose en tête pour la qualité d’affichage grâce à sa luminosité et son écran incurvé. Le Samsung Galaxy S25 Ultra suit de près avec son traitement antireflet efficace. L’iPhone 16 Pro Max est légèrement en retrait, bien que son support du Dolby Vision reste un atout.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité

Pour la photographie, le Samsung Galaxy S25 Ultra impressionne avec son capteur principal de 200 mégapixels, complété par deux téléobjectifs de 50 et 10 mégapixels offrant un zoom optique respectivement de 5x et 3x, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 mégapixels. Il se distingue par sa polyvalence. L’iPhone 16 Pro Max propose un capteur principal de 48 mégapixels et un second capteur ultra grand-angle également de 48 mégapixels. Ses téléobjectifs de 12 mégapixels offrent un zoom optique de 2x et 5x. Son traitement logiciel avancé constitue l’un de ses principaux atouts.

Le Xiaomi 14 Ultra, optimisé par Leica, mise sur quatre capteurs de 50 mégapixels, dont un capteur principal 1 pouce avec ouverture variable, ainsi que des téléobjectifs offrant des zooms 3,2x et 5x. Il excelle particulièrement en basse lumière.

Concernant la connectivité, le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 14 Ultra sont compatibles avec le Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 Pro Max se limite au Wi-Fi 6E. Seul le Xiaomi 14 Ultra dispose d’un émetteur infrarouge. Aucun des trois modèles ne possède de prise jack. Les lecteurs d’empreintes sont placés sous l’écran pour le Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 14 Ultra, alors que l’iPhone 16 Pro Max n’en dispose pas.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge

En matière de batterie, le Xiaomi 14 Ultra offre la plus grande capacité avec 5300 mAh, promettant ainsi la meilleure autonomie selon les usages. Le Samsung Galaxy S25 Ultra suit avec une batterie de 5000 mAh, tandis que l’iPhone 16 Pro Max ferme la marche avec 4422 mAh.

Pour la recharge, le Xiaomi 14 Ultra surpasse ses concurrents avec une charge filaire de 90 watts et une charge sans fil ultra rapide à 80 watts. Le Samsung Galaxy S25 Ultra supporte une charge filaire de 45 watts et une charge sans fil de 10 watts. L’iPhone 16 Pro Max se limite à 27 watts en filaire mais propose également la charge inversée.