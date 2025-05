Les smartphones les plus puissants de 2025 : pour les gamers et utilisateurs exigeants

Les cinq smartphones analysés proposent des designs affirmés et bien différenciés, particulièrement en ce qui concerne l’agencement des capteurs photo. L’Asus ROG Phone 9 Pro arbore un bloc photo rectangulaire positionné en haut à gauche au dos, avec une signature esthétique marquée par une ligne rouge et un coin biseauté. Il est également le seul à proposer un dos personnalisable animé via AniMe Play, pensé pour le jeu. Ce modèle affiche des profils arrondis et une finition noire sobre, avec traitement anti-traces de doigts.

Du côté du Xiaomi 15 Ultra, les capteurs sont logés dans un module circulaire proéminent, centré dans la partie supérieure du dos. Les profils sont plats, le châssis est en aluminium, et le dos texturé est proposé en noir, blanc ou Silver Chrome (ce dernier avec un profil légèrement plus épais de 9,48 mm contre 9,3 mm pour les autres finitions).

Le Samsung Galaxy S25 Ultra opte pour une esthétique très épurée : les capteurs photo sont disposés individuellement, sans îlot unifié, en parfaite symétrie verticale. Les profils sont plats avec des coins légèrement arrondis, et le cadre est en titane. Ce modèle se décline en plusieurs coloris : noir, gris, argent, bleu, ainsi que des exclusivités en ligne (noir absolu, vert, or rose).

L’iPhone 16 Pro Max conserve son agencement habituel avec un carré photo positionné en haut à gauche. Son châssis en titane, ses profils plats et ses nouveaux boutons (dont un bouton Action) viennent moderniser une silhouette connue. Il est disponible en noir, sable, blanc et naturel.

Enfin, le OnePlus 13 adopte une approche visuelle assez audacieuse avec un module circulaire déporté vers le coin supérieur gauche du dos. Le smartphone se distingue selon les finitions : verre et aluminium pour les modèles noir et blanc, tandis que la version bleue arbore un revêtement en similicuir très fin. Le bouton Alert Slider reste une marque de fabrique de OnePlus.

En termes de gabarit, le Xiaomi 15 Ultra est le plus compact (161,3 mm de hauteur), tandis que le ROG Phone 9 Pro est le plus imposant avec 163,8 mm de hauteur et un poids de 227 g (à égalité avec l’iPhone 16 Pro Max). Le OnePlus 13 est le plus léger, avec 210 g pour sa version bleue. Côté étanchéité, tous les modèles sauf le OnePlus bénéficient d’une certification IP68, tandis que le OnePlus 13 est limité à une certification IP65, légèrement inférieure.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de puissance, ces cinq smartphones n’ont pas grand-chose à envier aux ordinateurs portables. Trois d’entre eux – ROG Phone 9 Pro, Xiaomi 15 Ultra et OnePlus 13 – sont équipés du Snapdragon 8 Gen 3 Elite, la version la plus avancée du processeur de Qualcomm. Le Samsung Galaxy S25 Ultra intègre quant à lui une version optimisée de ce processeur, le Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy, spécifiquement adaptée aux appareils Samsung pour une gestion thermique et une efficacité énergétique améliorées. L’iPhone 16 Pro Max mise sur son propre SoC, l’Apple A18 Pro, conçu sur mesure pour l’écosystème iOS.

Côté mémoire vive, l’Asus ROG Phone 9 Pro surpasse tous ses concurrents avec 24 Go de RAM, un record sur le marché. Le Xiaomi 15 Ultra suit avec 16 Go, tout comme la version la plus équipée du OnePlus 13. Le Samsung Galaxy S25 Ultra se contente de 12 Go, tout comme le OnePlus en configuration d’entrée de gamme, tandis que l’iPhone 16 Pro Max reste plus modeste avec 8 Go, bien que l’optimisation iOS compense souvent cette différence en usage réel. Concernant le stockage, seuls le Xiaomi, Samsung et Apple proposent des configurations jusqu’à 1 To, mais aucun ne permet d’étendre la mémoire via microSD.

