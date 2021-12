Quel modèle d'iPhone offrir pour Noël : iPhone 11, iPhone 12, 12 mini ou iPhone 13 et 13 Mini

Pour cette fin d’année, vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone et ce sera un iPhone. Mais entre l’iPhone 11, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés afin de vous aider à faire votre choix.

Commençons par replacer les appareils dans l’ordre chronologique puisque logiquement l’iPhone 11 est sorti en 2019, l’iPhone 12 et mini en 2020 et les iPhone 13 datent de ce mois de septembre 2021. De tous, le plus léger est l’iPhone 12 mini avec 133 grammes sur la balance suivi par l’iPhone 13 mini avec 141 grammes. L’iPhone 12 est plus léger que l’iPhone 13, tous les deux beaucoup moins lourd que l’iPhone 11 qui accuse 194 grammes sur la balance contre, respectivement 162 et 174 grammes. Les plus fins sont les iPhone 12 et iPhone 12 mini avec une épaisseur de seulement 7,4 mm contre 7,65 mm pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini et 8,3 mm pour l’iPhone 11. Tous sont proposés dans des coloris différents et agréables à l’œil.

Une question de puissance ?

Les plus puissants sont les iPhone de dernière génération, c’est-à-dire les iPhone 13 et iPhone 13 mini avec leur puce Apple A15 Bionic suivi par la série iPhone 12 (A14 Bionic) et enfin, l’iPhone 11 ferme la marché avec son Soc Apple A13 Bionic. Tous embarquent 4 Go de mémoire vive mais celle des iPhone 13 et 13 mini profite de la norme LPPDDR5, plus rapide que celle proposée au sein des iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 12 mini. Si vous souhaitez disposer d’un large espace de stockage, il vaut mieux regarder du côté des iPhone 13 qui proposent, de base 128 Go et peuvent monter jusqu’à 512 Go alors que les précédentes versions commencent à 64 Go pour grimper jusqu’à 256 Go. Aucun iPhone ne peut supporter de carte mémoire.

Des écrans bien différents

Pour les écrans, l’iPhone 11 a une surface d’affichage LCD alors que les autres profitent d’une dalle AMOLED, bien plus contrastée et affichant des couleurs plus intenses. En outre, sa définition est moindre que celle des autres. Pour ces derniers, ils ont tous une dalle AMOLED 60 Hz. Les modèles iPhone 12 et iPhone 13 ont un écran de 6,1 pouces (1170x2532 pixels) alors que les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini ont des surfaces d’affichage de 5,4 pouces (1080x2340 pixels). Tous, sauf l’iPhone 11, sont compatibles 5G. Ils supportent tous, sans exception, le Wi-Fi 6 et sont étanches, certifiés IP68.

Enfin, pour la partie photo, le rendu s’améliore de modèle en modèle. Tous embarquent deux capteurs de 12 mégapixels au dos et un objectif de 12 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Les iPhone 13 et 13 mini bénéficient d’un capteur stabilisé et d’un grand-angle alors que sur les autres, aucun capteur n’est stabilisé. Selon le classement DxOMark, celui qui propose les plus belles photos est l’iPhone 13 (130) suivi par l’iPhone 13 mini (130) puis par l’iPhone 12 (122) et l’iPhone 12 mini (122) et enfin l’iPhone 11 (119).

