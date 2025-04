Petits prix, grandes perfs : notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 €

Les trois smartphones présentent des designs distincts, chacun adoptant une organisation propre pour l'intégration des capteurs photo à l'arrière. Le Samsung Galaxy A56 opte pour une disposition verticale sobre avec trois capteurs alignés de haut en bas, directement intégrés au dos en verre renforcé Gorilla Glass, sans module proéminent. À l'inverse, le Honor Magic7 Lite 5G adopte un large cercle central rappelant une montre de luxe, avec des finitions crénelées sur les bords. Le dos légèrement courbé est extrêmement glissant malgré une surface traitée contre les traces de doigts. Quant au Google Pixel 8a, il conserve l’identité visuelle des Pixel avec sa barre horizontale intégrant les capteurs photo sur toute la largeur, pour une reconnaissance immédiate.

Concernant les profils, le Galaxy A56 affiche des bords plats et une structure en aluminium, tandis que le Magic7 Lite propose des bords incurvés et brillants dans la continuité du design du dos. Le Pixel 8a, pour sa part, présente un profil plutôt arrondi, facilitant la prise en main.

Les dimensions varient notablement : le plus compact est le Pixel 8a avec ses 152,1 mm de hauteur, tandis que le plus imposant est le Honor Magic7 Lite qui mesure 162,8 mm. Le plus fin est le Galaxy A56 avec 7,4 mm d’épaisseur, tandis que le Pixel 8a est le plus épais avec 8,9 mm. En termes de poids, le Google Pixel 8a est aussi le plus léger avec 188 grammes, suivi du Honor (189 g), et enfin le Samsung A56 (197 g), plus massif.

Du côté des coloris, le Galaxy A56 est proposé en gris, graphite, rose et vert. Le Magic7 Lite 5G se décline en noir ou violet, tandis que le Pixel 8a se distingue par des couleurs plus vives : bleu, vert, noir ou blanc.

Enfin, l’étanchéité varie selon les modèles. Le Galaxy A56 et le Pixel 8a disposent tous deux d’une certification IP67, les rendant résistants à la poussière et à une immersion temporaire dans l’eau. Le Honor Magic7 Lite, quant à lui, se contente d’une certification IP53, soit une simple résistance aux éclaboussures.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

Sur le plan des performances, les trois smartphones se distinguent par des choix techniques variés. Le Samsung Galaxy A56 embarque un processeur Exynos 1580 gravé en 4 nm, associé à 8 Go de RAM et un stockage interne de 128 ou 256 Go, sans possibilité d’extension via carte microSD. Le Honor Magic7 Lite 5G s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, épaulée par 8 Go de RAM avec une extension virtuelle possible de 8 Go supplémentaires, et 256 Go de stockage interne, également non extensible. Le Google Pixel 8a est quant à lui équipé du Tensor G3, la puce maison de Google, accompagnée de 8 Go de RAM et d’un stockage au choix de 128 ou 256 Go, sans emplacement microSD.

En termes de hiérarchie de puissance, le Tensor G3 du Pixel 8a est celui qui offre les performances globales les plus solides, en particulier pour les usages orientés vers l’intelligence artificielle et la photographie computationnelle. Il est suivi par le Snapdragon 6 Gen 1 du Honor Magic7 Lite, performant dans la plupart des tâches, mais un peu en retrait pour les jeux gourmands. L’Exynos 1580 du Galaxy A56, bien que récent, reste légèrement en deçà en matière de performances graphiques.

Pour ce qui est de l’affichage, les différences sont marquées. Le Galaxy A56 propose une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces, compatible HDR10+, avec une définition de 1080 x 2340 pixels, un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, et une luminosité qui peut atteindre 1200 cd/m². L’écran est plat et protégé par du Gorilla Glass Victus+. Le Honor Magic7 Lite 5G mise sur un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, à la définition plus élevée (1200 x 2652 pixels), avec un taux de rafraîchissement également à 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, et une luminosité très élevée pouvant atteindre 4000 cd/m² dans certaines conditions. Il est renforcé par une technologie de protection Honor Ultra-Bounce Anti-Drop extrêmement résistante, bien plus que tous les autres mobiles de ce comparatif. Enfin, le Google Pixel 8a propose une dalle AMOLED plate de 6,1 pouces, à la définition de 1080 x 2400 pixels, avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, et une luminosité maximale de 1400 cd/m².

