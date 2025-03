Notre sélection des meilleurs smartphones Android haut de gamme du moment

Les trois smartphones adoptent des designs distincts qui reflètent les tendances actuelles du marché du haut de gamme. Le Honor Magic7 Pro intègre ses capteurs photo dans un large cercle centré au dos, avec des bordures légères qui lui donnent un aspect raffiné. En revanche, le Samsung Galaxy S25 Ultra joue la carte de la sobriété avec un alignement vertical des capteurs, dépourvu d’un module proéminent, ce qui confère à son design un côté minimaliste et épuré. De son côté, le Xiaomi 15 Ultra opte pour un bloc circulaire centré à l’arrière, légèrement en relief, une approche similaire à celle du Magic7 Pro, mais avec un châssis en aluminium et des profils totalement plats.

En termes de dimensions, le Xiaomi 15 Ultra est le plus compact, avec une hauteur de 161,3 mm contre 162,7 mm pour le Honor Magic7 Pro et 162,8 mm pour le Galaxy S25 Ultra. En revanche, c'est aussi le plus épais, atteignant 9,3 mm (voire 9,48 mm dans sa finition Silver Chrome), tandis que le Samsung est le plus fin avec seulement 8,2 mm d’épaisseur.

Concernant le poids, le Galaxy S25 Ultra est le plus léger, affichant 218 g, suivi de près par le Honor Magic7 Pro (223 g). Le Xiaomi 15 Ultra est le plus lourd, surtout dans sa finition Silver Chrome qui atteint 229 g.

Côté coloris, le Honor Magic7 Pro est proposé en noir ou argent, tandis que le Galaxy S25 Ultra se décline en noir, gris, argent et bleu, avec des coloris exclusifs sur le site de Samsung (noir absolu, vert et or rose). Le Xiaomi 15 Ultra, quant à lui, offre des finitions en noir, blanc et Silver Chrome.

Enfin, sur l’aspect de la robustesse et de l’étanchéité, les trois modèles sont certifiés IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière. Cependant, le Honor Magic7 Pro pousse plus loin avec une certification IP69, assurant une meilleure protection contre les jets d’eau à haute pression.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

Les trois smartphones sont équipés de processeurs Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mais le Samsung Galaxy S25 Ultra bénéficie d’une version optimisée, baptisée Snapdragon 8 Elite For Galaxy, censée offrir de meilleures performances. En termes de mémoire vive, le Xiaomi 15 Ultra est le plus généreux avec 16 Go de RAM, contre 12 Go pour les deux autres modèles. Côté stockage, le Honor Magic7 Pro dispose de 512 Go non extensibles, tandis que le Samsung S25 Ultra propose plusieurs variantes (256 Go, 512 Go et 1 To). Le Xiaomi 15 Ultra va plus loin en offrant 512 Go ou 1 To avec une mémoire UFS 4.1, assurant une rapidité accrue pour les transferts de fichiers et le chargement des applications. Aucun des trois ne permet d’ajouter une carte micro SD.

En comparant la puissance brute, le Galaxy S25 Ultra prend l’avantage grâce à son processeur optimisé, suivi de près par le Xiaomi 15 Ultra avec ses 16 Go de RAM. Le Honor Magic7 Pro reste performant mais légèrement en retrait face à ses concurrents directs.

Les trois modèles embarquent des écrans AMOLED offrant des couleurs vives et un excellent contraste. Le Galaxy S25 Ultra dispose de la plus grande dalle avec 6,9 pouces, contre 6,8 pouces pour le Honor Magic7 Pro et 6,73 pouces pour le Xiaomi 15 Ultra.

En matière de résolution, le Samsung et le Xiaomi proposent des écrans 1440 x 3200 pixels, contre 1280 x 2800 pixels pour le Honor. La luminosité maximale est un autre critère différenciant : le Xiaomi 15 Ultra atteint 3200 cd/m², surpassant largement le Galaxy S25 Ultra (2600 cd/m²) et le Honor Magic7 Pro (1600 cd/m² avec des pics jusqu'à 5000 cd/m² sur certaines zones de l’écran). Côté fluidité, tous offrent un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, mais le Xiaomi 15 Ultra se distingue avec un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz, contre 240 Hz pour les autres, ce qui améliore la réactivité tactile.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En photographie, les trois modèles misent sur des configurations avancées. Le Samsung Galaxy S25 Ultra dispose d’un capteur principal de 200 mégapixels, épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs (50 mégapixels avec zoom optique 5x et 10 mégapixels avec zoom 3x). Le Xiaomi 15 Ultra mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, mais avec une ouverture variable et un capteur de 1 pouce, ce qui améliore les performances en basse lumière. Il propose également deux téléobjectifs (50 mégapixels et 200 mégapixels) et un ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Le Honor Magic7 Pro, quant à lui, combine un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle/macro de 50 mégapixels et un téléobjectif de 200 mégapixels avec zoom 3x.

Pour les selfies, le Honor est le plus ambitieux avec un double capteur (50 mégapixels + 3D ToF), contre 32 mégapixels pour Xiaomi et 12 mégapixels pour Samsung.

En termes de connectivité, tous sont compatibles Wi-Fi 7, mais le Xiaomi 15 Ultra est le seul à proposer du Bluetooth 6.0. Le Galaxy S25 Ultra et le Honor Magic7 Pro disposent du Bluetooth 5.4. Aucun ne possède de prise jack et seul le Honor propose un émetteur infrarouge.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Côté autonomie, le Xiaomi 15 Ultra est le mieux loti avec une batterie de 5410 mAh, suivi du Honor Magic7 Pro avec 5270 mAh et du Galaxy S25 Ultra avec 5000 mAh. Cependant, l’autonomie réelle dépend des optimisations logicielles et de l’usage. En matière de recharge, le Honor Magic7 Pro est le plus rapide avec une charge filaire de 100W et une charge sans fil de 80W, contre 90W filaire et 80W sans fil pour le Xiaomi 15 Ultra. Le Samsung Galaxy S25 Ultra est loin derrière avec une charge filaire de 45W et une charge sans fil de 10W.