Des écrans de très haute qualité, mais aux profils différents

L’ensemble des smartphones ici comparés sont équipés de dalles AMOLED, mais les variations techniques sont significatives. Le Samsung Galaxy S25 Ultra propose un écran de 6,9 pouces, plat, avec une définition de 1440x3120 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, et surtout un pic de luminosité de 2600 cd/m², avec un traitement antireflet très avancé, le meilleur de cette sélection.

L’iPhone 16 Pro Max, également doté d’un écran de 6,9 pouces, affiche une définition légèrement inférieure de 1320x2868 pixels, une luminosité maximale de 2000 cd/m² et la compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, le tout à une fréquence de 120 Hz.

Le OnePlus 13 se distingue avec une dalle très lumineuse pouvant atteindre 4500 cd/m² dans certaines conditions, pour une taille de 6,82 pouces et une définition de 1440x3168 pixels. Son écran est plat, protégé par la technologie Ceramic Guard.

Le ROG Phone 9 Pro propose un écran légèrement plus petit (6,78 pouces), mais extrêmement fluide pour les joueurs, grâce à une fréquence de 120 Hz, pouvant monter jusqu’à 185 Hz dans certains jeux, avec un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz – un record. Sa luminosité atteint 2500 cd/m², ce qui le rend parfaitement lisible en extérieur.

Enfin, le Xiaomi 15 Ultra dispose d’un écran de 6,73 pouces incurvé sur les quatre côtés, avec une définition de 1440x3200 pixels, une luminosité maximale exceptionnelle de 3200 cd/m², et la compatibilité Dolby Vision et HDR10+.

En résumé, pour la fluidité et la lisibilité, le ROG Phone 9 Pro est inégalé en jeu. Pour les usages polyvalents et multimédia, le Samsung Galaxy S25 Ultra et le Xiaomi 15 Ultra se démarquent clairement, avec une mention spéciale pour l’écran du Xiaomi, à la fois très lumineux et immersif grâce à ses bords incurvés.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Côté photographie, les cinq smartphones rivalisent d’ingéniosité, mais adoptent des approches très différentes. Le Samsung Galaxy S25 Ultra impressionne par sa polyvalence : il dispose de quatre capteurs arrière, dont un principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec un zoom optique 5x, et un second téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le module à selfie est de 12 mégapixels. L’ensemble offre une couverture complète des usages, avec une bonne gestion des détails et des couleurs, particulièrement efficace en zoom optique.

Le Xiaomi 15 Ultra va plus loin en qualité d’image pure, grâce à un capteur principal Leica de 50 mégapixels avec optique VARIO-Summilux, ouverture variable (f/1.63 à f/2.6), stabilisation optique, et un capteur de 1 pouce, synonyme d’excellente gestion de la lumière. Il est complété par un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels (zoom optique 3,2x – Sony IMX858), et un second téléobjectif de 200 mégapixels (zoom optique 3,2x – capteur Samsung HP9). Le tout est optimisé par les modes photo Leica Authentic et Vibrant, apportant un rendu plus artistique ou plus réaliste. Le capteur frontal est de 32 mégapixels.

Le OnePlus 13 s’inscrit dans cette dynamique avec trois capteurs de 50 mégapixels chacun (principal, ultra grand-angle et téléobjectif avec zoom optique 3x), ainsi qu’un capteur à selfie de 32 mégapixels. Les images sont précises, bien exposées et le rendu des couleurs reste fidèle, même si l’algorithme est un peu moins travaillé que sur le Xiaomi.

Le Asus ROG Phone 9 Pro, bien qu’orienté gaming, ne néglige pas la photo : capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation mécanique sur gimbal 6 axes, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un téléobjectif de 32 mégapixels avec zoom optique 3x et stabilisation optique, et un capteur à selfie de 32 mégapixels. L’accent est mis sur la stabilité, idéale pour les vidéos et les mouvements rapides.