Si l’on considère la qualité d’affichage, le Magic7 Lite 5G prend l’avantage grâce à sa luminosité exceptionnelle, sa définition supérieure et son écran incurvé, bien que ce dernier ne plaise pas à tous. Sa robustesse est un vrai plus. Le Pixel 8a arrive ensuite, grâce à son excellente fidélité des couleurs et son taux de rafraîchissement élevé sur une diagonale plus modeste. Le Galaxy A56 complète le trio avec une dalle très correcte, mais légèrement en retrait en termes de luminosité.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

En matière de photographie, les trois smartphones adoptent des configurations distinctes. Le Samsung Galaxy A56 intègre un module principal de 50 mégapixels, stabilisé optiquement, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (123°) et d’un capteur macro de 5 mégapixels. À l’avant, la caméra selfie est de 12 mégapixels. Le Honor Magic7 Lite 5G se distingue avec son capteur principal de 108 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 5 mégapixels, et une caméra frontale de 16 mégapixels. Enfin, le Pixel 8a mise sur un double capteur : un principal de 64 mégapixels stabilisé optiquement, et un ultra grand-angle de 13 mégapixels qui permet aussi les photos macro. La caméra selfie est de 13 mégapixels.

En termes de performances photo, le Pixel 8a se démarque grâce à son traitement logiciel avancé et sa technologie d’intelligence artificielle, notamment pour le mode nuit, le HDR, et la reconnaissance de scène. Il permet des résultats très homogènes dans toutes les conditions. Le Magic7 Lite 5G, avec son capteur de 108 MP, propose une excellente résolution et de bons détails, mais reste un cran en dessous en traitement logiciel. Le Galaxy A56 offre une polyvalence intéressante, notamment avec un ultra grand-angle performant, mais ses résultats sont globalement un peu en retrait face aux deux autres modèles.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles 5G. Le Galaxy A56 dispose du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC, mais ne propose ni port jack ni infrarouge. Son lecteur d’empreintes est situé sous l’écran. Le Magic7 Lite 5G embarque le Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1, le NFC, et conserve une prise jack 3,5 mm. Pas d’infrarouge ici non plus. Son lecteur d’empreinte est également placé sous l’écran, mais très bas, ce qui peut nuire à l’ergonomie. Le Pixel 8a bénéficie du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du NFC, mais sans port jack ni infrarouge. Son capteur d’empreinte est situé sous l’écran.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

En matière d’autonomie, les différences sont marquées. Le Honor Magic7 Lite 5G dispose de la batterie la plus imposante avec 6600 mAh, ce qui lui confère une autonomie potentiellement très longue, pouvant dépasser deux jours selon l’usage. Il est suivi par le Galaxy A56 avec 5000 mAh, une capacité largement suffisante pour une journée et demie en utilisation classique. Le Pixel 8a, avec 4500 mAh, reste plus modeste, bien que sa bonne optimisation logicielle puisse compenser en partie cette capacité plus faible.

Concernant la recharge, le Magic7 Lite 5G surpasse largement ses concurrents avec une puissance de 66 W (recharge filaire), permettant de récupérer une charge complète en moins de 45 minutes. Il propose en plus la charge inversée avec fil. Le Galaxy A56 offre une recharge rapide à 45 W, ce qui reste performant dans cette gamme de prix. Le Pixel 8a est ici le plus lent avec une charge maximale de 20 W, mais il est le seul à proposer la charge sans fil, à une puissance de 18 W, ce qui reste rare dans ce segment tarifaire. Aucun des trois modèles ne propose de recharge sans fil inversée.

Ainsi, pour ceux qui recherchent une grande autonomie et une recharge rapide, le Honor Magic7 Lite 5G est le plus intéressant. Pour les utilisateurs souhaitant un smartphone plus compact, avec une recharge sans fil et une excellente optimisation, le Pixel 8a demeure une option solide. Le Galaxy A56 propose quant à lui un bon compromis entre les deux.