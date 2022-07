Quel Smartphone 5G de Xiaomi à moins de 400€ choisir : Redmi Note 11 pro, Redmi Note 11 Pro +, Xiaomi 11T, Poco F4 5G et Poco X4 GT ?

Vous souhaitez vous offrir l’un des derniers nés de la marque Xiaomi ou Poco mais hésitez encore entre le Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 11 Pro+ 5G, le Xiaomi 11T, le Poco F4 5G ou le Poco X4 GT ? Nous les avons comparés et nous pouvons vous livrer quelques détails différenciant pour vous permettre de sélectionner celui qui est vraiment fait pour vous.

Les smartphones de la série Redmi Note 11 disposent d’un design assez conventionnel avec un bloc d’optiques relativement discret qui est installé dans le coin supérieur à gauche. La version Pro+ 5G arbore des profils plutôt plats ce qui est aussi le cas des Poco X4 GT et Poco F4 mais qui affichent clairement leur capacité photographique avec une large bande qui occupe une bonne partie du dos des mobiles. Le bloc des optiques du Xiaomi 11T est plutôt compact, dans le coin supérieur à gauche. C’est le Redmi Note 11 Pro+ 5G qui est le plus lourd avec 204 grammes sur la balance contre 203 grammes pour le Xiaomi 11T puis 202 grammes pour le Redmi Note 11 Pro, 200 grammes pour le Poco X4 GT et 195 grammes pour le Poco F4 5G. C’est aussi le plus fin avec seulement 7,7 mm de profil alors que le Poco X4 GT est le plus épais mesurant 8,87 mm d’épaisseur. Cela est peut-être dû à son imposante batterie ayant une capacité de 5020 mAh contre 5000 mAh pour les Xiaomi 11T et Redmi Note 11 Pro et 4500 mAh pour les Redmi Note 11 Pro+ 5G et Poco F4 5G. Les Poco X4 GT, Poco F4 5G, Redmi Note 11 Pro 5G et Xiaomi 11T supportent la charge à 67 watts mais le Redmi Note Pro+ 5G les dominent tous avec une charge possible à 120 watts, beaucoup plus rapide.

Quel est l’écran le plus remarquable et quelle connectivité embarquée ?

Pour les écrans, c’est assez simple car les Xiaomi 11T, Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro+ 5G et Poco F4 5G embarquent les mêmes dalles soit de l’AMOLED sur 6,67 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz pour les jeux vidéo. Les modèles 11T et Redmi Note 11 Pro+ 5g se distingue par une compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision pour l’exploitation optimale des contenus sur les plateformes de streaming qui les proposent. Le Poco X4 GT, pour sa part, est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces offrant une fréquence de rafraîchissement supérieure, de 144 Hz pour des défilements encore plus fluides.

Tous sont compatibles 5G et NFC. Les 11T, Poco F4 5G et Poco X4 GT proposent du Wi-Fi 6 alors que c’est du Wi-Fi 5 qui est disponible depuis les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 Pro+ 5G. Par contre, ces deux derniers sont équipés d’une prise audio jack. Tous offrent un son stéréo, particulièrement puissant et dynamique sur le Xiaomi 11T. Ils profitent également tous d’un émetteur infrarouge les transformant en une télécommande universelle. Ils sont protégés contre les éclaboussures mais pas contre l’immersion sous l’eau ni la poussière.

Lequel dégage le plus de puissance et quelles configurations pour les photos ?

Si vous cherchez le smartphone le plus puissant de notre comparatif, regardez du côté du Poco X4 GT avec son chipset MediaTek Dimensity 8100 suivi par le Poco F4 5G avec son processeur Qualcomm Snapdragon 870 puis le Xiaomi 11T avec une puce Dimensity 1200 puis le Redmi Note 11 Pro+ 5G avec un processeur Dimensity 920 et pour finir le Redmi Note 11 Pro 5G embarquant un Soc Qualcomm Snapdragon 695. Tous sont proposés avec 6 ou 8 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie. Seuls les Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G peuvent supporter des cartes mémoires.

Enfin, pour la partie photo, les Redmi Note 11 Pro+ 5G et Redmi Note 11 Pro sont équipés de la même configuration soit 108+8+2 mégapixels au dos contre 108+8+5 mégapixels pour le Xiaomi 11T. Tous les trois ont un capteur de 16 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. C’est aussi le cas du Poco X4 GT mais qui propose une configuration de 64+8+2 mégapixels au dos avec un module principal stabilisé pour limiter les bougés. C’est les mêmes capteurs que l’on trouve au dos du Poco F4 5G mais à l’avant, il profite d’un objectif de 20 mégapixels.