Enfin, l’iPhone 16 Pro Max conserve une configuration classique avec quatre capteurs : deux de 48 mégapixels (principal et ultra grand-angle), et deux de 12 mégapixels pour les téléobjectifs (zoom optique 2x et 5x). Le capteur à selfie est de 12 mégapixels. Apple compense la résolution plus faible par un excellent traitement logiciel, avec des couleurs très équilibrées et une excellente dynamique.

Au classement des meilleurs photophones, le Xiaomi 15 Ultra se place en tête grâce à son capteur principal de 1 pouce et sa double configuration téléobjectif de très haute résolution. Il est suivi du Samsung Galaxy S25 Ultra, polyvalent et performant en zoom. Le OnePlus 13 arrive en troisième position, devant l’iPhone 16 Pro Max, qui reste solide malgré une fiche technique plus modeste. Le ROG Phone 9 Pro, bien que performant en stabilisation, est plus en retrait pour la photo pure.

Concernant la connectivité, tous ces smartphones sont compatibles 5G, Bluetooth et NFC. En matière de Wi-Fi, seuls l’iPhone 16 Pro Max reste sur du Wi-Fi 6E, tandis que tous les autres sont compatibles Wi-Fi 7, garantissant des débits plus élevés. Le Samsung Galaxy S25 Ultra utilise le Bluetooth 5.4, comme le OnePlus 13, tandis que le Xiaomi 15 Ultra est équipé du Bluetooth 6.0, une première dans l’industrie.

La prise jack est uniquement présente sur le ROG Phone 9 Pro, un atout pour les joueurs. Ce dernier est aussi le seul à disposer de deux ports USB-C, dont un sur le côté gauche pour le mode paysage. Le OnePlus 13 est le seul modèle équipé d’un émetteur infrarouge.

Quant au lecteur d’empreintes digitales, il est présent sous l’écran pour tous les modèles sauf l’iPhone 16 Pro Max, qui s’en passe complètement. Le ROG Phone 9 Pro se distingue par le placement optimal de son capteur à 4 cm du bord, avec une grande réactivité.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

L’autonomie reste une priorité pour les utilisateurs exigeants, et les constructeurs ont bien compris l’enjeu. Le OnePlus 13 surclasse ses rivaux en embarquant une batterie de 6000 mAh, la plus généreuse du comparatif. Il est suivi de près par le ROG Phone 9 Pro avec 5800 mAh, puis le Xiaomi 15 Ultra avec 5410 mAh. Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d’une batterie de 5000 mAh, tandis que l’iPhone 16 Pro Max, avec 4422 mAh, ferme la marche. Néanmoins, il convient de rappeler que l’autonomie réelle dépend fortement des usages, de l’optimisation logicielle et des technologies d’affichage.

En matière de recharge filaire, le OnePlus 13 se distingue à nouveau avec une puissance de 100 watts, ce qui permet une recharge complète en un peu plus de 25 minutes. Le Xiaomi 15 Ultra suit avec 90 watts, puis le ROG Phone 9 Pro avec 65 watts. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est plus conservateur avec 45 watts, tandis que l’iPhone 16 Pro Max reste très en retrait avec 27 watts.

Concernant la recharge sans fil, les performances varient aussi fortement. Le Xiaomi 15 Ultra se démarque avec 80 watts sans fil, un record, suivi par le OnePlus 13 avec 50 watts. Le ROG Phone 9 Pro propose 15 watts, contre 10 watts pour le Samsung Galaxy S25 Ultra. L’iPhone 16 Pro Max, fidèle à ses habitudes, ne communique pas officiellement sur la puissance exacte, mais la recharge sans fil est bien présente, probablement autour de 15 watts via MagSafe.

Enfin, tous ces modèles (sauf le Xiaomi) proposent la charge inversée, permettant d’alimenter d’autres appareils compatibles. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour recharger rapidement des écouteurs sans fil ou une montre connectée.