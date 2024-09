Notre sélection des smartphones haut de gamme qui vous feront gagner de l’argent sur le long terme

Les trois smartphones haut de gamme que nous avons sélectionnés présentent des designs distincts et caractéristiques. Le Samsung Galaxy S24 Ultra adopte un style minimaliste avec des capteurs photo placés directement sur la coque arrière, sans module proéminent, offrant ainsi une apparence épurée et moderne. Les profils de ce modèle sont plutôt plats, avec un cadre en titane pour une excellente robustesse. Les coloris disponibles incluent le noir, le gris, le violet et l'ambre (jaune).

Le Honor Magic6 Pro, quant à lui, se distingue par ses capteurs intégrés dans un grand cercle centré au dos de l'appareil, entouré de bordures dorées pour la finition en similicuir vert. Cette disposition rappelle l'horlogerie, donnant une touche de luxe et d'élégance au smartphone. Ce modèle présente un écran incurvé sur les deux côtés, ce qui accentue son design raffiné. Les coloris disponibles sont le noir (avec une finition en verre) et le vert (avec une texture en similicuir). L'iPhone 16 Pro Max reste fidèle au design iconique de la marque avec ses capteurs photo logés dans un carré en haut à gauche au dos de l'appareil, similaire aux modèles précédents. Le cadre en titane confère au téléphone une solidité certaine, et il est disponible en noir, sable, blanc, et naturel. Ce modèle conserve également des bords plats, typiques des derniers iPhone, et introduit un bouton Action permettant de contrôler certaines fonctions de l'appareil photo.

En ce qui concerne les dimensions, les trois smartphones présentent des différences notables. Le Samsung Galaxy S24 Ultra mesure 162,3 mm de hauteur, 79 mm de largeur et 8,6 mm d'épaisseur, pour un poids de 232 grammes. Cela en fait le modèle le plus large de notre sélection. Le Honor Magic6 Pro est légèrement plus grand avec une hauteur de 162,5 mm, mais il est plus étroit avec une largeur de 75,8 mm et plus épais à 8,9 mm. Son poids est de 229 grammes, ce qui le place parmi les plus légers de notre comparaison, mais son épaisseur plus importante pourrait donner une sensation de solidité en main. L'iPhone 16 Pro Max est le plus grand des trois avec une hauteur de 163 mm, une largeur de 77,6 mm et une épaisseur de 8,25 mm. Son poids est de 227 grammes, ce qui en fait le modèle le plus léger de notre sélection. En termes de prise en main, il pourrait offrir un compromis intéressant entre taille et légèreté.

Les capacités des batteries varient également d'un modèle à l'autre. Le Honor Magic6 Pro est le plus impressionnant avec une batterie de 5600 mAh, promettant potentiellement la meilleure autonomie. En outre, il supporte une charge rapide de 80 watts et une charge sans fil jusqu'à 60 watts, offrant ainsi des options de recharge flexibles et rapides. Le Samsung Galaxy S24 Ultra dispose d'une batterie de 5000 mAh avec une puissance de charge maximale de 45 watts. Bien qu'il soit moins performant en termes de charge filaire, il offre une charge sans fil de 10 watts et la possibilité de charge inversée, ce qui peut être pratique pour recharger d'autres appareils.

L'iPhone 16 Pro Max est équipé d'une batterie de 4422 mAh, la plus petite de notre sélection. Il supporte une recharge filaire de 27 watts et offre également la recharge sans fil et la charge inversée. Bien que la capacité de sa batterie soit plus modeste, l'optimisation logicielle d'Apple pourrait compenser cette différence.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En matière de performances, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de mémoire vive (RAM). Ces configurations garantissent une puissance de traitement élevée, idéale pour les jeux, la photographie avancée et le multitâche intensif. En revanche, l’iPhone 16 Pro Max utilise le nouveau processeur Apple A18 Pro avec 8 Go de RAM. Bien que sa RAM soit inférieure, l'efficacité du processeur d'Apple et l'intégration de son écosystème optimisé le placent généralement en tête des benchmarks de performance.

En termes de stockage, le Samsung Galaxy S24 Ultra et l'iPhone 16 Pro Max offrent des options de 256 Go, 512 Go et 1 To, mais aucun des deux ne permet l'extension via une carte microSD. Le Honor Magic6 Pro propose 512 Go de stockage interne, sans possibilité d'extension non plus. Ainsi, le classement de la puissance brute serait le suivant : l’iPhone 16 Pro Max en tête, suivi par le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro.

Pour ce qui est des écrans, chaque modèle propose des spécifications intéressantes. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une luminosité de pointe de 2600 cd/m², ce qui est remarquable pour une utilisation en extérieur. Il offre également une résolution de 1440x3120 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui assure une fluidité impressionnante. On peut également compter sur un traitement anti-reflet exceptionnel qui est bien plus impressionnant que ses concurrents directs.

Le Honor Magic6 Pro dispose également d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec des côtés incurvés, mais sa luminosité maximale est de 1600 cd/m². Il est compatible avec Dolby Vision et offre une définition de 1280x2800 pixels, avec la même fréquence de rafraîchissement de 120 Hz que le Samsung. L’iPhone 16 Pro Max propose un écran AMOLED de 6,9 pouces, légèrement plus grand que ses concurrents, avec une luminosité maximale de 2000 cd/m² et une définition de 1320x2868 pixels. Il est également compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, garantissant des couleurs éclatantes et un contraste élevé.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le smartphone Samsung se distingue avec son capteur principal de 200 mégapixels stabilisé optiquement, qui permet de capturer des images très détaillées. Il est suivi par un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x, et un autre de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. Le capteur à selfie est de 12 mégapixels.

Le Honor Magic6 Pro propose une configuration polyvalente avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle également de 50 mégapixels capable de prises de vue macro, et un téléobjectif de 180 mégapixels avec zoom optique 2,5x. Son capteur à selfie de 50 mégapixels pourrait séduire les amateurs de selfies de haute qualité. Il a occupé pendant plusieurs semaines la plus haute marche du podium des meilleurs photophones au monde. L’iPhone 16 Pro Max, quant à lui, offre un capteur principal de 48 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 48 mégapixels et de deux téléobjectifs de 12 mégapixels avec zooms optiques 2x et 5x respectivement. Le capteur à selfie est de 12 mégapixels. Les tests n’ont pas encore pu être réalisés à l’heure de l’écriture de ces lignes, mais il y a de très fortes chances qu’il se hisse parmi les meilleurs du plateau.

Tous les modèles sont compatibles 5G et disposent de la technologie NFC. Le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro sont équipés du Wi-Fi 7, tandis que l’iPhone 16 Pro Max se limite au Wi-Fi 6E. Seul le Honor Magic6 Pro propose un émetteur infrarouge permettant de le transformer en une télécommande universelle. Aucun des modèles n'a de prise jack, mais tous sont certifiés IP68 signifiant qu’ils sont totalement résistants à l’eau (même en immersion complète) et à la poussière. Les lecteurs d'empreintes digitales sont sous l'écran pour le Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro, tandis que l’iPhone 16 Pro Max n’en possède pas.